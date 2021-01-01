Бренд HELENA представив новий Summer Compaign`21*





Різноманіття кольорів в природі не може не надихати своєю свіжістю та барвистістю, і це чітко проявляється і в базовому гардеробі українських красунь. Дизайнерам залишається тільки підкреслити жіночу унікальність та красу, і саме з таким бажанням бренд



Ще більше жіночності та впевненості в собі – основна ідея цього літа у одязі. Таке вбрання орієнтоване на жінок, які вільно себе почувають у діловому світі і впевнено рухаються до поставлених цілей. А тому – точно знають, що одяг – це продовження самої людини і він має ідеально відповідати місцю та події. Але й про відпочинок теж не варто забувати, адже саме літо – основний період відпусток, коли можна відійти від звичного щоденного дрес-коду і вловити хвилю безтурботності та релаксу.



Натуральні тканини одягу, безперечно, подарують приємні відчуття повного комфорту навіть в найспекотніший день. А вільні трендові фасони тільки доповнять цей ефект, не обтяжуючи і не сковуючи рухів. Вкрай вдало та оригінально цьогоріч представили лінійку жіночих сарафанів. Тут можна підібрати і однотонні строгі варіанти, і закриті ділові моделі зі стриманим лаконічним принтом, а також яскраві та спокусливі – що сформують красиві образи для романтичних вечірніх прогулянок та зустрічей.







Стильні костюми заслуговують окремої уваги. Це може бути як класичний дует із широких брюк та контрастного жилету, так і варіація із завжди актуального деніму з спідницею міді на ґудзиках. Жакет та брюки в «небесному» відтінку, які можна доповнити будь-яким верхом і тим самим задати настрій сформованому аутфіту. Або практичний костюм з подовженої блузки та брюк на резинці – чудове рішення для повсякденного виходу. Та це тільки та незначна частина готових образів, які неодмінно порадують українських модниць.







А тим красуням, які воліють власноруч підбирати кожен елемент в своїй шафі, варто затримати свій погляд на широкому асортименті блузок, топів та футболок, які в цьому сезоні досить багатогранно представлені брендом жіночого одягу HELENA. Монохромні вироби в чорному та білому кольорі для луків в стилі casual. Строкаті та ніжні відтінки з оригінальними принтованими рішеннями: горох, смужка, квіти – для класичних, офісних етюдів. Обирайте саме той варіант, що вам до вподоби та сяйте яскраво.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яскравий, сонячний і найколоритніший сезон року от-от офіційно стартує. На зміну весняній прохолоді ми вже відчуваємо радість теплих вечорів і ранків, а дні тішать вже такою бажаною майже літньою спекою.Різноманіття кольорів в природі не може не надихати своєю свіжістю та барвистістю, і це чітко проявляється і в базовому гардеробі українських красунь. Дизайнерам залишається тільки підкреслити жіночу унікальність та красу, і саме з таким бажанням бренд HELENA презентував свою колекцію «Літо`21».Ще більше жіночності та впевненості в собі – основна ідея цього літа у одязі. Таке вбрання орієнтоване на жінок, які вільно себе почувають у діловому світі і впевнено рухаються до поставлених цілей. А тому – точно знають, що одяг – це продовження самої людини і він має ідеально відповідати місцю та події. Але й про відпочинок теж не варто забувати, адже саме літо – основний період відпусток, коли можна відійти від звичного щоденного дрес-коду і вловити хвилю безтурботності та релаксу.Натуральні тканини одягу, безперечно, подарують приємні відчуття повного комфорту навіть в найспекотніший день. А вільні трендові фасони тільки доповнять цей ефект, не обтяжуючи і не сковуючи рухів. Вкрай вдало та оригінально цьогоріч представили лінійку жіночих сарафанів. Тут можна підібрати і однотонні строгі варіанти, і закриті ділові моделі зі стриманим лаконічним принтом, а також яскраві та спокусливі – що сформують красиві образи для романтичних вечірніх прогулянок та зустрічей.Стильні костюми заслуговують окремої уваги. Це може бути як класичний дует із широких брюк та контрастного жилету, так і варіація із завжди актуального деніму з спідницею міді на ґудзиках. Жакет та брюки в «небесному» відтінку, які можна доповнити будь-яким верхом і тим самим задати настрій сформованому аутфіту. Або практичний костюм з подовженої блузки та брюк на резинці – чудове рішення для повсякденного виходу. Та це тільки та незначна частина готових образів, які неодмінно порадують українських модниць.А тим красуням, які воліють власноруч підбирати кожен елемент в своїй шафі, варто затримати свій погляд на широкому асортименті блузок, топів та футболок, які в цьому сезоні досить багатогранно представлені брендом жіночого одягу HELENA. Монохромні вироби в чорному та білому кольорі для луків в стилі casual. Строкаті та ніжні відтінки з оригінальними принтованими рішеннями: горох, смужка, квіти – для класичних, офісних етюдів. Обирайте саме той варіант, що вам до вподоби та сяйте яскраво.

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