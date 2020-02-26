Як пришвидшити пошук співробітників: 5 підказок*
Сьогодні, 10:00
Пошук співробітників — кропіткий та часом дуже виснажливий процес. Проте його можна спростити та пришвидшити, якщо знати декілька лайфхаків.
Перша платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua залюбки ділиться ними.
Використовуйте всі можливості бази резюме
На robota.ua — найбільша база резюме в Україні: в ній розміщено майже 3,5 млн резюме. CV пошукачів там можна не лише переглядати, а й фільтрувати за рівнем посади, віком та бажаною зарплатою. Відслідковувати активність кандидатів за рубриками та видом зайнятості.
Давайте зворотній зв'язок кандидатам
Зворотній зв'язок від рекрутера дуже важливий для пошукачів. На це вказали понад 90% респондентів опитувань, які проводили компанія robota.ua. До того ж, на robota.ua можна легко це зробити. Наприклад, запросити кандидата на співбесіду чи відмовити йому у чаті на сайті без дзвінка чи листа на e-mail.
Розвивайте бренд роботодавця
За результатами опитувань robota.ua, 89% пошукачів значно більше довіряють компанії, якщо інформація про неї знаходиться на job-сайтах. Виокремити сторінку компанії серед інших можна за допомогою брендованих ілюстрацій, фотографій та відео, анімацій або цікавого тексту. Чим більше інформації, тим вищий рівень довіри до вашого бренду роботодавця.
Тримайте руку “на пульсі” ринку праці
Перевіряйте актуальний рівень заробітної плати та активність кандидатів за містами, регіонами та професіями. Так, ви завжди будете знати, чого хочуть кандидати. Моніторити ринок праці можна за допомогою інструмента ПрозораРобота. Він безкоштовний та доступний для кожного користувача robota.ua 24/7.
Користуйтесь бонусами та знижками
Заощадити й водночас отримати більше допоможуть акційні пропозиції. Наприклад, до 8 червня усі зареєстровані на robota.ua роботодавці можуть придбати сервіс зі значною знижкою. А ще в рамках програми підтримки бізнесу robota.ua щомісяця автоматично нараховує кожній компанії 1 безкоштовну вакансію та 10 контактів у базі резюме.
Сучасні інструменти допоможуть роботодавцям знаходити кандидатів швидше та значно простіше. А robota.ua, який є лідером ринку праці, надасть для цього всі можливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перша платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua залюбки ділиться ними.
Використовуйте всі можливості бази резюме
На robota.ua — найбільша база резюме в Україні: в ній розміщено майже 3,5 млн резюме. CV пошукачів там можна не лише переглядати, а й фільтрувати за рівнем посади, віком та бажаною зарплатою. Відслідковувати активність кандидатів за рубриками та видом зайнятості.
Давайте зворотній зв'язок кандидатам
Зворотній зв'язок від рекрутера дуже важливий для пошукачів. На це вказали понад 90% респондентів опитувань, які проводили компанія robota.ua. До того ж, на robota.ua можна легко це зробити. Наприклад, запросити кандидата на співбесіду чи відмовити йому у чаті на сайті без дзвінка чи листа на e-mail.
Розвивайте бренд роботодавця
За результатами опитувань robota.ua, 89% пошукачів значно більше довіряють компанії, якщо інформація про неї знаходиться на job-сайтах. Виокремити сторінку компанії серед інших можна за допомогою брендованих ілюстрацій, фотографій та відео, анімацій або цікавого тексту. Чим більше інформації, тим вищий рівень довіри до вашого бренду роботодавця.
Тримайте руку “на пульсі” ринку праці
Перевіряйте актуальний рівень заробітної плати та активність кандидатів за містами, регіонами та професіями. Так, ви завжди будете знати, чого хочуть кандидати. Моніторити ринок праці можна за допомогою інструмента ПрозораРобота. Він безкоштовний та доступний для кожного користувача robota.ua 24/7.
Користуйтесь бонусами та знижками
Заощадити й водночас отримати більше допоможуть акційні пропозиції. Наприклад, до 8 червня усі зареєстровані на robota.ua роботодавці можуть придбати сервіс зі значною знижкою. А ще в рамках програми підтримки бізнесу robota.ua щомісяця автоматично нараховує кожній компанії 1 безкоштовну вакансію та 10 контактів у базі резюме.
Сучасні інструменти допоможуть роботодавцям знаходити кандидатів швидше та значно простіше. А robota.ua, який є лідером ринку праці, надасть для цього всі можливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Як пришвидшити пошук співробітників: 5 підказок*
Сьогодні, 10:00
Школа інтелекту, свободи і щастя: у «Years» в Луцьку розвивають потенціал і дають учням життєві знання і навички*
31 травень, 10:54
«Зарплати тут немає. Це не бізнес»: як у Луцьку працює автомайстерня, яка допомагає людям з інвалідністю
28 травень, 16:00
Морозива багато не буває: у Луцьку влаштували грандіозне свято найсмачніших солодощів та найяскравіших емоцій. ФОТО*
24 травень, 15:36
Останні новини
Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони
Сьогодні, 10:17
У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
Сьогодні, 10:02
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54