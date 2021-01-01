Компанія «Місто для людей» підбила підсумки перших трьох місяців роботи у 2021-му*

Керуюча компанія підбила перші підсумки роботи за три місяці. Про сезонні роботи та поточні ремонти звітує «Місто для людей» у Луцьку.Зараз в управлінні компанії - 66 будинків. Всі обслуговують за типовим договором.За умовами договору до переліку входять такі послуги: технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання); підмітання прибудинкової території, прибирання та покіс газону, підрізання гілок дерев, живоплоту, вологе підмітання та миття сходових кліток, вологе протирання поручнів, дверей, зняття пилу та павутиння зі стелі; сезонні роботи (покіс та розчищення снігу); підмітання майданчика перед входом до під’їзду; технічне обслуговування ліфтів; обслуговування димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності); поточний ремонт конструктивних елементів; дератизація та дезінсекція; придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку.В зимовий час в Луцьку актуальними були роботи з розчистки снігу. Для цього, крім двірників, на окремих адресах залучили спеціальну техніку. Зокрема, щоби допомогти в роботі двірників, трактор використовували за адресою вул. Кравчука, 1 та 5. Бобкет використовували на вул. Наливайка, 10, 10а, вул. Гордіюк, 27, 29, 33, пр. Молоді, 19, 3б, 1а, пр. Соборності 8, 27, 29.Також надходили звернення щодо збивання бурульок. Така послуга у вартість обслуговування багатоквартирного будинку не закладена, її немає в типовому договорі. Але фахівці роботи виконали, і навіть через конструктивні особливості покрівлі в будинку 20а на вулиці Гордіюк залучили вишку для збивання льоду. Також бурульки збили на пр.Соборності, 31а, пр.Соборності 23, пр.Молоді 19, вул. Кравчука, 5, пр.Молоді 3б за проханням мешканців.Однак ця ситуація продемонструвала, що типовий договір не завжди може передбачити необхідний список послуг. Тому керуюча компанія «Місто для людей» у Луцьку рекомендує переходити на індивідуальний договір, де можна обирати необхідний список послуг.«Типовий договір не може врахувати всі індивідуальні особливості багатоквартирного будинку: в якому стані перебувають мережі, скільки їм і будинку років, які технічні особливості в мережах, чи необхідно проводити термінове оновлення мереж та конструктивних елементів, чи може там тече дах і треба ось прямо зараз його ремонтувати. Головне – в управлінні за типовим договором не передбачене відновлення будинку, а тільки підтримка його у робочому стані, хоча щодня конструктивні елементи будівлі зношуються і потребують заміни. За типовим договором дуже важлива колективна оплата, так як від загальної суми оплат в будинку формується щомісячна сума у статті «поточний ремонт конструктивних елементів», яка і впливає на фінансову можливість для виконання робіт. Але дуже мала кількість будинків здатна 100% оплатити за комуналку, тому для того, аби виконувати роботи потрібен час для акумулювання коштів» - директор «Місто для людей» в ЛуцькуЯк розповів, директор «Місто для людей» в Луцьку, у індивідуальному договорі – зовсім інший підхід. Тут передбачене все для того, аби відновити, замінити необхідні конструктивні елементи та покращити стан будинку. За таким договором можна акумулювати суми швидше, адже мона розрахувати тариф поетапно. Для цього аналізують стан будинку та формують необхідний список робіт, далі розраховують їхню вартість та необхідну кількість матеріалів. Якщо типовий договір дозволяє, то замінюють список робіт в тарифі на ті, які потрібні. Можуть також змінювати частоту надання послуги, або замінити на зовсім нову послугу, яка не була раніше прописана в типовому договорі. Наступним етапом настає частина розрахунку вартості нового тариф або фіналізація списку послуг відповідно до існуючого тарифу та запиту мешканців будинку.В цьому кварталі вдалося здійснити ремонтні роботи за рахунок накопичень за статтею: «поточний ремонт конструктивних елементів» за такими адресами:- ремонт трубопроводу холодного водопостачання - Молоді, 4, Соборності, 38а, Конякіна, 9, Соборності, 34, Наливайка, 2, Соборності, 8;- ремонт вертикального трубопроводу гарячого водопостачання - Соборності, 29, Молоді, 4;- заміна вертикального трубопроводу гарячого водопостачання - Гордіюк, 39;- Заміна труби холодного водопостачання - Соборності, 23, Молоді, 4, Гордіюк, 39, Гордіюк, 33, Кравчука, 18;- ремонт ливневої труби - Соборності, 23, Соборності, 25, Молоді, 3, Кравчука, 38;- ремонт вертикального трубопроводу центрального опалення - Наливайка, 2, Кравчука, 38, Соборності, 38а, Соборності, 24а, Конякіна, 9;- заміна горизонтального трубопроводу каналізації - Кравчука, 34а, Молоді, 1а, Кравчука,18, Соборності, 38, Відродження, 41а, Соборності, 8;- ремонт вертикального трубопроводу каналізації - Гордіюк, 29Регулювання елеваторного вузла - Конякіна, 11;- заміна засувок д.50 - Молоді, 10а;- заміна іншої запірної арматури - Соборності, 38, Соборності, 24а, Гордіюк, 37, Соборності, 19а, Молоді, 19, Кравчука, 11;- ремонт електрощитових будинків виконали за адресами Соборності 22, Кравчука 5, 10.За статтею «Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем» виконані роботи з технічного огляду за такими адресами:Наливайка, 2, 6, 8, 10, 10а, Відродження, 53, вул. Гордіюк 37,39,27, Молоді, 3, 3б, 1а, ул.Кравчука 10,18,11,34а,38,5, Ківерцівська,1,2,4, Соборності 22, 19, 19а, 27, Конякіна, 11.Зауважують також, що «Місто для людей» у Луцьку замінили 23 одиниці запірної арматури, 2 засувки, 44 м.п. трубопроводу, 16 м.п. каналізації.У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції не проводять прийом мешканців. Для отримання консультацій або подачі заявок, в тому числі аварійних, можна звернутись на гарячу лінію «Місто для людей» в Луцьку.