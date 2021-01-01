Те, чого ви точно не знали про «ґаджети» давнини: у Луцьку працює унікальний музей «Технології минулого»

Завжди цікаво дізнаватись, яким було життя людей у різні епохи. У наш час ми настільки «зависли» в нашій буденності, що забуваємо, як важливо пам’ятати історію. У лучан та туристів є прекрасна можливість побувати в античності аж до епохи Відродження. Адже на території замку Любарта є музей «Технології минулого», який пропонує своїм відвідувачам унікальні експонати.Чаша Піфагора, акведук, міст за ескізом Леонардо да Вінчі, стародавній дверний замок, катапульта, сейсмоскоп, вогняний годинник та ще безліч особливих речей, які перенесуть кожного в минулі часи. До того ж, в музеї відвідувачам надають можливість спробувати відкрити замок за технологією тих часів, зарядити китайський арбалет тощо.Власник музею «Технології минулого»розповів для, що він завжди цікавився історією та винаходами. Ідея створити такий музей виникла під час перебування в зоні АТО. Після повернення в Луцьк чоловік зробив кілька експонатів, спробував проводити екскурсії для друзів і зрозумів, що їм це також цікаво. Тоді він звернувся до директора заповідника «Старий Луцьк», який підтримав цей проєкт та надав приміщення. Першу екскурсію в музеї «Технології минулого» провели у 2016 році.«Наш музей ще досить молодий. Але ми стараємось щороку щось змінювати. До прикладу, зараз плануємо привезти нові експонати, а ті, які вже довго стоять, забрати. Відвідувачі, які були у нас минулого року, зможуть і зараз для себе відкрити щось нове», – поділився планами Василь Кухарський.Після розмови з керівником музею екскурсоводзапрошує нас на екскурсію разом із відвідувачами. Вона детально розповідає про кожен експонат та відповідає на запитання зацікавлених гостей. Музей «Технології минулого» складається з двох зал: військової та господарської.На початку гід показує нам технологію чаші Піфагора, яку використовували для того, щоб виробити у рабів почуття міри. Її ще називають чашею жадоби. Коли в чашу наливали рідину до потрібного рівня, то можна пити. Але коли хтось хотів випити більше, то вся рідина витікала через отвір у дні. Це була кара для людини, яка хотіла випити більше. Дар’я детально розповіла, як це працювало, та поділилася з відвідувачами легендами, чому ж Піфагор створив таку чашу.Також гостей дуже зацікавив стародавній дверний замок, який за різними версіями придумали чи то в Китаї, чи то в Єгипті. Екскурсовод розповіла його історію, після чого кожен охочий міг спробувати його відчинити.Експонат, який змушує цінувати навіть найзвичайніші речі, які ми маємо сьогодні, – це акведук. За допомогою цієї споруди вода надходила у населені пункти, щоб жителі набирали її для власних потреб із фонтанів, і лише дуже заможні мали можливість провести водопровід до власного помешкання. Сьогодні ж вода в будинках не є чимось винятковим.Не менше відвідувачів зацікавили китайський багатозарядний арбалет, який вони мали можливість спробувати заряджати під керівництвом Дар’ї Агафонової, та освітлювальний прилад. Також екскурсовод показала гостям принцип роботи вогняного годинника, який кілька століть тому використовували й як будильник. Тож, якщо у когось не працюватиме телефон чи будильник, можна буде скористатися технологією китайців.Відвідувачі були щиро зацікавлені та не приховували захвату від побаченого. Кожен, хто відвідає музей «Технології минулого», не залишиться байдужим. Адже варто час від часу озиратися в минуле, цікавитися досягненнями наших предків, пишатися ними та цінувати найзвичайнісінькі речі.Про музей та його експонати, які направду вражають оригінальністю, можна розповідати ще багато. Утім, як кажуть, краще один раз побачити. Тож музей чекає усіх в гості. Обіцяють здивувати кожного.Оплата за вхід є символічною. Вона існує для того, аби підтримати музей та сприяти його розвитку. Вхід для дорослого коштує 70 гривень, для дитини – 50 гривень.ТекстФото