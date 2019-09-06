«Без них ми б не впоралися»: як благодійники рятують волинських дітей від раку

Йорн Зіглер

Іван Кущук, 2016 рік

Засновниця Фонду боротьби з ракомрозповідає, що ідею збирати «з хати по нитці» полишили ще на початках діяльності, зіткнувшись із ситуаціями, які нерідко шокували.«Бувало, що отримувачі коштів, які призначалися на лікування дітей, нечесно їх використовували. Хоча радше не нечесно, а не за призначенням. Усі пам’ятають історію з. Якби він зізнався, що йому треба гроші на відпочинок, я впевнена, що знайшлися б люди, які би йому «скинулися». Але він обманював, що збирає гроші на лікування, а сам витрачав на відпочинок. У цьому справа… Бувало, що батьки просили у фонду гроші на лікування, а самі робили ремонт вдома, що збирали гроші у соцмережах «а раптом щось станеться», – каже вона. Тим паче, за словами Марії Адамчук-Коротицької, тема дитячої онкології часто буває маніпулятивною, адже немало людей перераховують гроші, «бо це ж дитина, бо її шкода», тож така благодійність доволі ситуативна.Тому фонд почав напряму співпрацювати з Волинською обласною дитячою лікарнею (нині – КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»). Схема проста: благодійники запитують про потреби у лікуючого лікаря дитини, той робить замовлення на офіційному бланку, фонд безготівково купує ліки, розхідні матеріали та передає їх. Раніше потреби в основному закривали завдяки пожертвам благодійників, нині ж левову частку витрат покриває німецький благодійний фонд «ChildFund Deutschland».Раніше проект з підтримки дітей з онкозахворюваннями впроваджувався Українським фондом «Благополуччя дітей» у Криму, однак після окупації півострова Росією фонд почав шукати нових партнерів. Так розпочалася співпраця з тоді ще «СТОПРАКом», що за роки своєї діяльності здобув хорошу репутацію. І це одна з організацій в Україні, діяльність якої спрямована на боротьбу з раком, і яка вже 6 років є партнером в реалізації проекту «Підтримка дітей з онкологічними захворюваннями у Волинській області», що фінансує німецький благодійний фонд «ChildFund Deutschland»«Дякуючи проєкту, є можливість забезпечити потреби у ліках для онкохворих дітей. Наприклад, коли пані Супрунзапустила систему закупівель через міжнародні організації, ліків було дуже багато. Бувало, що у нас на рахунку лежали гроші, в очікуванні запиту на препарати. У той же час, наші колеги в інших містах продовжували збір коштів. Підтримку «ChildFundDeutschland» ми надзвичайно відчували і відчуваємо. Щоправда тепер, зважаючи на пандемію, стало дещо скрутніше», - зазначила засновниця Фонду боротьби з раком.За 6 років німецький благодійний фонд перерахував на лікування дітей з Волині 6 мільйонів гривень, із них 1,1 мільйона – за 5 місяців цього року.Утім, Фонд боротьби з раком допомагає не лише ліками, впроваджуючи спільно з Українським фондом «Благополуччя дітей» проєкти, що мають довготривалий ефект. Йдеться, наприклад, про навчання лікарів та заходи щодо раннього виявлення раку. Так, нещодавно відзняли 8 навчальних відеороликів, де лікарі-онкологи розповідають колегам про симптоматику, методи раннього виявлення недуги., яка тривалий час очолювала Онкогематологічний центр дитячої обласної лікарні, каже, що раніше державна програма «Дитяча онкологія» покривала приблизно 90 % планової терапії (препарати за протоколом) і 50 % ліків, які застосовували як терапію супроводу (йдеться зокрема про антибактеріальні препарати, антибіотики).«Меншою мірою держава забезпечувала лікування. Тоді ще «СТОПРАК» запропонував співпрацю. Спочатку вони допомагали самотужки збирати кошти на лікування дітей, а потім почали співпрацювати з Українським фондом «Благополуччя дітей» та німецьким фондом «ChildFund Deutschland». Завдяки благодійникам ми почали ставити першими в Україні венозні порти. Організували навчання щодо встановлення портів – фахівці з Національного інституту раку приїжджали і вчили наших хірургів та медичних сестер онкогематологічного центру та відділення інтенсивної терапії і хірургії. Якісний порт на той час коштував до 7 тисяч гривень. Батьки часто не могли купити таку незамінну річ в проведення хіміотерапії. Це дуже спростило введення препаратів, діти не плакали, не боялися болючих ін’єкцій. Закупили й 16 нових інфузоматів та 2 шприцеві ін’єктомати, які дозволяли точно дозувати і вводити хіміопрепарати. Купили й шейкер для струшування тромбоконцентрату та інкубатор, де тромбоцити могли зберігатися після заготовки 5 діб. Це дуже дорого. Не всі клініки мали такого класу обладнання», - зазначила Наталія Кеда. «ChildFund Deutschland» в рамках проєкту надавав близько 80 тисяч гривень на рік на дитину для купівлі медикаментів, пригадує вона, і називає допомогу колосальною, адже бувало, що державні закупівлі затримувалися й на рік.«Без перебільшення хочу сказати, що я вдячна, вдячні колеги, які працювали зі мною, вдячні батьки та діти за допомогу. Без співпраці з благодійниками ми б не впоралися. Від співпраці залишилися лише приємні спогади і слова вдячності», - каже медик. І додає: ліки – це ще не все, благодійники влаштовували чимало заходів задля покращення психоемоційного стану недужих діток, наприклад, влаштовували клоун-терапію.За словами теперішньої завідувачки відділенням дитячої онкогематології, на сьогодні заповненість центру складає біля 80 %, буває, що для лікування дітей позичають ліжка в інших відділеннях. Хворих значно побільшало в порівнянні з минулими роками, говорить медик, однак це ще пов’язано з тим, що діти, які їздили на лікування за кордон, тепер залишаються на Волині. Приїздять в область і маленькі мешканці Львівської, Рівненської областей та навіть із Харкова.Відповідно до державних програм, купують «хімію», протигрибкові, антибактеріальні препарати, але їх недостатньо. До того ж, щороку відсоток закупівлі ліків за кошти із держбюджету зменшується, наголошує Яна Рижко. Тому медзаклад змушений звертатися до волонтерів і до таких благодійних організацій як Фонд боротьби з раком, «Таблеточки». Забезпечення дітей з онкогематологічними хворобами державою та волонтерами, говорить медик, складає 1:1. Окрім того, керівники медичних установ країни, де лікують хворих на рак, постійно «на зв’язку» задля обміну чи надання вільних залишків препаратів.«На сьогодні діти, що мають онкогематологічні захворювання, узагалі не купують для лікування нічого. Якщо вони переступають поріг нашого медзакладу і діагноз підтверджують, то всі розхідники, усі ліки, супровідну терапію, хіміопрепарати використовуємо із державних програм та благодійних фондів», - відзначила завідувачка відділенням дитячої онкогематології.«Дуже вдячний весь колектив за допомогу небайдужим і таким організаціям. Вони молодці, ними захоплюєшся. Хочеться працювати більше, краще, хоча, на жаль, в онкології бувають різні випадки», - додала вона.народився 7 липня 2008 року. Мама, пані, згадує, що з нетерпінням чекала на другу дитину: «Чоловік і свекруха дуже хотіли дівчинку (у родині вже є восьмирічний синочок), а я була просто вдячна Богу за дитинку». Утім, уже з перших років життя Іванко часто хворів. В десять місяців у нього стався напад: «Він гуляв на вулиці з старшим братом,того дня було жарко. Чоловік забіг до хати і побачив, що синок впав на підлогу, обличчя стало синюватого відтінку. Ми не знали, що з ним робити. Побігли до сусідки - медсестри. Він трошки потім відійшов. Це був якийсь синдром», − розповідає мати. Хворобу так і не визначили. Через деякий час Іванко знову захворів. Цього разу діагностували ацетонемічний синдром.Незабаром хлопчика віддали до дитячого садочка в Любомлі. Він одразу почав проявляти себе активною, розумною, товариською дитиною. Невдовзі у хлопчика знову з'явився ацетонемічний синдром. Цього разу Віра одразу звернулася за стаціонарною допомогою медиків. Хворобу вдалося подолати. Якось хлопчик захворів на вітряну віспу. Після одужання мати помітила, що у нього в інтимній зоні виступив прищик. Ніхто і не звернув уваги на таку дрібницю, адже дитина була такою ж активною, ходила в дитячий садочок, та й прищики, як думали батьки, могли ще залишитись після лікування вітряної віспи. Жінка боялася звертатися до лікарів, а коли прищ став розміром з маленьке куряче яйце, і Івана направили до Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, дізналися: у дитини – рак. Маленького волинянина прооперували, він пройшов пройшов необхідне лікування. Упродовж двох років родина отримувала підтримку Фонду боротьби з раком, ChildFund Deutschland e.V. та Українського фонду “Благополуччя дітей”«Незабаром Івану виповниться 13! Ми дуже вдячні за велику підтримку, а також за те, що й до сьогодні фонд не припиняє допомагати діткам. Дякую лікарям Наталії Кеді, Оксані Мисюк, Ользі Граусз, психологу, медсестричкам, санітарам, які завжди нас підтримували і запевняли, що все буде добре. Усе дійсно добре!», - додала жінка.