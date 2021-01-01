ТОП-7 недорогих покупок, які допоможуть створити «дорогий» образ*
Сьогодні, 18:01
Чомусь існує думка, що красивий вигляд потребує дорогого одягу. Спробуємо розвіяти цей міф і показати на прикладі, що модний образ може бути складений абсолютно без великих фінансових витрат.
Спочатку трохи лайфхаків про те, як скласти образ «на мільйон» та купити жіночий одяг для таких цілей.
- Відправляйтеся за покупками в магазини, де є знижки, при цьому пам'ятайте, що цікаву річ можна знайти в стокових магазинах або дисконтних центрах. До речі, сьогодні можна знайти унікальну трендову річ у секонд-хендах, пам'ятайте і про них.
- Покупки через інтернет теж можуть бути вигідними, якщо стежити за сайтом або соціальними мережами бренду VOVK. Часто там можна побачити промокод з дуже хорошою знижкою і використовувати його для покупки речі, що сподобалася.
- Золоте правило покупки, за допомогою якої можна створити «дорогий образ» - якісні речі. Краще мати одні хороші джинси, які будуть ідеально сидіти по фігурі, ніж кілька неякісних пар, які втратять нормальний вигляд вже після першого прання.
- Купуйте речі, які складають базовий гардероб. Тоді можна буде лише доповнювати його деякими акцентами і з їхньою допомогою створювати яскраві луки. Універсальний одяг завжди має нейтральні базові кольорів і поєднується один з одним.
Що ж можна купити для трендового образу, не витративши велику суму грошей?
ТОП 7 бюджетних покупок для стильного луку на кожен день:
1. Сукня по фігурі з легкої тканини – ідеальний варіант для формування різних образів. Додавайте до неї светр і черевики на грубій підошві, класичні туфлі-човники і подовжений жакет, сорочку оверсайз і білі кеди. Універсальна покупка, за допомогою якої вийде багато стильних looks.
2. Широкі чорні брюки – найкраща альтернатива джинсам. Чому? Тому що розкішний класичний образ завжди додасть особливого шарму, а в поєднанні з підборами та іміджевими аксесуарами матиме ще й сексуальний вигляд.
3. Ще один мастхев для стильних образів – біла сорочка оверсайз. Її завжди можна доповнити жакетом, светром, лонгслівом або гольфом, створивши при цьому таку популярну нині багатошаровість.
4. Трикотажний костюм - дуже трендова річ сьогодні. Це теплий костюм-двійка з спідниці або штанів і светра. Носіть їх комплектом або окремо, створюючи різні комбінації кожен день.
5. Щодо взуття, то тут найвдалішою недорогою покупкою стануть ботильйони на підборах з квадратним носком. Вони вже давно дуже популярні і приголомшливо впишуться у будь-який гардероб, роблячи образи стильними й оригінальними.
6. Далі за списком обов'язково йде сумка. Обирайте універсальні моделі, які можна буде поєднувати з будь-яким луком. Наша порада - невелика за розміром, лаконічна сумка-багет. Чорний або коричневий кольори – це те, що потрібно.
7. І, звичайно ж, не забудьте про іміджеві аксесуари – прикраси. Вони завжди додадуть акцент і свіжості в образ. Масивні каблучки, лаконічні сережки і ланцюжок – те, що варто мати для створення чудових образів!
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Спочатку трохи лайфхаків про те, як скласти образ «на мільйон» та купити жіночий одяг для таких цілей.
- Відправляйтеся за покупками в магазини, де є знижки, при цьому пам'ятайте, що цікаву річ можна знайти в стокових магазинах або дисконтних центрах. До речі, сьогодні можна знайти унікальну трендову річ у секонд-хендах, пам'ятайте і про них.
- Покупки через інтернет теж можуть бути вигідними, якщо стежити за сайтом або соціальними мережами бренду VOVK. Часто там можна побачити промокод з дуже хорошою знижкою і використовувати його для покупки речі, що сподобалася.
- Золоте правило покупки, за допомогою якої можна створити «дорогий образ» - якісні речі. Краще мати одні хороші джинси, які будуть ідеально сидіти по фігурі, ніж кілька неякісних пар, які втратять нормальний вигляд вже після першого прання.
- Купуйте речі, які складають базовий гардероб. Тоді можна буде лише доповнювати його деякими акцентами і з їхньою допомогою створювати яскраві луки. Універсальний одяг завжди має нейтральні базові кольорів і поєднується один з одним.
Що ж можна купити для трендового образу, не витративши велику суму грошей?
ТОП 7 бюджетних покупок для стильного луку на кожен день:
1. Сукня по фігурі з легкої тканини – ідеальний варіант для формування різних образів. Додавайте до неї светр і черевики на грубій підошві, класичні туфлі-човники і подовжений жакет, сорочку оверсайз і білі кеди. Універсальна покупка, за допомогою якої вийде багато стильних looks.
2. Широкі чорні брюки – найкраща альтернатива джинсам. Чому? Тому що розкішний класичний образ завжди додасть особливого шарму, а в поєднанні з підборами та іміджевими аксесуарами матиме ще й сексуальний вигляд.
3. Ще один мастхев для стильних образів – біла сорочка оверсайз. Її завжди можна доповнити жакетом, светром, лонгслівом або гольфом, створивши при цьому таку популярну нині багатошаровість.
4. Трикотажний костюм - дуже трендова річ сьогодні. Це теплий костюм-двійка з спідниці або штанів і светра. Носіть їх комплектом або окремо, створюючи різні комбінації кожен день.
5. Щодо взуття, то тут найвдалішою недорогою покупкою стануть ботильйони на підборах з квадратним носком. Вони вже давно дуже популярні і приголомшливо впишуться у будь-який гардероб, роблячи образи стильними й оригінальними.
6. Далі за списком обов'язково йде сумка. Обирайте універсальні моделі, які можна буде поєднувати з будь-яким луком. Наша порада - невелика за розміром, лаконічна сумка-багет. Чорний або коричневий кольори – це те, що потрібно.
7. І, звичайно ж, не забудьте про іміджеві аксесуари – прикраси. Вони завжди додадуть акцент і свіжості в образ. Масивні каблучки, лаконічні сережки і ланцюжок – те, що варто мати для створення чудових образів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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