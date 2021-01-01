ТОП-7 недорогих покупок, які допоможуть створити «дорогий» образ*





Спочатку трохи лайфхаків про те, як скласти образ «на мільйон» та



- Відправляйтеся за покупками в магазини, де є знижки, при цьому пам'ятайте, що цікаву річ можна знайти в стокових магазинах або дисконтних центрах. До речі, сьогодні можна знайти унікальну трендову річ у секонд-хендах, пам'ятайте і про них.



- Покупки через інтернет теж можуть бути вигідними, якщо стежити за сайтом або соціальними мережами бренду VOVK. Часто там можна побачити промокод з дуже хорошою знижкою і використовувати його для покупки речі, що сподобалася.



- Золоте правило покупки, за допомогою якої можна створити «дорогий образ» - якісні речі. Краще мати одні хороші джинси, які будуть ідеально сидіти по фігурі, ніж кілька неякісних пар, які втратять нормальний вигляд вже після першого прання.



- Купуйте речі, які складають базовий гардероб. Тоді можна буде лише доповнювати його деякими акцентами і з їхньою допомогою створювати яскраві луки. Універсальний одяг завжди має нейтральні базові кольорів і поєднується один з одним.



Що ж можна купити для трендового образу, не витративши велику суму грошей?



ТОП 7 бюджетних покупок для стильного луку на кожен день:



1. Сукня по фігурі з легкої тканини – ідеальний варіант для формування різних образів. Додавайте до неї светр і черевики на грубій підошві, класичні туфлі-човники і подовжений жакет, сорочку оверсайз і білі кеди. Універсальна покупка, за допомогою якої вийде багато стильних looks.



2. Широкі чорні брюки – найкраща альтернатива джинсам. Чому? Тому що розкішний класичний образ завжди додасть особливого шарму, а в поєднанні з підборами та іміджевими аксесуарами матиме ще й сексуальний вигляд.



3. Ще один мастхев для стильних образів – біла сорочка оверсайз. Її завжди можна доповнити жакетом, светром, лонгслівом або гольфом, створивши при цьому таку популярну нині багатошаровість.



4. Трикотажний костюм - дуже трендова річ сьогодні. Це теплий костюм-двійка з спідниці або штанів і светра. Носіть їх комплектом або окремо, створюючи різні комбінації кожен день.



5. Щодо взуття, то тут найвдалішою недорогою покупкою стануть ботильйони на підборах з квадратним носком. Вони вже давно дуже популярні і приголомшливо впишуться у будь-який гардероб, роблячи образи стильними й оригінальними.



6. Далі за списком обов'язково йде сумка. Обирайте універсальні моделі, які можна буде поєднувати з будь-яким луком. Наша порада - невелика за розміром, лаконічна сумка-багет. Чорний або коричневий кольори – це те, що потрібно.



7. І, звичайно ж, не забудьте про іміджеві аксесуари – прикраси. Вони завжди додадуть акцент і свіжості в образ. Масивні каблучки, лаконічні сережки і ланцюжок – те, що варто мати для створення чудових образів!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чомусь існує думка, що красивий вигляд потребує дорогого одягу. Спробуємо розвіяти цей міф і показати на прикладі, що модний образ може бути складений абсолютно без великих фінансових витрат.Спочатку трохи лайфхаків про те, як скласти образ «на мільйон» та купити жіночий одяг для таких цілей.- Відправляйтеся за покупками в магазини, де є знижки, при цьому пам'ятайте, що цікаву річ можна знайти в стокових магазинах або дисконтних центрах. До речі, сьогодні можна знайти унікальну трендову річ у секонд-хендах, пам'ятайте і про них.- Покупки через інтернет теж можуть бути вигідними, якщо стежити за сайтом або соціальними мережами бренду VOVK. Часто там можна побачити промокод з дуже хорошою знижкою і використовувати його для покупки речі, що сподобалася.- Золоте правило покупки, за допомогою якої можна створити «дорогий образ» - якісні речі. Краще мати одні хороші джинси, які будуть ідеально сидіти по фігурі, ніж кілька неякісних пар, які втратять нормальний вигляд вже після першого прання.- Купуйте речі, які складають базовий гардероб. Тоді можна буде лише доповнювати його деякими акцентами і з їхньою допомогою створювати яскраві луки. Універсальний одяг завжди має нейтральні базові кольорів і поєднується один з одним.Що ж можна купити для трендового образу, не витративши велику суму грошей?1. Сукня по фігурі з легкої тканини – ідеальний варіант для формування різних образів. Додавайте до неї светр і черевики на грубій підошві, класичні туфлі-човники і подовжений жакет, сорочку оверсайз і білі кеди. Універсальна покупка, за допомогою якої вийде багато стильних looks.2. Широкі чорні брюки – найкраща альтернатива джинсам. Чому? Тому що розкішний класичний образ завжди додасть особливого шарму, а в поєднанні з підборами та іміджевими аксесуарами матиме ще й сексуальний вигляд.3. Ще один мастхев для стильних образів – біла сорочка оверсайз. Її завжди можна доповнити жакетом, светром, лонгслівом або гольфом, створивши при цьому таку популярну нині багатошаровість.4. Трикотажний костюм - дуже трендова річ сьогодні. Це теплий костюм-двійка з спідниці або штанів і светра. Носіть їх комплектом або окремо, створюючи різні комбінації кожен день.5. Щодо взуття, то тут найвдалішою недорогою покупкою стануть ботильйони на підборах з квадратним носком. Вони вже давно дуже популярні і приголомшливо впишуться у будь-який гардероб, роблячи образи стильними й оригінальними.6. Далі за списком обов'язково йде сумка. Обирайте універсальні моделі, які можна буде поєднувати з будь-яким луком. Наша порада - невелика за розміром, лаконічна сумка-багет. Чорний або коричневий кольори – це те, що потрібно.7. І, звичайно ж, не забудьте про іміджеві аксесуари – прикраси. Вони завжди додадуть акцент і свіжості в образ. Масивні каблучки, лаконічні сережки і ланцюжок – те, що варто мати для створення чудових образів!

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