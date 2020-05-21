Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*





Власник компанії Тарас Карвіна розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що відтепер головний офіс, стоянка та ремонтний сервіс розташовані за адресою: село Рованці, вулиця Друга Об’їзна, 47. За його словами, розташування вирішили змінити, аби усе було в одному місці, що значно комфортніше для працівників та клієнтів «Intertrade авто з США». Адже раніше офіс знаходився на проспекті Волі, автостоянка – у селі Струмівка.



Також працівники зможуть контролювати весь процес: від покупки авто на аукціоні до розмитнення та доставки. До того ж, новий офіс розміщений над дорогою, де завжди великий потік машин.









Відтепер привезені з США машини ремонтують на власній СТО. До цього компанія користувалася послугами інших ремонтних сервісів.









Компанія «Intertrade авто з США» купує автомобілі через найвідоміші американські аукціони за 3–4 тисячі доларів США. Потім привозять їх в Україну, розмитнюють, ремонтують та віддають «під ключ». До слова, клієнт може купувати авто без ремонту. Директор Тарас Карвіна зауважує, що часто клієнти хочуть займатися ремонтом авто самі.







Існує два варіанти співпраці з «Intertrade авто з США»: замовити автомобіль безпосередньо з аукціону або ж обрати з наявних варіантів, які вже чекають нових власників на автостоянці. Замовивши автомобіль через аукціон, клієнт отримає його вже за два місяці. Доставкою та перевіркою автомобіля також займаються професіонали, віддають транспорт клієнту вже розмитненим та з документами купівлі-продажу. До того ж, у компанії обіцяють, що детально розповідають про кожен автомобіль та будь-які цінові нюанси узгоджують відразу.



Усі пропозиції компанія публікує на сайті











На запитання, чому саме американські авто, а не з Європи, Тарас Карвіна відповідає, що розмитнити новий автомобіль, придбаний у Європі, вийде набагато дорожче, аніж купити машину «під ключ» у Штатах.



Ціна, звісно, залежить від марки та класу авто. До того ж, авто з Америки зарекомендували себе на ринку краще, аніж «європейці», їх вважають безпечнішими та комфортнішими у користуванні.



Зараз продаж авто з США досить популярний, тому з’являється все більше фірм, які цим займаються. За чотири роки активної роботи «Intertrade авто з США» стали впізнаваними та затребуваними серед поціновувачів якості, шкидкості та комфорту. Тарас Карвіна каже, що серед клієнтів компанії – водії зі всієї України. До того ж, лише 15% клієнтів – з Луцька. Найчастіше звертаються з центральної України. Варто зазначити, що діє доставка авто по всій території України.













Наразі найбільший попит має автівка Ford Fusion, яка коштує близько 10 тисяч доларів. Це вже з урахуванням вартості усіх послуг.



Загалом у компанії «Intertrade авто з США» працює 16 професіоналів своєї справи, які допоможуть обрати авто для кожного та разом з клієнтом пройдуть всі етапи до моменту, поки щасливий водій буде за кермом вже свого автомобіля.



Адреса: с. Рованці, вулиця Об'їзна Друга, 47.

Контакти:

093 170 73 53 (відділ продажу)

096 866 66 40 (Тарас)

066 950 90 25 (Олександр)

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія «Intertrade авто з США» вже чотири роки допомагає підкорювачам автошляхів. За цей час фірма, яка займається купівлею, пригоном та розмитненням авто з Америки, змогла завоювати довіру вибагливих клієнтів. Нещодавно команда «Intertrade авто з США» переїхала на нове місце та відкрили станцію технічного обслуговування.Власник компаніїрозповів, що відтепер головний офіс, стоянка та ремонтний сервіс розташовані за адресою: село Рованці, вулиця Друга Об’їзна, 47. За його словами, розташування вирішили змінити, аби усе було в одному місці, що значно комфортніше для працівників та клієнтів «Intertrade авто з США». Адже раніше офіс знаходився на проспекті Волі, автостоянка – у селі Струмівка.Також працівники зможуть контролювати весь процес: від покупки авто на аукціоні до розмитнення та доставки. До того ж, новий офіс розміщений над дорогою, де завжди великий потік машин.Відтепер привезені з США машини ремонтують на власній СТО. До цього компанія користувалася послугами інших ремонтних сервісів.Компанія «Intertrade авто з США» купує автомобілі через найвідоміші американські аукціони за 3–4 тисячі доларів США. Потім привозять їх в Україну, розмитнюють, ремонтують та віддають «під ключ». До слова, клієнт може купувати авто без ремонту. Директор Тарас Карвіна зауважує, що часто клієнти хочуть займатися ремонтом авто самі.Існує два варіанти співпраці з «Intertrade авто з США»: замовити автомобіль безпосередньо з аукціону або ж обрати з наявних варіантів, які вже чекають нових власників на автостоянці. Замовивши автомобіль через аукціон, клієнт отримає його вже за два місяці. Доставкою та перевіркою автомобіля також займаються професіонали, віддають транспорт клієнту вже розмитненим та з документами купівлі-продажу. До того ж, у компанії обіцяють, що детально розповідають про кожен автомобіль та будь-які цінові нюанси узгоджують відразу.Усі пропозиції компанія публікує на сайті https://auto.ria.com/ На запитання, чому саме американські авто, а не з Європи, Тарас Карвіна відповідає, що розмитнити новий автомобіль, придбаний у Європі, вийде набагато дорожче, аніж купити машину «під ключ» у Штатах.Ціна, звісно, залежить від марки та класу авто. До того ж, авто з Америки зарекомендували себе на ринку краще, аніж «європейці», їх вважають безпечнішими та комфортнішими у користуванні.Зараз продаж авто з США досить популярний, тому з’являється все більше фірм, які цим займаються. За чотири роки активної роботи «Intertrade авто з США» стали впізнаваними та затребуваними серед поціновувачів якості, шкидкості та комфорту. Тарас Карвіна каже, що серед клієнтів компанії – водії зі всієї України. До того ж, лише 15% клієнтів – з Луцька. Найчастіше звертаються з центральної України. Варто зазначити, що діє доставка авто по всій території України.Наразі найбільший попит має автівка Ford Fusion, яка коштує близько 10 тисяч доларів. Це вже з урахуванням вартості усіх послуг.Загалом у компанії «Intertrade авто з США» працює 16 професіоналів своєї справи, які допоможуть обрати авто для кожного та разом з клієнтом пройдуть всі етапи до моменту, поки щасливий водій буде за кермом вже свого автомобіля.

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