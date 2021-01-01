«Волинь-Зерно-Продукт»: як святкували 20-річчя аграрної імперії, яку створили троє амбітних студентів. ФОТО*

Днями відома в області і у всій Україні компанія «Волинь-Зерно-Продукт» (група компаній ТМ «Вілія») гучно відсвяткувала 20-річчя. Дійство, що зібрало сотні партнерів компанії, усіх «віпів» області та знаних артистів, впевнено можна назвати агроподією року. Утім, засновники компанії наголошують: головне – у масштабах зробленого та запланованого, а свято – лише вдячність команді за працю та партнерам за довіру.Усіх гостей під час Дня поля знайомили з насіннєвими посівами на «Вілія-Арені», продемонстрували виставкові стенди виробників партнерів компаній, показали потужності тракторної бригади у селі Мирне Горохівського району, пшеничне поле у селі Ватин, а журналістам ще й продемонстрували роботу елеваторного комплексу у селі Звиняче.На завершення ж свята гостей чекали частування та музичний сюрприз – виступ відомого українського гурту «The Hardkiss».Нині група компаній ТМ «Вілія» обробляє 41 тисячу гектарів землі, активно займається рослинництвом та тваринництвом, виготовляє та реалізовує борошно, крупи та комбікорм, масштабно займається закупкою та реалізацією зернових та олійних культур, добрив, засобів захисту рослин, насіння, має потужний елеваторний комплекс, а головне – команду з понад 1100 людей. Натомість понад 2 десятки років тому усе починалося з невеличкої спільної справи трьох студентів Луцького національного технічного університету –, який нині є засновником компанії «Волинь-Зерно-Продукт»,, який тепер працює тут генеральним директором, та, яка є дружиною Євгена Дудки.Про ті часи, коли друзі-студенти вирішили, що варто вперто рухатися вперед, Євген Дудка нині розповідає ностальгійно, але з помітною гордістю.«Я був хлопцем з села, а потім пішов вчитися у луцьку 12-ту школу, де був відмінником. Згодом в університеті прийшов в групу, де всі були з ліцеїв і гімназій. Перша сесія – а в мене трійки. У Сергія ситуація була схожа. Іринка ж була супервідмінниця з 21 школи, ми тягнулися до таких, як вона. Нашим завданням було стати відмінниками, і ми стали. Було неймовірне бажання щось зробити. Ми просто були нелінивими і рухалися разом», – каже Євген Степанович.Його дружина Ірина Дудка, яка нині у групі компаній ТМ «Вілія» відповідає за зовнішні та внутрішні комунікації, додає, що розпочалося все ще тоді, коли вони вирішили їздити селами і торгувати висівками.«А згодом стартувала наша підприємницька діяльність. Ми у колгоспах купували зерно, здавали його на Луцький КХП№2, а тоді забирали і продавали продукти переробки. Так крок за кроком і росли», - додає Євген Дудка.Власник компанії, яка нині вже співпрацює із сотнями найбільших українських та іноземних фермерів та трейдерів, каже: у той час найважчим було довести, що молодь може бути відповідальною і робити серйозні справи.«Сьогодні ми дякуємо за довіру тим нашим партнерам, які повірили в нас, коли нам було по 20 років», – резюмує аграрій.У розмові Євгена Дудки червоною лінією простягається гордість за те, що вдалося зібрати навколо себе людей, які віддані своїй справі і максимально професійні.«Найбільше пишаюся тим, що мені вдалося створити команду. Є делегування повноважень. Вони справді крутіші і розумніші за мене», – запевняє Дудка.Каже, чимала кількість людей із команди пройшла перевірку труднощами, зокрема – загрозою банкрутства компанії у 2008 році.Генеральний директор Сергій Супрунюк, який до 2012 року працював у компанії головним бухгалтером, називає цей складний період поштовхом для розвитку та пошуку нових рішень:«Ми справді були на порозі банкрутства. Але у цьому, як згодом виявилося, був свій шарм. Перші валютні кредити у нас були, коли долар був по 7-8 гривень. За ніч гривня росла. Ти приходиш на роботу і розумієш, що тепер винен банку грошей. Тоді з’явився стимул зробити перший експорт продукції. У березні 2008 року ми мали десь до 15 тисяч тонн кукурудзи на залишку і вирішили вперше відправити її на експорт. Після цього ми отримали валютну виручку і погасили свій кредит. З тих пір ми валютними операціями займаємося на професійному рівні».Євген Дудка зауважує: у кризовий період усе керівництво компанії змушене було «затягнути пояси»: «Я тоді сказав, що керівницво буде отримувати на 40% меншу зарплату. Хто згідний – той з нами, хто не з нами – я спокійно це приймав. Пообіцяв: якщо «вирулимо» – в кінці року доплачу. Тоді ми почали дуже активно працювати і побачили, що саме активний розвиток – наш шанс вийти з банкрутства. На кінець року ми «вирулили», всі отримали 13-ту зарплату, офіс отримав бонус і ми успішно закрили рік. Це був наш рубікон».Щодо корпоративної культури засновник компанії додає: між собою усі вони – на ти. Це своєрідне внутрішнє правило. «У всіх моментах я, як засновник, стежу за тим, щоб керівництво не відірвалося від інших працівників», – резюмує Євген Дудка.Ірина Дудка, для якої «Волинь-Зерно-Продукт» – не просто компанія, у якій вона працює з моменту створення, а й сімейна справа, з особливим трепетом розповідає про те, чому торгову марку назвали саме «Вілія» та що означають логотипи компанії.За її словами, слово «Вілія» утворилося від об’єднання імен – Віталій і Лілія, а це імена дітей засновників. До того ж, Вілія – це свято напередодні Різдва на Західній Україні, а значить несе в собі українську історію.Нещодавно у компанії відбувся ребрендинг, тож з’явилося нове зображення знаку торгової марки. Ідеограма, що присутня в логотипі, відображає слов’янський символ Землі, що дає життя, і поєднує стародавні символи: ромб-землеробський символ родючості; квадрат – символ впорядкованості, стабільності, надійності, відображає чотири види робіт на землі — підготовка ґрунту, сівба, доглядання посівів, збирання врожаю; образ берегині з піднятими руками — знак захисту посівів і усіх починань компанії. В цілісності символ несе компанії нове життя чотирьох першоелементів: Тіло, Дух, Душа, Совість. Ірина Дудка зауважує, що «Вілія» обрала цей символ, бо він поєднує всі цінності, які притаманні колективу компанії. Людина, що створює продукт, об’єднана єдиним духом компанії. Вона вкладає душу і працює по совісті.У 2021 році з’явився і логотип ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт». Ідеограма складається з чотирьох символів, що відсилає до чотирьох основних напрямків, якими займається компанія: зберігання, торгівля, логістика, продукт.До слова, до святкування 20-річчя компанії усім працівникам створили вишиванки із новими логотипами та зображенням пшеничного колосся. А для усіх гостей підготували футболки із фразою Євгена Дудки, яка на фірмі вже стала лозунгом: «Час іде, треба бігти!».У фразу «Час іде, треба бігти!» Євген Дудка вкладає чимало сенсів. Тут – і про масштабні плани, із втіленням яких не відтягують, і про розвиток технологій у аграрному секторі, без якого не обійтися.«Без діджиталізації неможливо управляти таким великим земельним банком, – переконує головний технолог з рослинництва. – Сьогодні у моєму сматрфоні я можу побачити кожне поле і фото з нього. У нас є дрони і оператори дронів, які роблять ці фото. Є також дрон-оприскувач. Зараз він працює перший рік. Ми точно знаємо, що дрон поки не замінить самохідний оприскувач, але складе йому конкуренцію у певних обставинах. У нас оцифроване за GPS координатами кожне поле. Ми маємо 14 тисяч пайовиків, тому оцифрована також сітка паїв».У компанії «Волинь-Зерно-Продукт» людей, що працюють на тракторах, не називають трактористами. Тут вони – пілоти або оператори. У роботі вони використовують систему паралельного водіння: оператор розвертає трактор лише на поворотах. Далі він веде його автоматично згідно з сигналом GPS.«Моніторів в кабіні стає все більше. Часто дисплеєм в тракторі є iPad, який за допомогою Wi-Fi синхронізується з сівалкою. На сівалці є свій сигнал і датчик Wi-Fi. Сьогодні оператор в тракторі – це людина, яка не так стежить за трактором, як за якістю виконання сільськогосподарської операції. Тому що ми сіємо один раз в рік, а потім цілий рік працюємо з тим, як ми це зробили. Тому це надважливо», – додає Ярослав Мазуренко. Більше того, компанія використовує новітнє обладнання для автоматизації абсолютно усіх процесів.З-поміж понад тисячі учасників масштабного святкування 20-річчя компанії «Волинь-Зерно-Продукт» – сотні підприємців, фермерів, постачальників, з якими компанія працює ще з моменту свого або їхнього заснування.Усі, з ким вдалося поспілкуватися того дня, в один голос стверджують: «Волинь-Зерно-Продукт» – це не лише про успішний бізнес, орієнтир для інших аграріїв, але й про неабияку підтримку інших, надійне плече для фермерів та інших партнерів.Голова Асоціації фермерів Волинської області, керівник фермерського господарства «Лебедія»розповів, що як аграрій відбувся у 2000 році. Саме тоді брав в оренду перші земельні ділянки, а вже з 2001 року став співпрацювати з компанією «Волинь-Зерно-Продукт».«За 20 років я вже з впевненістю можу сказати від себе і від колег-фермерів про співпрацю з групою компаній ТМ «Вілія». Тільки уявіть: за 2020 рік банки практично усім відмовляли у фінансуванні для новостворених фермерських господарств. А зараз менше як за тиждень має запуститися ринок землі, продаж землі. Держава, на превеликий жаль, разом з Нацбанком проводить політику нефінансування. Альтернатива цьому у нашій області – «Волинь-Зерно-Продукт», яка за ініціативи Євгена Степановича підставляє плече і працює як партнер, допомагає фермерам товарними кредитами (засоби захисту рослин, насіння). Це не просто кредити, це агрономічний супровід, нам допомагають у консультуванні, щоб фермери не просто відбулися, а розвивалися. Насправді, ця компанія виконує ту місію, яку мала б виконувати держава», - каже Руслан Хомич.Він додає, що новостворене ним підприємство «Лебедія» не мало б перспективи, якби не «Волинь-Зерно-Продукт».«Моє фермерське господарство створювалося наперекір державній політиці 8 років. Мені довеося 6 років бути на війні, було багато перепон з боку Держгеокадастру, облдержадміністрації. Протягом 8 років не дозволяли отримати землю в оренду, створити фермерське господарство. Лише у листопаді 2020 року підприємство було створене. І це завдяки «Волинь-Зерно-Продукту» – фінансовій підтримці, супроводу. Бо ми зверталися у 10 українських банків, від усіх отримали відмови, бо ніхто не дає крадитів фермерам, які працюють перші два роки. А зараз у нас дуже хороші врожаї, тому маємо надію, що впевнено будемо стояти на ногах», - додає фермер.Засновниця ТзОВ «Яловицька агротехнологія»разом з чоловіком приїхала на святкування 20-річчя компанії з Рівненщини, де і провадить свою діяльність, вирощуючи картоплю. Розповідає, що з Євгеном Дудкою працюють 15 років, увесь час роботи свого підприємства:«Ми є гарними партнерами і завжди йому вдячні за допомогу. На сівозміну по картоплі ми також вирощуємо зернові – ріпак, ячмінь, пшениця. Це ми все продаємо компанії «Волинь-Зерно-Продукт». До того ж, вони постачають нам засоби захисту рослин, міндобрива. Всім відомо, що весною фермер не має грошей, тож на усе це нам надають кредити, а восени ми платимо. Більше того, на всі наші запитання дають чіткі відповіді, залюбки діляться досвідом. Сподіваюся, що і далі буде така співпраця, як зараз».Директор компанії «Агророзквіт», яка є дочірнім підприємством в Україні ексклюзивного експортера білоруських калійних добрив ВАТ “Білоруська калійна компанія” і постачальником всієї лінії продукції виробництва заводу ВАТ “Білоруськалій”,розповідає про ефективну співпрацю з компанією-ювіляром у напрямку реалізації добрив.Каже, завдяки «Волинь-Зерно-Продукту» успішно реалізовують ці добрива на Західній Україні, адже компанія купує їх як для своїх земель, так і займається трейдингом – забезпечує цим продуктом інших фермерів.«Активно працювати ми почали у 2018 році і одразу знайшли спільну мову. З кожним роком наша співпраця зростає. Що важливо – маємо повну довіру. Небагато кому в Україні можемо давати наш товар без передоплати. Але тут ми знаємо на 100%, що підприємство розрахується. Є довіра, є розуміння, є бізнес-проекти, які ми з кожним роком нарощуємо», - каже Вадим Кулик.Привітати Євгена Дудку і всю команду з ювілеєм компанії прийшли керівники усіх потужних агропідприємств Волині, серед них – керівник ТОВ «П’ятидні». Каже, усі 20 років Євген Дудка як бізнесмен, як аграрій зростав на його очах: «Ми з ним щоразу підставляємо плече один одному тоді, коли це потрібно. Не буду говорити тут про досягнення підприємства, вони і так всім очевидні. Хочу закцентувати увагу на Євгену Дудці як на особистості. Бо ним постійно рухає час, він постійно в динаміці, іноді приймає деякі авантюрні рішення, але в результаті вони завжди виявляються правильними. Незважаючи на те, що він дистанцію вав себе від політики, в нього є чітка громадянська позиція».Керівник найбільшого агрохолдингу України Kernel, що теж приїхав на свято, назвав компанію «Волинь-Зерно-Продукт» регіональним лідером Волині і великим постачальником для компанії, яку він очолює. Зауважимо, що Kernel – провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки, тож «Волинь-Зерно-Продукт» пишається такою співпрацею.«Вражає те, що в Євгена Степановича завжди є нові ідеї – щодо партнерства, будівництва, розвитку. Він приїжджає, ми спілкуємося, радимося. У нього завжди є енергія на щось нове», - каже про Євгена Дудку Євген Осипов.Серед іменитих іноземних гостей на ювілеї був керівник відомої у світі німецької компанії з виробництва сільськогосподарської техніки Horsch. Він просто зі сцени презентував технологічну новинку свого підприємства, яку ще не бачила навіть німецька публіка, і зауважив, що співпраця з волинським підприємством – ефективна й що ця успішна історія тільки починається.Євген Дудка зауважує, що Україна не повинна бути сировинним придатком та має стати більш технологічною. Тож, найперше, компанія буде намагатися рухатися із сировинного ринку у ринок переробки.«Зараз у нас на етапі закінчення будівництва і проектування – новий борошномельний комплекс. Наступний крок – тваринницький комплекс на 2500 голів корів і з перспективою розвитку. Завдання – більше переробляти на місці, а тому – створити більше робочих місць», - розповідає про плани засновник компанії «Волинь-Зерно-Продукт». Він наголошує: земля – це багатство, тож закликає пайовиків (а їх у компанії понад 14 тисяч) не поспішати продавати землю.Планують, з-поміж іншого, спрямувати зусилля також у виготовлення крафтових видів борошна. У перспективі «Волинь-Зерно-Продукт» має намір інвестувати кошти у ще більш якісну техніку, у нові об’єкти та кадри.