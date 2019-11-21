Комбінація сукні та брюк – незвичайний тренд сезону*





Нова багатошаровість



Багатошарові образи – це один з основних трендів 2021: якщо в дитинстві ми злилися на маму чи бабусю через те, що взимку мали вигляд так званої капустинки, то зараз модниці навпаки усіма силами прагнуть відтворити об'ємні образи з декількох типів одягу, одягнутих один на одного. Популярний багатошаровий комплект, наприклад, – це поєднання гольфа, майки та високого корсетного пояса зі спідницею міді або широкими брюками, а також з піджаком або тренчем, вдягнутим поверх.



Але хто б міг подумати, що в гонитві за багатошаровістю дизайнери почнуть комбінувати, здавалося б, несумісні брюки та сукні? Проте ця тенденція вже є.



Вдалі фасони для комбінації



Красивий вигляд мають, насамперед, об'ємні брюки та сукні, наприклад: широкі брюки кльош від стегна, поверх яких одягається асиметрична сукня міді зі щільної тканини з довгими рукавами і V подібним вирізом. Дуже красивий вигляд має монохромний образ - чорний або білий тотал лук. Його можна доповнити яскравими кольоровими акцентами у вигляді взуття, ременя і аксесуарів.



Також чудово поєднуються брюки кльош від коліна і сукні по фігурі з розширеною донизу спідницею плісе. Складки на спідниці додадуть образу об'єму, а брюки кльош створять логічне продовження ліній спідниці.







Ще більш популярні комбінації суконь і брюк з легких матеріалів, які утворюють своєрідний костюм. Наприклад, поєднавши сукню-сорочку з довгим рукавом і шовкові класичні брюки зі стрілкою, ми отримаємо костюм в стилі смарт кежуал, в якому сукня матиме вигляд, скоріше, легкого довгого тренчу.



Сукні можна поєднувати не тільки з брюками, але і з джинсами. Варто вибирати широкі джинси і доповнювати їх яскравою сукнею комбінацією на бретельках, спортивним худі або блискучою сукнею-майкою з паєток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мода в 2021 році, звичайно, не б'є рекорди за екстравагантними рішеннями, але все ж в світі одягу та аксесуарів – чимало яскравих новинок. Однак, йдеться не тільки про нові фасони, а ще й про нетривіальні поєднання предметів жіночого одягу . Розмова стосуватиметься суконь, брюк та їхнього поєднання.Багатошарові образи – це один з основних трендів 2021: якщо в дитинстві ми злилися на маму чи бабусю через те, що взимку мали вигляд так званої капустинки, то зараз модниці навпаки усіма силами прагнуть відтворити об'ємні образи з декількох типів одягу, одягнутих один на одного. Популярний багатошаровий комплект, наприклад, – це поєднання гольфа, майки та високого корсетного пояса зі спідницею міді або широкими брюками, а також з піджаком або тренчем, вдягнутим поверх.Але хто б міг подумати, що в гонитві за багатошаровістю дизайнери почнуть комбінувати, здавалося б, несумісні брюки та сукні? Проте ця тенденція вже є.Красивий вигляд мають, насамперед, об'ємні брюки та сукні, наприклад: широкі брюки кльош від стегна, поверх яких одягається асиметрична сукня міді зі щільної тканини з довгими рукавами і V подібним вирізом. Дуже красивий вигляд має монохромний образ - чорний або білий тотал лук. Його можна доповнити яскравими кольоровими акцентами у вигляді взуття, ременя і аксесуарів.Також чудово поєднуються брюки кльош від коліна і сукні по фігурі з розширеною донизу спідницею плісе. Складки на спідниці додадуть образу об'єму, а брюки кльош створять логічне продовження ліній спідниці.Ще більш популярні комбінації суконь і брюк з легких матеріалів, які утворюють своєрідний костюм. Наприклад, поєднавши сукню-сорочку з довгим рукавом і шовкові класичні брюки зі стрілкою, ми отримаємо костюм в стилі смарт кежуал, в якому сукня матиме вигляд, скоріше, легкого довгого тренчу.Сукні можна поєднувати не тільки з брюками, але і з джинсами. Варто вибирати широкі джинси і доповнювати їх яскравою сукнею комбінацією на бретельках, спортивним худі або блискучою сукнею-майкою з паєток.

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