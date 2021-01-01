Вакансії в ІТ: де шукати та як вдало заявити про себе*





З чого почати ІТ-спеціалісту на старті кар’єри



У сучасному світі важливо вміти заявити про себе. Бути в курсі подій та регулярно оновлювати свої знання. В першу чергу, рекомендується «засвітитися» на всіх можливих платформах, де зазвичай реєструються і обговорюють нюанси професії, досвідчені ІТ-спеціалісти. Перелічимо кілька найпопулярніших:



1. DOU. Кожен український спеціаліст, що цікавиться сферою інформаційних технологій та хоче бути в курсі всіх останніх новин, просто зобов’язаний зареєструватися у цій мережі. Сайт має простий і зручний функціонал, а головне він вузькопрофільний. Заводьте знайомих, цікавтесь актуальними оновленнями в галузі, переглядайте вакансії.



2. Linkedln. Одна з наймасштабніших ділових соціальних мереж, у котрій зареєстрованы тисячі роботодавців та працівників зі всього світу. Якщо ви впевнені в своїх силах і хочете спробувати завести кілька корисних ділових контактів, ця мережа як ніщо інше для цього підходить. Розмістіть своє резюме, щоб мати більше шансів зацікавити потенційного роботодавця.



3. Фейсбук. Ця соціальна мережа всім відома. Багато хто сприймає її не надто серйозно і вважає виключно платформою для розваг і спілкування. А дарма. Для ІТ- фахівців тут є багато груп за інтересами, де можна також завести корисні знайомства і навіть працевлаштуватися.



Чим більше інформації про вас як спеціаліста буде у вільному доступі в Інтернеті, тим краще.



Де шукати актуальні вакансії в ІТ



Пошук достойних вакансій - це ще одна велика проблема для багатьох. Інколи на відповідь роботодавця доводиться чекати тижнями або ж опис вакансії не відповідає дійсності. Знову ж шалена конкуренція. Хороші пропозиції приваблюють багатьох пошуковців, тож невідомо, чи виграє саме ваше резюме серед десятків інших. Ось кілька рекомендацій, як зробити пошук роботи більш продуктивним:



- Шукати вакансії на сайтах ІТ компаній. На сьогодні це найбільш ефективний спосіб знайти роботу в айті. Яскравим прикладом виступає компанія



- Комунікувати із представниками професії. Знайомі, друзі або родичі, що мають хоч якесь відношення до галузі, можуть вам допомогти увійти в неї.



- Зареєструватися на біржах фрілансу. Інколи потрібно оплатити за доступ до вакансій та за можливість залишати відгук, однак здебільшого це дає результат. Особливо новачкам варто прислухатись до цієї рекомендації.



Практично безпрограшним варіантом є проходження курсів у відомих компаніях. Якщо ви готові вчитися, інвестувати кошти в себе, то матимете в рази більші шанси працевлаштуватися у тій же компанії, що організувала навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку тисячі молодих людей стають випускниками університетів, маючи на руках диплом з технічною спеціальністю. Багато з них мріють про ІТ. Звісно, це одна з найпрогресивніших галузей, що стрімко розвивається, пропонує конкурентні зарплати і гарні перспективи. Талановитий програміст запросто може співпрацювати з іноземною компанією і, перебуваючи в комфортному домашньому офісі, отримувати щомісяця зарплату в кілька разів вищу від середньої по Україні. Це, без сумніву, вабить. Та отримати бажану спеціальність — зовсім не означає одразу розпочати кар’єру. Знайти роботу в ІТ інколи дуже складно. А ще складніше втримати її, обійшовши з десяток конкурентів.У сучасному світі важливо вміти заявити про себе. Бути в курсі подій та регулярно оновлювати свої знання. В першу чергу, рекомендується «засвітитися» на всіх можливих платформах, де зазвичай реєструються і обговорюють нюанси професії, досвідчені ІТ-спеціалісти. Перелічимо кілька найпопулярніших:1.Кожен український спеціаліст, що цікавиться сферою інформаційних технологій та хоче бути в курсі всіх останніх новин, просто зобов’язаний зареєструватися у цій мережі. Сайт має простий і зручний функціонал, а головне він вузькопрофільний. Заводьте знайомих, цікавтесь актуальними оновленнями в галузі, переглядайте вакансії.2.Одна з наймасштабніших ділових соціальних мереж, у котрій зареєстрованы тисячі роботодавців та працівників зі всього світу. Якщо ви впевнені в своїх силах і хочете спробувати завести кілька корисних ділових контактів, ця мережа як ніщо інше для цього підходить. Розмістіть своє резюме, щоб мати більше шансів зацікавити потенційного роботодавця.3.Ця соціальна мережа всім відома. Багато хто сприймає її не надто серйозно і вважає виключно платформою для розваг і спілкування. А дарма. Для ІТ- фахівців тут є багато груп за інтересами, де можна також завести корисні знайомства і навіть працевлаштуватися.Чим більше інформації про вас як спеціаліста буде у вільному доступі в Інтернеті, тим краще.Пошук достойних вакансій - це ще одна велика проблема для багатьох. Інколи на відповідь роботодавця доводиться чекати тижнями або ж опис вакансії не відповідає дійсності. Знову ж шалена конкуренція. Хороші пропозиції приваблюють багатьох пошуковців, тож невідомо, чи виграє саме ваше резюме серед десятків інших. Ось кілька рекомендацій, як зробити пошук роботи більш продуктивним:- Шукати вакансії на сайтах ІТ компаній. На сьогодні це найбільш ефективний спосіб знайти роботу в айті. Яскравим прикладом виступає компанія SoftServe . На їхньому сайті є рубрика «Вакансії», котра щодня поповнюється актуальними пропозиціями. Моніторте стрічку щодня і результат не забариться.- Комунікувати із представниками професії. Знайомі, друзі або родичі, що мають хоч якесь відношення до галузі, можуть вам допомогти увійти в неї.- Зареєструватися на біржах фрілансу. Інколи потрібно оплатити за доступ до вакансій та за можливість залишати відгук, однак здебільшого це дає результат. Особливо новачкам варто прислухатись до цієї рекомендації.Практично безпрограшним варіантом є проходження курсів у відомих компаніях. Якщо ви готові вчитися, інвестувати кошти в себе, то матимете в рази більші шанси працевлаштуватися у тій же компанії, що організувала навчання.

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