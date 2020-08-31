Кандидоз: причини, лікування та дієта*





Причини кандидозу:



- зниження імунітету;

- зміна гормонального фону (внаслідок прийому гормональних препаратів або вагітності);

- стрес;

- носіння синтетичної або незручної тісної білизни;

- переохолодження;

- спекотний клімат.



Молочниця також може виникати як наслідок:



- прийому антибіотиків (разом із патогенними бактеріями гине і корисна мікрофлора кишечника і піхви);

- наявності хронічного захворювання, що знижує активність імунітету (венеричні захворювання, інфекції, ВІЛ);

- наявності ендокринних захворювань (порушення функцій щитовидної залози, діабет, ожиріння).



Симптоми кандидозу



Залежно від уражених органів молочниця проявляється по-різному. Наприклад, кандидоз шкіри може з'являтися між пальцями, на долонях, під пахвами, під грудьми, між стегнами. Інфекція швидко поширюється на сусідні ділянки шкіри, створюючи великі вогнища. Заражені поверхні дуже сверблять та мають темно-червоний відтінок. Для шкірного кандидозу також характерна поява тріщин, пухирів, білих крихт з ороговілих частинок шкіри.



Кандидоз ротової порожнини діагностують як в дорослих, так і в дітей. Йому притаманні білуваті бляшки і точки, білястий наліт, набряклий язик та мигдалини, почервоніння слизової, а також невеликі виразки, які кровоточать. Зазвичай кандидоз в роті протікає в гострій формі.



Вказані симптоми приносять багато дискомфорту, але наслідки будуть ще важчі: якщо не розпочати своєчасне лікування, то далі інфекція пошириться і на носові проходи, голосові зв'язки, органи травного тракту. Як наслідок може розвинутися кандидоз кишечника та органів верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (зокрема стравоходу і шлунка). Серед симптомів – блювота, печія, проблеми з ковтанням, погіршення апетиту, дискомфорт і біль в грудях та кишківнику, посилюється виділення газів, погіршується перетравлювання їжі. Також можливі діарея, озноб, жар, втрата ваги.



Під час молочниці можна вживати медпрепарат під назвою «Флуконазол», який випускають різноманітні фірми. Він визнаний дієвим у боротьбі з кандидозом слизових оболонок (зокрема ротоглотки і стравоходу), вагінальним і шкірним різновидами захворювання. У жодному випадку не варто займатися самолікуванням і за перших ознак хвороби треба звернутися до лікаря. У випадку з немовлятами обов'язково потрібно сконтактувати з педіатром.



Випадки згаданого вище вагінального кандидозу у жінок трапляються дуже часто. Основні ознаки:



- водянисті або білі виділення грудочками;

- кислий запах виділень;

- печіння при сечовипусканні;

- почервоніння, подразнення або свербіж у піхві та вульві.



Під час вагітності вульвовагінальний кандидоз також можливий. У такому випадку є висока ймовірність того, що дитина в такому випадку теж народжується з молочницею.



Захворювання органів сечовивідної та статевої системи на молочницю називають урогенітельною. Так, кандидоз у чоловіків теж може з'явитися. В такому випадку ознаки такі: характерні почервоніння слизових і шкіри, наліт на статевому органі у вигляді плівки, дискомфорт, свербіж, печіння при сечовипусканні.



Лікування та профілактика кандидозу



Лікування молочниці необхідно проводити поетапно і комплексно. Для цього недостатньо тільки позбавитися від грибка, варто також відновити нормальну мікрофлору, ліквідувати чинники, які стали причиною, при потребі здійснювати лікування супутніх захворювань.



Існує безліч препаратів для лікування кандидозу. Деякі з них застосовують зовнішньо, інші - внутрішньо. До переліку можливих препаратів входять:



- крем;

- таблетки або капсули;

- вагінальні таблетки;

- вагінальні свічки.



Не всі ліки можна застосовувати малим дітям, тому варто звернути увагу на інструкцію. Там є необхідна інформація щодо дозування, релевантного віку пацієнта тощо. Наприклад,



Слід звернути увагу на те, що часто симптоми, які має вагінальний кандидоз, схожі з ознаками хронічного вульвовагініту. В такому випадку тільки лабораторний аналіз допоможе стовідсотково діагностувати захворювання. Якщо рецидиви грибкової інфекції виникають у жінки регулярно, це є серйозним приводом для обстеження на ендокринні та інші хронічні захворювання. При хронічних генітальних кандидозах часто уражаються органи і системи, які розташовані поруч: кишківник, сечовий міхур.



Кандидоз статевих органів необхідно лікувати під наглядом фахівця. Якщо в пацієнта наявна схильність до рецидивів, необхідно пройти додаткові обстеження і бути на спостереженні у лікаря.



Для профілактики захворювання варто дотримуватися таких порад:



- Використовуйте нижню білизну з бавовни. Синтетичні тканини не забезпечують достатнього доступу повітря до шкіри, виникає підвищення температури. В такому випадку випаровування поту утруднене і з'являються умови для виникнення інфекції (молочниці зокрема).

- Якщо є алергічна реакція на презервативи з латексу - використовуйте вироби з поліуретану. Варто відвідати лікаря і здати аналізи, щоб переконатися, що це алергія, а не інфекційне захворювання.

- Не слід робити спринцювання без потреби. При спринцюванні вимивається здорова флора і це нашкодить захисним здібностям організму.

- Уникайте стресу.

- Нормалізуйте вагу, вживаючи більше фруктів, овочів, кисломолочних продуктів.

- Дотримуйтеся правил здорового харчування і за необхідності - дієти: максимально обмежте вживання цукру та інших рафінованих вуглеводів, оскільки вони створюють сприятливе середовище для грибка.



Корисна дієта при кандидозі



Варто дотримуватися дієти для профілактики. Але під час перебігу хвороби дієта буде також дуже корисною. Вона не стане основним методом лікування, але буде хорошим підтримуючим методом. Завдяки їй пацієнт може сам підвищити ефективність процесу лікування.



Насамперед, необхідно обмежити вживання продуктів, які викликають зростання кількості грибка-збудника. До таких продуктів належать:



- продукти, що містять велику кількість цукру;

- дріжджові вироби;

- пряні, мариновані або гострі страви;

- жирна їжа;

- солодкі газовані напої;

- кава;

- чорний чай.



Натомість при кандидозі дієта дозволяє споживати свіжі або тушковані овочі, зелень, несолодкі фрукти, гречану та рисову каші, пісне відварене м'ясо, морепродукти, трав'яні чаї, кефір.



При кандидозі ротової порожнини у дітей і дорослих їжа повинна бути рідкою або у вигляді пюре. Необхідно утриматися від кислих фруктів і ягід, цитрусових і помідорів, адже органічні кислоти лише подразнюватимуть слизову рота.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молочниця або кандидоз – це різновид грибкової інфекції, викликаної мікроскопічними дріжджоподібними грибами. Мікроорганізми роду Candida входять до складу нормальної мікрофлори рота, товстої кишки і піхви. Людина посинає хворіти не від наявності грибів цього виду, а від надмірної їх кількості або потрапляння більш патогенних штамів.Причини кандидозу:- зниження імунітету;- зміна гормонального фону (внаслідок прийому гормональних препаратів або вагітності);- стрес;- носіння синтетичної або незручної тісної білизни;- переохолодження;- спекотний клімат.Молочниця також може виникати як наслідок:- прийому антибіотиків (разом із патогенними бактеріями гине і корисна мікрофлора кишечника і піхви);- наявності хронічного захворювання, що знижує активність імунітету (венеричні захворювання, інфекції, ВІЛ);- наявності ендокринних захворювань (порушення функцій щитовидної залози, діабет, ожиріння).Залежно від уражених органів молочниця проявляється по-різному. Наприклад, кандидоз шкіри може з'являтися між пальцями, на долонях, під пахвами, під грудьми, між стегнами. Інфекція швидко поширюється на сусідні ділянки шкіри, створюючи великі вогнища. Заражені поверхні дуже сверблять та мають темно-червоний відтінок. Для шкірного кандидозу також характерна поява тріщин, пухирів, білих крихт з ороговілих частинок шкіри.Кандидоз ротової порожнини діагностують як в дорослих, так і в дітей. Йому притаманні білуваті бляшки і точки, білястий наліт, набряклий язик та мигдалини, почервоніння слизової, а також невеликі виразки, які кровоточать. Зазвичай кандидоз в роті протікає в гострій формі.Вказані симптоми приносять багато дискомфорту, але наслідки будуть ще важчі: якщо не розпочати своєчасне лікування, то далі інфекція пошириться і на носові проходи, голосові зв'язки, органи травного тракту. Як наслідок може розвинутися кандидоз кишечника та органів верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (зокрема стравоходу і шлунка). Серед симптомів – блювота, печія, проблеми з ковтанням, погіршення апетиту, дискомфорт і біль в грудях та кишківнику, посилюється виділення газів, погіршується перетравлювання їжі. Також можливі діарея, озноб, жар, втрата ваги.Під час молочниці можна вживати медпрепарат під назвою «Флуконазол», який випускають різноманітні фірми. Він визнаний дієвим у боротьбі з кандидозом слизових оболонок (зокрема ротоглотки і стравоходу), вагінальним і шкірним різновидами захворювання. У жодному випадку не варто займатися самолікуванням і за перших ознак хвороби треба звернутися до лікаря. У випадку з немовлятами обов'язково потрібно сконтактувати з педіатром.Випадки згаданого вище вагінального кандидозу у жінок трапляються дуже часто. Основні ознаки:- водянисті або білі виділення грудочками;- кислий запах виділень;- печіння при сечовипусканні;- почервоніння, подразнення або свербіж у піхві та вульві.Під час вагітності вульвовагінальний кандидоз також можливий. У такому випадку є висока ймовірність того, що дитина в такому випадку теж народжується з молочницею.Захворювання органів сечовивідної та статевої системи на молочницю називають урогенітельною. Так, кандидоз у чоловіків теж може з'явитися. В такому випадку ознаки такі: характерні почервоніння слизових і шкіри, наліт на статевому органі у вигляді плівки, дискомфорт, свербіж, печіння при сечовипусканні.Лікування молочниці необхідно проводити поетапно і комплексно. Для цього недостатньо тільки позбавитися від грибка, варто також відновити нормальну мікрофлору, ліквідувати чинники, які стали причиною, при потребі здійснювати лікування супутніх захворювань.Існує безліч препаратів для лікування кандидозу. Деякі з них застосовують зовнішньо, інші - внутрішньо. До переліку можливих препаратів входять:- крем;- таблетки або капсули;- вагінальні таблетки;- вагінальні свічки.Не всі ліки можна застосовувати малим дітям, тому варто звернути увагу на інструкцію. Там є необхідна інформація щодо дозування, релевантного віку пацієнта тощо. Наприклад, фуцис рекомендований навіть для дітей дошкільного віку (починаючи від п'яти років).Слід звернути увагу на те, що часто симптоми, які має вагінальний кандидоз, схожі з ознаками хронічного вульвовагініту. В такому випадку тільки лабораторний аналіз допоможе стовідсотково діагностувати захворювання. Якщо рецидиви грибкової інфекції виникають у жінки регулярно, це є серйозним приводом для обстеження на ендокринні та інші хронічні захворювання. При хронічних генітальних кандидозах часто уражаються органи і системи, які розташовані поруч: кишківник, сечовий міхур.Кандидоз статевих органів необхідно лікувати під наглядом фахівця. Якщо в пацієнта наявна схильність до рецидивів, необхідно пройти додаткові обстеження і бути на спостереженні у лікаря.Для профілактики захворювання варто дотримуватися таких порад:- Використовуйте нижню білизну з бавовни. Синтетичні тканини не забезпечують достатнього доступу повітря до шкіри, виникає підвищення температури. В такому випадку випаровування поту утруднене і з'являються умови для виникнення інфекції (молочниці зокрема).- Якщо є алергічна реакція на презервативи з латексу - використовуйте вироби з поліуретану. Варто відвідати лікаря і здати аналізи, щоб переконатися, що це алергія, а не інфекційне захворювання.- Не слід робити спринцювання без потреби. При спринцюванні вимивається здорова флора і це нашкодить захисним здібностям організму.- Уникайте стресу.- Нормалізуйте вагу, вживаючи більше фруктів, овочів, кисломолочних продуктів.- Дотримуйтеся правил здорового харчування і за необхідності - дієти: максимально обмежте вживання цукру та інших рафінованих вуглеводів, оскільки вони створюють сприятливе середовище для грибка.Варто дотримуватися дієти для профілактики. Але під час перебігу хвороби дієта буде також дуже корисною. Вона не стане основним методом лікування, але буде хорошим підтримуючим методом. Завдяки їй пацієнт може сам підвищити ефективність процесу лікування.Насамперед, необхідно обмежити вживання продуктів, які викликають зростання кількості грибка-збудника. До таких продуктів належать:- продукти, що містять велику кількість цукру;- дріжджові вироби;- пряні, мариновані або гострі страви;- жирна їжа;- солодкі газовані напої;- кава;- чорний чай.Натомість при кандидозі дієта дозволяє споживати свіжі або тушковані овочі, зелень, несолодкі фрукти, гречану та рисову каші, пісне відварене м'ясо, морепродукти, трав'яні чаї, кефір.При кандидозі ротової порожнини у дітей і дорослих їжа повинна бути рідкою або у вигляді пюре. Необхідно утриматися від кислих фруктів і ягід, цитрусових і помідорів, адже органічні кислоти лише подразнюватимуть слизову рота.

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