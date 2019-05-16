Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*
Сьогодні, 09:05
Серед різноманіття новобудов у Луцьку та передмісті помітно вирізняється житловий комплекс «StyleUP», що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо». Найперше – неймовірним стилем, дизайном, лаконічністю, малоповерховістю, пласкими дахами тощо. Будинки цього ЖК не схожі на будь-які інші в області. Якщо ж «копнУти» глибше зовнішнього вигляду, то позитивних здивувань від особливостей «StyleUP» виявиться ще більше. Утім поки – не про це.
У медійному просторі Волині нині існує чимало інформації про те, що ЖК «StyleUP» є першим в області житлом клубного типу – симбіозом переваг життя у власному будинку та квартирі. Але прямої асоціації із забудовником, який «привіз» на Волинь віяння європейського ринку нерухомості й споруджує житло, яке от-от здадуть в експлуатацію, досі не було.
Більше того, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Будівельна компанія «Інвестор», що належить місцевому бізнесменові та депутатові Луцької міської ради Андрієві Разумовському, почала продаж квартир у ЖК «StyleUP».
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Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, хто насправді будує перше клубне житло на Волині та до чого тут «Інвестор».
Забудовник – іменитий, але іміджем вирішили не хизуватися
У відділі продажу ЖК «StyleUP» з’ясовуємо, що комплекс будує компанія «Континіум Девелопмент», що входить у групу компаній «Континіум» – однієї з найпотужніших бізнес-структур країни з волинським корінням.
Про те, чому раніше про забудовника не заявляли гучно, запитуємо у директорки з маркетингу «Континіум Девелопмент» Наталії Звягіної. Вона зауважує, що команда, яка споруджує житло «StyleUP», вирішила спочатку показати власний результат, виражений у якості і унікальності об’єкта, а не розрекламуватися за рахунок іміджу «Континіуму». Більше того «Континіум Девелопмент» будує не лише перший на Волині клубний ЖК закритого типу, але й один з найкращих комплексів столиці – «Signature», який належить до сегменту преміальної нерухомості.
Зауважимо, що команда, яка сьогодні будує під брендом «Континіум Девелопмент», брала участь у керівництві будівництвом різноманітних об’єктів з 2005 року. Це, для прикладу, мережа заправних станцій WOG та найбільший ТРЦ Луцька «ПортCity».
Наразі ж «Континіум Девелопмент» співпрацює з низкою провідних забудовників країни як у напрямку будівельних робіт, так і щодо продажів. Для прикладу, у Києві компанія має партнерські зв’язки з такими відомими забудовниками як «DIM» та «КАН», а у Луцьку у напрямку розвитку продажів та популяризації об’єктів співпрацює з Будівельною компанією «Інвестор».
Компанія «Континіум Девелопмент» виправдано пишається збудованими об’єктами, адже з 2005 року працює без репутаційних плям, а якість спорудженого вже підтверджена роками. Щодо «StyleUP», то увагу і цікавість до цього ЖК підтверджують немалі темпи продажу квартир і відгуки тих, хто вже придбав тут житло та робить ремонти, аби от-от вселитися. До речі, здати в експлуатацію об’єкт мають намір вже влітку цього року.
Чому «подружилися» з «Інвестором»
Нещодавно ЖК «StyleUP» та Будівельна компанія «Інвестор» заявили про, так би мовити, дружбу відділами продажів. Про таке рішення та у чому полягає співпраця, розпитуємо у менеджерки з продажу ЖК «StyleUP» Вікторії Ярошик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «StyleUP». ФОТОРЕПОРТАЖ
Це, запевняють, зробили, насамперед, для зручності потенційних покупців житла обох компаній. Адже у пошуках ідеального житла у будь-якому центрі продажу однієї з компаній клієнт може отримати детальну інформацію про усі об’єкти «Інвестора» та «StyleUP», тож не доведеться об’їжджати декілька локацій та ставити безліч запитань різним людям. Один менеджер з продажу може розповісти про пропозиції обох забудовників.
«У час коронакризи бізнесу – не до конкуренції. Об’єднання зусиль та приклад колаборацій наразі демонструють представники різних бізнесових структур. Ми – не виняток. Обмін досвідом та об'єднання зусиль завжди увінчуються успіхом», – резюмує Вікторія Ярошик.
Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35
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У медійному просторі Волині нині існує чимало інформації про те, що ЖК «StyleUP» є першим в області житлом клубного типу – симбіозом переваг життя у власному будинку та квартирі. Але прямої асоціації із забудовником, який «привіз» на Волинь віяння європейського ринку нерухомості й споруджує житло, яке от-от здадуть в експлуатацію, досі не було.
Більше того, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Будівельна компанія «Інвестор», що належить місцевому бізнесменові та депутатові Луцької міської ради Андрієві Разумовському, почала продаж квартир у ЖК «StyleUP».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що таке «клубне» житло та чим відрізняється новий тип елітного помешкання від багатоповерхівок і приватних будинків. ФОТО
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, хто насправді будує перше клубне житло на Волині та до чого тут «Інвестор».
Забудовник – іменитий, але іміджем вирішили не хизуватися
У відділі продажу ЖК «StyleUP» з’ясовуємо, що комплекс будує компанія «Континіум Девелопмент», що входить у групу компаній «Континіум» – однієї з найпотужніших бізнес-структур країни з волинським корінням.
Про те, чому раніше про забудовника не заявляли гучно, запитуємо у директорки з маркетингу «Континіум Девелопмент» Наталії Звягіної. Вона зауважує, що команда, яка споруджує житло «StyleUP», вирішила спочатку показати власний результат, виражений у якості і унікальності об’єкта, а не розрекламуватися за рахунок іміджу «Континіуму». Більше того «Континіум Девелопмент» будує не лише перший на Волині клубний ЖК закритого типу, але й один з найкращих комплексів столиці – «Signature», який належить до сегменту преміальної нерухомості.
Зауважимо, що команда, яка сьогодні будує під брендом «Континіум Девелопмент», брала участь у керівництві будівництвом різноманітних об’єктів з 2005 року. Це, для прикладу, мережа заправних станцій WOG та найбільший ТРЦ Луцька «ПортCity».
Наразі ж «Континіум Девелопмент» співпрацює з низкою провідних забудовників країни як у напрямку будівельних робіт, так і щодо продажів. Для прикладу, у Києві компанія має партнерські зв’язки з такими відомими забудовниками як «DIM» та «КАН», а у Луцьку у напрямку розвитку продажів та популяризації об’єктів співпрацює з Будівельною компанією «Інвестор».
Компанія «Континіум Девелопмент» виправдано пишається збудованими об’єктами, адже з 2005 року працює без репутаційних плям, а якість спорудженого вже підтверджена роками. Щодо «StyleUP», то увагу і цікавість до цього ЖК підтверджують немалі темпи продажу квартир і відгуки тих, хто вже придбав тут житло та робить ремонти, аби от-от вселитися. До речі, здати в експлуатацію об’єкт мають намір вже влітку цього року.
Чому «подружилися» з «Інвестором»
Нещодавно ЖК «StyleUP» та Будівельна компанія «Інвестор» заявили про, так би мовити, дружбу відділами продажів. Про таке рішення та у чому полягає співпраця, розпитуємо у менеджерки з продажу ЖК «StyleUP» Вікторії Ярошик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «StyleUP». ФОТОРЕПОРТАЖ
Це, запевняють, зробили, насамперед, для зручності потенційних покупців житла обох компаній. Адже у пошуках ідеального житла у будь-якому центрі продажу однієї з компаній клієнт може отримати детальну інформацію про усі об’єкти «Інвестора» та «StyleUP», тож не доведеться об’їжджати декілька локацій та ставити безліч запитань різним людям. Один менеджер з продажу може розповісти про пропозиції обох забудовників.
«У час коронакризи бізнесу – не до конкуренції. Об’єднання зусиль та приклад колаборацій наразі демонструють представники різних бізнесових структур. Ми – не виняток. Обмін досвідом та об'єднання зусиль завжди увінчуються успіхом», – резюмує Вікторія Ярошик.
Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35
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