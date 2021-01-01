«Швидка допомога» для будинків: як працює аварійна служба «Місто для людей» в Луцьку. Інтерв’ю напередодні Дня працівників ЖКГ*

Керівник аварійної служби та аварійна бригада

Всього «Місто для людей» в Луцьку обслуговує 66 житлових будинків. Аварійна служба керуючої компанії опікується ними цілодобово - якщо виникає аварійна ситуація, ліквідує аварії. Як працює ця служба, які виникають труднощі в роботі, і чи можна попередити аварійні ситуації? Про це ми поговорили з начальником аварійної служби та денної ремонтної служби «Місто для людей»В сфері ЖКГ я працюю з 87 року. Працював зварювальником. Потім поступив в житлово-комунальний технікум, успішно завершив його у 91 році. Після отримання освіти працював майстром по благоустрою, майстром дільниці. Потім став керувати ремонтними бригадами - організовував роботу слюсарів та сантехніків. Всього працюю в команді «Місто для людей» три місяці. Але до цього присвятив багато років сфері житлово-комунального господарства. Зараз я керую не лише аварійною, а й денною ремонтною службою.Робота наша - непередбачувана. Ніколи не можеш наперед знати, скільки буде викликів. Ми як «швидка допомога», подзвонили, що топить - хлопці виїхали на виклик.Наша служба працює цілодобово, тому бригади працюють позмінно. В одній бригаді працює дві людини. Це слюсарі-сантехніки. Звісно, в керуючій компанії завжди чергує електрик, який виїжджає на аварійні виклики, якщо виникає потреба.Також аварійна бригада під час чергування виконує планові ремонтні роботи. Якщо аварійних викликів немає, є вільний час, то тоді бригада не лише ліквідує аварійну ситуацію, але й виконує подальший ремонт, щоби не передавати виконання ремонту на денну службу і забезпечити комфорт мешканців якнайшвидше.Кількість викликів за одну зміну непередбачувана. Буває п’ять викликів, а коли і десять. Самі аварійні ситуації також не подібні між собою за характером поломки, складністю та об’ємом роботи.Я думаю, що в наш час нестача молодих фахівців, що працюють руками, відчувається не лише в сфері ЖКГ, а всюди. Особливо складно знайти серед молоді зварювальників. Зараз працювати руками не дуже популярно. Більшість фахівців - слюсарів, сантехніків - їм близько 50 років. Але вони і перевагу у великому досвіді мають.Для опалювального сезону характерні свої заявки. Зима була складна по навантаженню, але бригади справлялись. Якщо траплялись пориви на трубопроводі гарячого водопостачання чи опалення, ми намагались якнайшвидше провести ремонти, щоб люди не мерзли в своїх оселях. Також суто сезонний тип звернення - заповітрення системи опалення. Якщо виконуються якісь роботи на міських, або квартирних трубопроводах, до системи може потрапити повітря, яке блокує циркуляцію теплоносія. Тому наші фахівці скидають повітря з системи, щоби батареї в квартирах наших клієнтів працювали правильно.Найбільш складні виклики - це пориви, для ліквідації потрібен доступ до приміщення, до закритих кахлем комунікацій, коли відбуваються пориви на вертикальних трубопроводах. Зазвичай люди йдуть назустріч, тому що розуміють - проблема сама по собі нікуди не дінеться, і для її вирішення потрібен фахівець. Часом мешканці погоджуються на проведення робіт не одразу, через що втрачається час. Тим не менш, зазвичай ми знаходимо спільний знаменник. Люди розуміють, що як не вирішити проблему одразу, далі будуть ще пориви, а всі хочуть жити в комфорті.Часом для ліквідації аварії бригаді необхідно перекрити, наприклад, гарячу воду, чи холодну воду. Часто Ви зустрічаєте нерозуміння з боку жителів, або все ж люди усвідомлюють, що Ви працюєте для того, щоб якраз відновити затишок в їх будинках?У нас люди з розумінням і повагою до роботи ставляться. Окрім нас хто ж цю роботу зробить? Всі розуміють, що такі відключення - вимушена необхідність. В Луцьку навпаки люди ще і наполягатимуть, щоб робили все необхідне, лише щоб робота була виконана швидко і якісно. Люди самі викликають аварійну службу, тому абсолютна більшість мешканців знає, що ми приїжджаємо виконувати роботи.Узагальнити складно, неможливо передбачити, з чим звернуться сьогодні. Одна з найбільш розповсюджених заявок - засмічення каналізації. Якщо мешканці викидають побутові відходи, залишки їжі до каналізації, система забивається, труби можуть через це розійтися і в результаті всі стоки йдуть прямо в підвал будинку. Часто буває, це постійна робота аварійної служби. Зараз багато людей винаймають квартиру в оренду. Я гадаю, що можливо в таких випадках менше за майно переживають, тому можуть викидати сміття.Звісно, все дуже просто - не викидати сміття до унітазу. Якщо на одну й ту ж саму адресу вийжджаємо по декілька разів за таким викликом, то пишемо вже людям оголошення про правила використання каналізації, і такі випадки припиняються.Якщо є необхідність, то співпрацюємо з міськими службами, з Луцькводоканалом, Луцьктеплом, з іншими службами і спільно вирішуємо проблеми на будинку. Керуюча компанія відповідає за роботу внутрішньобудинкових мереж, але бувають випадки, коли необхідні роботи на міських мережах, щоби комфортно було в будинках. Тому співпрацюємо, звісно, в разі потреби. У всіх працівників сфери житлово-комунальних послуг спільна мета - комфорт в домівках людей.