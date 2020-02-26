Як пришвидшити пошук співробітників: 5 підказок*





Перша платформа з пошуку роботи в Україні



Використовуйте всі можливості бази резюме



На robota.ua — найбільша



Давайте зворотній зв'язок кандидатам



Зворотній зв'язок від рекрутера дуже важливий для пошукачів. На це вказали понад 90% респондентів опитувань, які проводили компанія robota.ua. До того ж, на robota.ua можна легко це зробити. Наприклад, запросити кандидата на співбесіду чи відмовити йому у чаті на сайті без дзвінка чи листа на e-mail.







Розвивайте бренд роботодавця



За результатами опитувань robota.ua, 89% пошукачів значно більше довіряють компанії, якщо інформація про неї знаходиться на job-сайтах. Виокремити сторінку компанії серед інших можна за допомогою брендованих ілюстрацій, фотографій та відео, анімацій або цікавого тексту. Чим більше інформації, тим вищий рівень довіри до вашого бренду роботодавця.



Тримайте руку “на пульсі” ринку праці



Перевіряйте актуальний рівень заробітної плати та активність кандидатів за містами, регіонами та професіями. Так, ви завжди будете знати, чого хочуть кандидати. Моніторити ринок праці можна за допомогою інструмента







Користуйтесь бонусами та знижками



Заощадити й водночас отримати більше допоможуть акційні пропозиції. Наприклад, до 8 червня усі зареєстровані на robota.ua роботодавці можуть



Сучасні інструменти допоможуть роботодавцям знаходити кандидатів швидше та значно простіше. А robota.ua, який є лідером ринку праці, надасть для цього всі можливості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пошук співробітників — кропіткий та часом дуже виснажливий процес. Проте його можна спростити та пришвидшити, якщо знати декілька лайфхаків.Перша платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua залюбки ділиться ними.На robota.ua — найбільша база резюме в Україні: в ній розміщено майже 3,5 млн резюме. CV пошукачів там можна не лише переглядати, а й фільтрувати за рівнем посади, віком та бажаною зарплатою. Відслідковувати активність кандидатів за рубриками та видом зайнятості.Зворотній зв'язок від рекрутера дуже важливий для пошукачів. На це вказали понад 90% респондентів опитувань, які проводили компанія robota.ua. До того ж, на robota.ua можна легко це зробити. Наприклад, запросити кандидата на співбесіду чи відмовити йому у чаті на сайті без дзвінка чи листа на e-mail.За результатами опитувань robota.ua, 89% пошукачів значно більше довіряють компанії, якщо інформація про неї знаходиться на job-сайтах. Виокремити сторінку компанії серед інших можна за допомогою брендованих ілюстрацій, фотографій та відео, анімацій або цікавого тексту. Чим більше інформації, тим вищий рівень довіри до вашого бренду роботодавця.Перевіряйте актуальний рівень заробітної плати та активність кандидатів за містами, регіонами та професіями. Так, ви завжди будете знати, чого хочуть кандидати. Моніторити ринок праці можна за допомогою інструмента ПрозораРобота . Він безкоштовний та доступний для кожного користувача robota.ua 24/7.Заощадити й водночас отримати більше допоможуть акційні пропозиції. Наприклад, до 8 червня усі зареєстровані на robota.ua роботодавці можуть придбати сервіс зі значною знижкою. А ще в рамках програми підтримки бізнесу robota.ua щомісяця автоматично нараховує кожній компанії 1 безкоштовну вакансію та 10 контактів у базі резюме.Сучасні інструменти допоможуть роботодавцям знаходити кандидатів швидше та значно простіше. А robota.ua, який є лідером ринку праці, надасть для цього всі можливості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію