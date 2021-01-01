Знахідка для фермерів: луцька компанія створює біогумус для іноземців та всієї України*

Біогумус «ECO-SOIL» від луцької компанії «Прод Трейдінг Груп» підвищує врожайність, прискорює проростання, покращує захисні властивості рослин та має пролонговану дію впродовж 4-5 років. Це – справжня знахідка для фермерського господарства.Добриво «ECO-SOIL» створюють дощові черв’яки в процесі переробки органічних відходів. Тож те, що інші вже вважали непотребом, стає цінністю для аграріїв. Адже біогумус – це цілющий мікс, насичений макро- та мікроелементами, для здоров’я та підтримки імунітету рослин.Компанія працює вже більше 3 років. За цей час фахівці вибудували унікальний технологічний процес, знайшли чимало постійних клієнтів в усіх областях України та сформували вже сталу клієнтську базу аж у 12 країнах світу.Технолог з виробництва компанії «Прод Трейдінг Груп»описав та показав дляпроцес підготовки біогумусу. Спочатку для черв’яків готують спеціальний корм – це тирса, солома та гній великої рогатої худоби. Варто зазначити, що свинячий чи будь-який інший гній для цього не підходить. Тоді купують кокон або одразу беруть молодого черв’яка, який відбирають по фенотипу за американською розробкою, та поміщають у корм. Там він розвивається, росте та розмножується, а головне – переробляє так зване «сміття» у добриво.За тиждень черв’як може переробити 10 сантиметрів гною. Також технолог зауважує, що темп виробництва біогумусу залежить від температури та вологості. Чим температура більша, тим більше черв’як може переробити. Тому літо – найкраща пора для активної роботи.Такий продукт має чимало переваг. Біогумус «ECO-SOIL» не збільшує кількість бур'янів, при використанні в теплиці продовжує термін використання субстрату, зменшує термін сходження насіння, зв'язує важкі метали, зменшує здатність ґрунту накопичувати нітрати, знижує захворюваність рослин та створює несприятливі умови для розвитку шкідливих бактерій, грибків.Вже пів року виробництво компанії розташоване у мальовничому селі Чаруків Луцького району. Раніше ж воно було на Турійщині. За словами технолога Сергія, працювати на новій локації значно зручніше та продуктивніше.Ціна на органічні добрива приємно здивують кожного. На роздрібну торгівлю один літр біогумусу від компанії «Прод Трейдінг Груп» коштує 10 гривень. Цікаво, що продукцію вимірюють саме у літрах. Як пояснює технолог, продавати біогумус у кілограмах недоцільно, адже від його вологості вага буде різною.Тож кожен господар може отримати якісний, смачний та екологічно чистий врожай завдяки органічним добривам від компанії «ECO-SOIL», збільшивши таким чином рентабельність свого господарства. Більше того, фірма пропонує замовлення біогумусу із доставкою.