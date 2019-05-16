вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*

Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*
Серед різноманіття новобудов у Луцьку та передмісті помітно вирізняється житловий комплекс «StyleUP», що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо». Найперше – неймовірним стилем, дизайном, лаконічністю, малоповерховістю, пласкими дахами тощо. Будинки цього ЖК не схожі на будь-які інші в області. Якщо ж «копнУти» глибше зовнішнього вигляду, то позитивних здивувань від особливостей «StyleUP» виявиться ще більше. Утім поки – не про це.

У медійному просторі Волині нині існує чимало інформації про те, що ЖК «StyleUP» є першим в області житлом клубного типу – симбіозом переваг життя у власному будинку та квартирі. Але прямої асоціації із забудовником, який «привіз» на Волинь віяння європейського ринку нерухомості й споруджує житло, яке от-от здадуть в експлуатацію, досі не було.

Більше того, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Будівельна компанія «Інвестор», що належить місцевому бізнесменові та депутатові Луцької міської ради Андрієві Разумовському, почала продаж квартир у ЖК «StyleUP».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що таке «клубне» житло та чим відрізняється новий тип елітного помешкання від багатоповерхівок і приватних будинків. ФОТО

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, хто насправді будує перше клубне житло на Волині та до чого тут «Інвестор».

Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*


Забудовник – іменитий, але іміджем вирішили не хизуватися

У відділі продажу ЖК «StyleUP» з’ясовуємо, що комплекс будує компанія «Континіум Девелопмент», що входить у групу компаній «Континіум» – однієї з найпотужніших бізнес-структур країни з волинським корінням.

Про те, чому раніше про забудовника не заявляли гучно, запитуємо у директорки з маркетингу «Континіум Девелопмент» Наталії Звягіної. Вона зауважує, що команда, яка споруджує житло «StyleUP», вирішила спочатку показати власний результат, виражений у якості і унікальності об’єкта, а не розрекламуватися за рахунок іміджу «Континіуму». Більше того «Континіум Девелопмент» будує не лише перший на Волині клубний ЖК закритого типу, але й один з найкращих комплексів столиці – «Signature», який належить до сегменту преміальної нерухомості.

Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*


Зауважимо, що команда, яка сьогодні будує під брендом «Континіум Девелопмент», брала участь у керівництві будівництвом різноманітних об’єктів з 2005 року. Це, для прикладу, мережа заправних станцій WOG та найбільший ТРЦ Луцька «ПортCity».

Наразі ж «Континіум Девелопмент» співпрацює з низкою провідних забудовників країни як у напрямку будівельних робіт, так і щодо продажів. Для прикладу, у Києві компанія має партнерські зв’язки з такими відомими забудовниками як «DIM» та «КАН», а у Луцьку у напрямку розвитку продажів та популяризації об’єктів співпрацює з Будівельною компанією «Інвестор».

Компанія «Континіум Девелопмент» виправдано пишається збудованими об’єктами, адже з 2005 року працює без репутаційних плям, а якість спорудженого вже підтверджена роками. Щодо «StyleUP», то увагу і цікавість до цього ЖК підтверджують немалі темпи продажу квартир і відгуки тих, хто вже придбав тут житло та робить ремонти, аби от-от вселитися. До речі, здати в експлуатацію об’єкт мають намір вже влітку цього року.

Чому «подружилися» з «Інвестором»

Нещодавно ЖК «StyleUP» та Будівельна компанія «Інвестор» заявили про, так би мовити, дружбу відділами продажів. Про таке рішення та у чому полягає співпраця, розпитуємо у менеджерки з продажу ЖК «StyleUP» Вікторії Ярошик.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екскурсія першим клубним житлом Волині – ЖК «StyleUP». ФОТОРЕПОРТАЖ

Це, запевняють, зробили, насамперед, для зручності потенційних покупців житла обох компаній. Адже у пошуках ідеального житла у будь-якому центрі продажу однієї з компаній клієнт може отримати детальну інформацію про усі об’єкти «Інвестора» та «StyleUP», тож не доведеться об’їжджати декілька локацій та ставити безліч запитань різним людям. Один менеджер з продажу може розповісти про пропозиції обох забудовників.

«У час коронакризи бізнесу – не до конкуренції. Об’єднання зусиль та приклад колаборацій наразі демонструють представники різних бізнесових структур. Ми – не виняток. Обмін досвідом та об'єднання зусиль завжди увінчуються успіхом», – резюмує Вікторія Ярошик.

Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35

Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «StyleUP», «Континіум Девелопмент», житло, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні статті
ТОВ «Фрукти Полісся» не боїться незручних запитань, бо працює прозоро*
Сьогодні, 09:32
Хто насправді будує перший на Волині клубний ЖК «StyleUP» і до чого тут «Інвестор» Разумовського*
Сьогодні, 09:05
Бренд HELENA представив новий Summer Compaign`21*
17 травень, 12:05
Виявили нові небезпеки вейпів: дослідження впливу на підлітків*
11 травень, 13:15
Знахідка для фермерів: луцька компанія створює біогумус для іноземців та всієї України*
27 квітень, 11:23
Останні новини
Як взяти іпотеку на житло під 7%? ВІДЕОБЛОГ «ІНВЕСТОРА»*
Сьогодні, 10:20
Локальні грозові дощі, сонце, поривчастий вітер: синоптик дала прогноз на вихідні в Україні
Сьогодні, 10:15
У Ковелі викрили підпільне казино
Сьогодні, 09:52
Коронавірус на Волині: оприлюднили статистику щодо недуги за останню добу
Сьогодні, 09:36
День вишиванки: яке національне вбрання носять відомі волиняни
Сьогодні, 09:30
Схожі статті
Красиво, надійно і якісно – як у ЖК «StyleUP» облаштовують територію. ФОТО* Красиво, надійно і якісно – як у ЖК «StyleUP» облаштовують територію. ФОТО*
16 січень, 09:35
«Архітектор – це не професія, а спосіб життя», – автор проекту унікального ЖК клубного типу StyleUP* «Архітектор – це не професія, а спосіб життя», – автор проекту унікального ЖК клубного типу StyleUP*
16 травень, 2019, 09:30
Унікальний проект, закрита територія та власний дитсадок: у Луцьку почали продаж квартир у ЖК клубного типу StyleUP* Унікальний проект, закрита територія та власний дитсадок: у Луцьку почали продаж квартир у ЖК клубного типу StyleUP*
08 травень, 2019, 09:02
Розтермінування та іпотека: житло мрії від «ЛДБК» на вигідних умовах* Розтермінування та іпотека: житло мрії від «ЛДБК» на вигідних умовах*
23 квітень, 2019, 14:30
Медіа
відео
1/8