Школа інтелекту, свободи і щастя: у «Years» в Луцьку розвивають потенціал і дають учням життєві знання і навички*

Англійська з носіями мови, поглиблене вивчення предметів STEM-напряму, студії бойового гопака, гімнастики, драми, робототехніка, шкільна валюта для заоохочення, традиційні предмети за новітніми методиками, якісне чотирьохразове харчування та дружня атмосфера – лише невелика частина того, що пропонує приватна школа «Years» у Луцьку.Освітній заклад працює вже майже рік. Педагоги «Years» руйнують усі стереотипи про школу, використовуючи унікальні методики навчання, і приділяють велику увагу розвитку внутрішнього світу малечі. Кожну дитину сприймають тут як особистість, поважають її думки і дають життєво необхідні знання і навички.Заняття для учнів планують настільки цікаво, що вони часто не хочуть іти додому і навіть період канікул з радістю проводять у стінах школи. День у школі для малечі розпочинається о 8:30, до обіду – уроки, а далі і до 18:30 діти проводять час на різноманітних студіях: спортивній (для хлопців – футбол і бойовий гопак, для дівчат – хореографія і гімнастика), студії шахів, драми, емоційного інтелекту, робототехніці, мистецтві, арт-розвитку і музичному мистецтві.У період канікул для учнів «Years» проводять тематичні табори. І вперше до літнього табору, який розпочинається вже 31-го травня, запрошують дітей 1-4 класів з інших шкіл. Обіцяють цікаву і активну програму.Засновниця і директорка школиділиться своїми враженнями про перший рік роботи закладу: «На сьогодні я можу впевнено сказати, що ті цілі, які ми ставили перед собою на початку року, досягнуті. Наші діти йдуть до школи з радістю, на уроках відчувається їхня зацікавленість через ту кількість запитань, які вони ставлять. Процес пізнання нового не завершується в кінці уроку. Часто можна побачити на перерві дітей з книжками в руках, які є у вільному доступі в книжковій шафі. Учні нашої школи не користуються ґаджетами впродовж навчального дня - не тільки з тієї причини, що їм стає цікавіше спілкуватися один з одним, але й тому, що день розпланований таким чином, що на ґаджети часу не вистачає.Один зі страхів батьків, які я часто чую при ваганні, чи віддавати дітей в приватний заклад, - страх так званих «тепличних» умов. Однак я впевнена, що батьки наших теперішніх учнів точно розуміють, що наш заклад не створює «тепличні» умови, а спрямований на формування у дітей навичок самообслуговування, високого рівня комунікації, емпатії, творчого мислення, любові до пізнання нового. Незважаючи на відсутність традиційних дзвінків у школі, діти чітко орієнтуються, коли час іти на урок після перерви. Завдання, які учні отримуть для самостійного опрацювання, вони ж (а не батьки) виконують самостійно після уроків, у присутності вчителя.Ще один страх батьків - вседозволеність, яка може сформуватися в приватному закладі. Цей страх мене особисто дуже дивує, адже всі ми свого часу навчалися у традиційних школах і могли спостерігати за поведінкою окремих однокласників, яка й була проявом вседозволеності. Тобто треба розуміти, що це формується насамперед у сім’ї. І тут важливо, наскільки педагоги готові працювати з такими дітьми і батьками, формувати в дитини розуміння того, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Наша команда педагогів готова до цього.У кожному класі на початку року учні разом з вчителем встановлювали правила, яких дотримувалися протягом року. І кожен новий учень, який приходив до нас посеред року, ознайомлювався з ними, а також мав можливість запропонувати свої правила, які приймалися або не приймалися більшістю голосів.Таким чином і формується середовище, де кожен почуває себе у безпеці (а це - базова потреба усіх людей), вчиться висловлювати свої думки, вирішувати різні конфліктні ситуації, які є і будуть у будь-якому колективі, а також має доступ до отримання якісних знань та інших життєво необхідних навичок».Заступниця директора приватної школи «Years»розповіла дляпро принципи роботи, особливості, які відрізняють цей заклад від звичних державних шкіл, як приймають нових учнів і про грандіозний літній табір.Наразі у школі навчаються діти 1-3 класів та дві підготовчі групи. Наступного року будуть створювати новий перший клас, дві підготовчі групи та набирати дітей у вже наявні класи. Діти навчатимуться у школі до 12 класу. На запитання, чому вирішили набирати саме з молодших груп, Наталія Кобець відповідає: «Ми хочемо створити середовище емпатійних сильних особистостей, які розумітимуть, що вчитися це круто і точно знатимуть, що процес пізнання нового не завершується за дверима школи, а триває все життя. Дітям, які з нами від початку, легше прийняти і зрозуміти концепцію школи, цінності, яких ми дотримуємося, принципи, за якими живемо».Кожен клас ділиться на маленькі підгрупи, аби уроки були продуктивнішими для учнів. Усі традиційні предмети вивчають за допомогою інноваційних методик. Заняття не обмежуються сидінням за партами та читанням підручників.«Вчителі не намагаються «впихнути» знання у дітей. Ми пояснюємо, де ми можемо спостерігати те чи інше явище щодня, чому ми маємо це знати, для чого це потрібно. До прикладу: чому сходить сонце? Чому ми тримаємося на землі? Як працюють ескалатори в торгових центрах? Так дітям значно цікавіше і краще засвоювати матеріал», - пояснює Наталія Кобець.Цікавим є предмет під назвою «STEM». Він включає у себе природничі науки, технології та інженерію. Під час уроків малеча навіть виконує проєкти самостійно та презентує однокласникам і вчителю.Заняття з англійської мови відбуваються 5 разів на тиждень та один раз на тиждень для діток проводять гурток, де вони спілкуються і ставлять вистави цією мовою. Окрім того, кілька разів на місяця до дітей приходить носій мови, завдяки чому учні зможуть вільно спілкуватися іноземною та не відчувати мовних бар’єрів.Учителька молодших класівкаже, що математику у закладі вивчають за сінгапурською методикою: діти освоюють матеріал за допомогою тактильних відчуттів. Для цього використовують кубики, палички і різні речі, які можна потримати в руках. Разом із тим, сама програма за цією методикою є сильнішою за звичайну. Для її засвоєння учні першого класу мають шість занять математики на тиждень. І за спостереженнями вчителів, це не складно для діток, їм цікаво.На «Я досліджую світ» не використовують підручників, а вчаться за допомогою авторських занять, створених з використанням ліцензованого програмного забезпечення, інтерактивної дошки. Діти виходять на вулицю, вивчають ґрунт, будову рослин, садять капусту на пришкільному городі тощо.Також педагог розповіла про цікаву традицію: «Ми проводимо ранкове коло. Це ритуал, який ми проводимо у понеділок і п’ятницю всією школою, а у класах - щодня. Це справді об’єднує нас усіх і налаштовує дітей на новий день. Вони стають позитивнішими, що забезпечує високий рівень сприйняття інформації».Система оцінювання у «Years» формувальна. Тобто, спілкуючись з дитиною, вчителі дають їй змогу зробити висновки про свою роботу та об’єктивно себе оцінити. Важливо, що дітей ніколи не критикують та ні з ким не порівнюють.«Ми не заохочуємо учнів ані сонечками, ані смайликами. Ми ніколи не порівнюємо одну дитину з іншою, це табу для закладу. Ніколи не критикуємо дитину. На заняттях зі STEM вони захищають проєкти, і ми їм виставляємо критерії, за якими вони мають захистити свій проєкт. А потім вчитель питає, чи всіх умов вони дотримались. Але якщо їм щось не вдається, ми кажемо, що хоч результат і не дуже високий, але дитина старалася і розуміє, до чого саме їй потрібно буде докласти більше зусиль наступного разу», - говорить заступниця директора закладу.Окрім того, у школі діє шкільна «валюта», за допомогою якої учнів заохочують до пізнання нового.«Ми не даємо цю «валюту» за успішність чи гарно виконану контрольну роботу. Учні отримують таке заохочення за індивідуальний підхід до виконання завдання, прояв креативності. Усіма силами і методами ми спонукаємо до того, щоб дитина хотіла робити не так, як всі, а по-своєму», - зауважила Наталія Кобець.Зараз діти збирають так звані «гроші», а на літніх канікулах для них відкриють крамницю з брендованими речами «Years». Там будуть кепки, пляшки для води тощо. Діти зможуть придбати цю продукцію за зібрану «валюту».Неабияку увагу колектив закладу приділяє внутрішньому розвитку учнів, адже кожен з них – це, перш за все, особистість, яка має власну думку. Щодня у школі є психолог, яка також викладає для школярів такий предмет, як емоційний інтелект. За словами заступниці директора «Years», дівчатка люблять ходити до психолога на «секретики». Важливо створити середовище довіри, коли діти не боятимуться помилитись і знатимуть, що завжди можуть попросити про допомогу у кожного вчителя закладу.У школі панує неймовірно дружня атмосфера. Діти без проблем можуть звертатися до вчителів на «ти», якщо їм так зручно. Але Наталія Кобець зазначає, що коли діти дорослішають, автоматично переходять на «ви».Цьогоріч у приватній школі «Years» буде проводитися грандіозний літній табір, який розпочнеться вже 31-го травня і триватиме до кінця літа. Запрошують учнів 1-4 класів будь-якого навчального закладу. Обіцяють, що це буде незабутній час для дітей з іграми, концертами, виставами, студійними заняттями, щотижневими екскурсіями в межах Луцька та поблизу, і навіть піжамними вечірками.«Діти часто запитують, чому вони не можуть залишитись у школі на ніч. Тому ми вперше проведемо три піжамні вечірки, під час яких вони залишаться тут ночувати. У нас є душ, їдальня, ліжка, тому нам легко це організувати. Також буде вечір вогнища. Буде дуже весело», - ділиться планами Наталія Кобець.Є можливість перебування в таборі тиждень, місяць або ж протягом цілого літа. Також дитина може бути в таборі весь день або половину дня до обіду. Якщо дитина залишатиметься на повний день, то це передбачатиме чотириразове харчування.Аби потрапити у табір, потрібно заповнити реєстраційну форму на сторінці в Instagram або зателефонувати до директорки.До слова, батьки маленьких учнів дуже задоволені приватною школою «Years». Пані, мама учня 3 класу, розповідає, що її син дуже змінився на краще. Наприклад, значно менше часу став проводити за ґаджетами.«І в цьому також є значна заслуга школи. У «Years» справді так багато різних офлайн-ігор, цікавих активностей, що завдяки позитивним емоціям їм вдалося сформувати у свідомості мого сина переконання: «ігри без планшета - це теж цікаво і весело». Тому не дивно, що Максим дедалі частіше після школи не відразу просить планшет, а просить, до прикладу, купити набір для фондю, щоб зробити шоколадні банани, чи картон і пістолет з клеєм для саморобок. І я радію, що планшет поступово відходить на другий план, у нас з’являється багато нових ідей для спільного дозвілля», - ділиться вона.Також пані Оксана радіє, що відтепер її дитина може відпочивати вдома, бо ж усі домашні завдання учні «Years» виконують у школі.«Я дуже швидко зрозуміла, що моя комунікація з сином почала зводитися до «треба повчити уроки», а це вкрай неправильно. Наше життя набагато більше, аніж школа, досягнення і високі бали. Безумовно, освіта є важливою. Але не менш важливою для мене є щаслива усмішка мого сина, його погляд, сповнений любові і довіри, атмосфера легкості вдома, довгі розмови про важливі речі у житті і просто балачки про все на світі, де він впевнено може підтримати тему», - говорить жінка.Загало, каже жінка, Максим став вмотивованим та значно більше читає. Пані Оксана не шкодує, що обрала приватну школу «Years» для освіти свого сина: «За минулі пів року я чула багато коментарів про «тепличні умови» у приватній школі. Але насправді все не так. Кожен день розпланований, окрім уроків є спортивні секції і творчі студії. Щодня Максиму дають домашні завдання, які він виконує самостійно у школі. При досить значній завантаженості Максим почав читати багато книг і сам попросив записати його на заняття Академії лідерства, які відбуваються щосуботи. Я бачу, що у «Years» Максиму цікаво, у нього з’явилася мотивація до навчання, і, на мою думку, це чудовий результат за перший рік навчання».