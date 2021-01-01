Сім кіл любові до ідеального смаку: у Луцьку сестри створюють преміум-шоколад. ФОТО

Олена та Олександра – родом із Дубна, виросли в Одеській області, однак уже 10 років живуть в Луцьку, тож вважають це місто рідним. Обидві навчалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки: Олександра – на політології, Олена – на соціології. Перша згодом працювала в партійному штабі, інша – викладала соціологію в університеті і займалася власною справою – виготовленням хендмейд косметики «Green Valerie».«Приблизно три роки тому я в декреті почала займатися шоколадом: пробувала щось змішувати, топила терте какао. Я продавала продукцію через інтернет, ходила на ярмарки. На той час моя сестра Оленка займалася майстернею косметики. Туди я теж носила шоколад і Оленка допомагала мені його реалізовувати. Мабуть, там я її і «прикормила», - сміється Олександра і зізнається, хоч справа й розпочалася з неї, але поштовх цьому дала Олена, яка цікавилася справами шоколадними, і якось навіть влаштувала майстер-клас із виготовлення смаколиків у майстерні.Коли ж Олександра Осіпова глибше занурилась у справу, зрозуміла, що насправді крафтовий шоколад роблять з какао-бобів, а не тертого какао. Тоді виникло чимало питань: що таке какао-боби, де вони ростуть, де їх взяти, які етапи треба пройти тощо. Коли справа пішла – зареєструвала своє виробництво. Пів року тому до процесу приєдналася й Олена, продавши бізнес. Каже: коли тільки думала про зміну діяльності, не спала ночами, бо боялася втратити стабільність, але зважилася, адже відчувала, що, роблячи шоколад разом із сестрою, буде щасливою.«Спочатку я Сашу кликала до себе в майстерню косметики. Дуже важливе те відчуття, коли в тебе є людина, з якою ти можеш чимось поділитися. От, наприклад, я сама полетіла в Марокко, і там все класно, але я одна: без чоловіка, без дитини, без сестри. Цей досвід хороший, але тобі хочеться розділити його. У бізнесі свою улюблену справу ти не сприймаєш як заробіток. Це схоже порівняння. Щось не вийшло? У тебе є з ким поговорити. Продажі пішли? Є з ким порадіти. Звісно, рідні вдома підтримують, але коли людина з тобою на одній хвилі – це зовсім інше. Проте нам казали, що не треба вести бізнес з ріднею», - говорить Олена.Справа починалася, так би мовити, з кроків навпомацки. Жодної літератури в Україні щодо особливостей технології bean to bar й донині немає, констатують дівчата. У поміч були закордонні джерела інформації. Але це далеко не найскладніше, діляться сестри. Найважче – знайти сировину, тобто какао-боби. Попервах допомагали родичі, які передавали боби з Італії, в Італію, своєю чергою, ті їхали з Домінікани. Нині в Україні є один офіційний постачальник сировини, із яким співпрацюють Олена та Олександра.«Усі люблять казати, що хороший шоколад – бельгійський. Але ж какао-боби в Бельгії не ростуть! Вони ростуть в країнах Південної і Центральної Америки, Мадагаскару, Африки, Індонезії, Океанії, тобто в екваторіальному поясі. Більше 90 % ринку какао – це дешеві африканські боби низької якості. Для ремісничого крафтового шоколаду африканські боби не підходять. А от для промислового бельгійського шоколаду використовують переважно такі», - розповідають власниці «Sisters A. CHOCOLATE». Боби з Африки не мають особливих смакових ноток, у результаті шоколад виходить гірким, туди додають багато цукру. Окрім того, в Африці майже всюди на плантаціях використовують дитячу працю, адже це – дешева робоча сила.Тож луцький бренд виготовляє шоколад із бобів сортів Fino de Aroma, де на плантаціях суворо дотримуються всіх вимог, не нехтуючи законодавством та екологічними аспектами, а також роблять свій вклад у відновлення лісів. Цікаво, що на вирощування Fino de Aroma припадає лише 8 % світового виробництва какао-бобів. Узагалі клімат, тип ґрунту, вологість, метод ферментації визначають майбутній смак шоколаду. Нині в арсеналі бренду – боби з Домінікани, Мадагаскару, Венесуели.«Взимку ми придбали в посередника два мішки бобів з Домінікани і Мадагаскару по 70 кілограмів за 1500 євро. Ми взагалі думали, що вони до нас не доїдуть, бо у нас в документах не було якоїсь печатки. Це зараз нам смішно, але ми реально були в істериці, думали, що нічого не вийде. Вean to bar без хороших бобів немає сенсу. Але в результаті розмитнили ті мішки, заплатили штрафні санкції. Усі з нас сміялися, що можна ж було «по-чорному» нічого не розмитнювати. До того ж, це вийшло набагато дорожче, аніж ми думали, а ще зайняло 2 місяці», - зізнається Олена і додає, що на сьогодні найважче у виробництві – паперова тяганина.Як же народжується готова плитка у красивій обгортці? Спочаткубезпосередньо на плантаціях.«Це те ж, що і з вином: смак залежатиме від того, у яку бочку ви поставили бродити напій», - зауважує Олександра.Далі боби потрапляють на виробництво, де проходять. Так відсіюється ще приблизно 30 % сировини.Опісля розпочинають. Тут необхідно визначити ідеальний час й температуру.«Ми обсмажували боби з Мадагаскару. Дали одну температуру – розкрилися цитрусові нотки, додали 5 градусів – пішли карамельні ноти. Це називається хімія процесу. У шоколаді є багато сполук, тому певна температура розкриватиме кожну з них», - зазначають Олена Голоденко та Олександра Осіпова.Потім. Під час обсмажування ядро втрачає багато вологи й легко дробиться. Так лушпиння – какаовела – легко відділяється. Це все «просіюють» через сепаратор: з однієї сторони падає какао-крупка, з іншої – какаовела. Цікаво, що, що матиме шоколадний присмак, використовувати як добриво та паливо. Тобто, виробництво – безвідходне.Пізнішев меланжері з гранітними жорнами. У масу додають кокосовий цукор, який перед цим підсушують задля позбавлення від зайвої вологи. Процес триває до 72-х годин, часом – до 96-ти, і його постійно треба контролювати.Аби отримати однорідну консистенцію, насичений смак, ніжну танучу текстуру, шоколад– вимішування. Також у процесі вивітрюються дубильні речовини, кислоти, адже сорти на цьому етапі можуть віддавати прокислим вином чи навіть оцтом.Шоколадну. Це процес швидкого охолодження до 27 градусів і нагрівання до 31-го. Саме темперування надає плитці блиску, хрумкоту під час відламування. Після темперування смаколик повільно тане в роті, але не тане в руках. Окрім того, шоколад Origin (чистий чорний із мінімальним підсолоджуванням, без додатків) потребує витримки – від 2 тижнів до місяця, щоб ще більше розкрити смаковий профіль.Із 4-кілограмового меланжера за 3 доби отримують приблизно 78 плиток чорного шоколаду Single orіgіn. Усе на виробництві Олена Голоденко та Олександра Осіпова поки роблять вдвох:«Про що ми мріємо як крафтярі? Жартуємо між собою, що про прибиральницю. Хочемо збільшити виробничі потужності, закупити нові сорти какао-бобів, щоб розширити лінійку Single origin. А ще мріємо полетіти на плантації, наприклад, в Домінікану чи на Мадагаскар, поспілкуватися з фермерами, побачити усі процеси на власні очі».Додати у шоколад можна чимало інгредієнтів, говорять сестри, але крафтовий ремісничий шоколад – повноцінний і без горіхів чи фруктів. Три однакові на вигляд плитки чорного шоколаду з тим самим вмістом какао у 80 % матимуть абсолютно різні смакові відтінки – від смородинового до ромового. Утім, наголошують власниці солодкого бізнесу, поціновувачів таких плиток небагато, тож розробили інші серії: origin з додатками (фундуком, какао-бобами й сіллю, спеціями), молочний безлактозний шоколад із 48 % вмістом какао (з мигдалем, квітковим пилком, кокосом), білий шоколад з какао-маслом (з манго, полуницею і базиліком).«Питання про те, чи білий шоколад – шоколад – більш філософське. Частина какао-бобів там є. Какао-масло отримують шляхом пресування бобів. Сам по собі боб містить 45-50 % масла, залежно від сорту та регіону. Це можна дати дітям, коли вони просять щось солодке. Це однозначно краще, аніж вафля з магазину чи батончик», - розвіюють дискусії про білу плитку сестри.«Sisters A. CHOCOLATE» обрали для підсолоджування кокосовий цукор, адже він має низький глікемічний індекс, а молочним плиткам надає особливого карамельного смаку. Цей складник, до того ж, вважають більш екологічним у плані виготовлення. Олена Голоденко і Олександра Осіпова наголошують, що виробники нерідко вводять в оману своїх покупців, вказуючи на плитці «без цукру» і говорячи, що такий шоколад можна їсти будь-коли та у будь-яких кількостях, хоч туди можуть додавати мед або різні сиропи. Цукор – це лише загальна назва простих вуглеводів. Наприклад, мед на 80 % складається з цукрів.«В ідеалі. Його потрібно розсмоктувати. В кінці є ще післясмак. А потім вже можна випити кави», - ділиться культурою споживання смаколика Олександра. Оптимальна норма споживання на добу – 20 грамів.У магазинній плитці чорного шоколаду повинно бути терте какао, какао масло, какао-порошок. Не мають додавати туди жирів на кшталт пальмової олії, еквівалентів какао-масла, кондитерського жиру. Також не повинно бути ароматизаторів, ванілі, яку використовують в основному для маскування неякісного продукту. Однак, відзначають дівчата, існує міф про шкоду соєвого чи соняшникового лецитину, що додають в малих кількостях в шоколад.«Какао-масло – дорогий продукт, тому його додають менше. Лецитин покращує консистенцію. Соняшниковий лецитин, наприклад, п’ють як харчову добавку, це те, що є в наших клітинах. Він добре впливає на шкіру, волосся, узагалі хороший для ліпідного обміну. Соєвий теж корисний, але може впливати на гормональний фон», - каже Олена.«Шоколад з магазину – теж шоколад, просто інший», - доповнює сестру Олександра.Із першого кроку – вибору бобів – у «Sisters A. CHOCOLATE» надають перевагу екологічності. Відповідно, такої філософії дотримувалися сестри й під час вибору пакування. Так, зберігати шоколад потрібно при температурі 18-20 градусів тепла без потрапляння прямих сонячних променів і не в холодильнику. Наприклад, чорні плитки, згідно зі стандартами, мають термін придатності 6 місяців, з горіхами – 3 місяці. Термін можна продовжити завдяки додатковому пакуванню – плівці, проте поціновувачки шоколаду від цього відмовилися через неекологічність.Так, паперову обгортку від шоколаду можна здати на переробку. Фольга складається з паперу та алюмінію, намочивши яку можна їх відділити, і знову ж таки розсортувати.У майбутньому асортимент солодкого бренду хочуть доповнити й іншими какао-продуктами, зокрема обсмаженими бобами і крупкою, які крім особливого смаку ще й містять кофеїн і дають потужний заряд енергії.