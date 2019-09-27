Коли ресторанна справа – у крові: обід у колі родини Бровіних. ФОТО

Дружина Віталія Бровіна Сюзанна разом із матір'ю Людмилою Бровіною

Кожному з нас потрібно відчувати своє місце в сім'ї, рости у безумовній любові, мати право на помилку і повсякчас відчувати підтримку. Тоді здається, що ти можеш все. Так склалося і в родині Бровіних – династії відомих у Луцьку та поза межами міста рестораторів.– Усе почалося з мого батька –, – розпочинає історію його син. – Восени 1996 року він відкрив на цьому ж місцісвій перший ресторан «Край», ідею облаштування якого підгледів у Польщі. Пам’ятаю, як ходив тут малим… Далі – усе закрутилося: нові напрямки, нові заклади. Потім – «Гранд Персона». З гордістю можу сказати: я ресторатор в другому поколінні. Сподіваюся, мій син буде ресторатором у третьому поколінні.Так і зібралася за великим столом у власному закладі уся фамілія: найстарший Бровін – Олег В'ячеславович, його дружина, син Віталій разом із дружиноюта сином. І що ж там, за брамою сімейної фортеці Бровіних – знаної, але не зовсім медійної родини?Віталій Бровін каже, що батько завжди був строгим і вимогливим в усьому, однак ніколи не наполягав та не підштовхував до того, щоби він перейняв справу.– Я сам почав цікавитися, подорожувати, куштувати нові страви, черпати знання. А коли 5 років тому із ним сталася біда, усе довелося брати в свої руки, я мусив.Дружина Олега Бровіна Людмила підхоплює, що саме суворість допомогла налагодити роботу так, що попри всі кризи, попри пандемію «Гранд Персона» успішно працювала і продовжує бути флагманом у сфері ресторанного бізнесу в області. Людмила Бровіна зізнається, що ніколи не хотіла публічності, вести справи разом із чоловіком, проте, звісно ж, завжди підтримувала його, а кілька років тому довелося допомогти й синові.– Точно можу сказати, що я ріс в любові, – додає Віталій. – У ранньому дитинстві ми трохи поїздили, 4 роки жили у В’єтнамі, бо мама і тато служили. Але все завжди було добре. Потім, коли тато почав займатися ресторанним бізнесом, я був на усіх етапах – від будівництва до складання меню. До сих пір я можу і піцу спекти, і капучино зробити.Удома ж, говорить ресторатор у другому поколінні, нині готує рідко, проте, якщо береться за цю справу, то за ним – м’ясо. Син же дивує рідних та гостей коктейлями і десертами. Віталій Бровін констатує, що тепер дещо видихнув, делегував обов’язки щодо бізнесу прекрасній команді.– Звісно ж, допомагає дружина. Вона контролює все. Вона багато в чому розуміється, прекрасний організатор і перший критик, – із теплотою каже ресторатор.Поки усі Бровіни діляться життєвими новинами за обідом, смакують «Маргаритою» із пахучим базиліком та випитують у Данила дитячі секретики, доки той зосереджено грає у розвивалки на планшеті, спілкуюся із паном Віталієм про сімейний бізнес.– У нас буде ще одне кафе, але про це дізнаєтесь згодом. Також працюємо над двома великими проєктами, що стосуються «Фелічіти». Буде кардинально інша «Фелічіта».– А хто ж не боїться? Але все ж добре, як бачите. Весь бек-офіс як в ресторані, так і на виробництві – один. Ми до всього пристосувалися. І можемо вести будь-який бізнес. І ковбаса, і манікюр, і виробництво на кухні… Якщо Луцьк ізолюють від світу, то ще довго будемо жити– Так як ми в пандемію працювали чесно, тобто не працювали, були певні проблеми з персоналом у закладах. Ми не звільнили жодної людини, але дехто пішов. Наприклад, ми чекали десь два місяці після реновації, аби відкрити «Фелічіту» на Винниченка.– Суттєво точно ні. Якийсь відсоток втрат повернули, але це – мізер. У Європі ресторани не так відчули кризу, там був ґрунт під ногами, а не так, як в нас: закрийте бізнес, але якщо зробите це на 5 хвилин пізніше – штраф.– Ми займаємося благодійністю вже 15 років, просто цього не афішували. Про цей аспект стало відомо тоді, коли 5 років тому пост у соцмережах зробив благодійний фонд «Янголята». Можливо, і досі б ця діяльність лишилася в тиші, якби не той пост. Допомагаємо дітям-сиротам із притулку у Рожищі, дітям із ДЦП, «сонячним» дітям, проводимо майстер-класи.– На жаль, ресторани української кухні в Україні невиправдано непопулярні. Або ж популярні неправильно – генделики, де можна добряче випити і з’їсти вареника. У «Курінь» не приходять люди, щоб просто напитися. «Курінь» став поважним рестораном, де хороший сервіс, де чисто, де можна спробувати локальні страви з інших регіонів країни.Ресторани східноєвропейської кухні вже 5 років у тренді. Хоч часто кухарі не можуть приготувати так рульку, як це роблять наші.Люди мають вільний час, у який можуть піти на дегустацію вина, наприклад, а не відкладати копійка до копійки, аби заплатити за газ.– Бо у нас найкраща піца! По правді, ми час від часу замовляємо піцу на доставку з різних закладів. Люблю чесно все перевірити. Але поки, як на мене, ніхто не зміг зробити навіть схожу піцу, жодного разу не було навіть трошки страшно. Це добре.– Можу сказати, чого не треба робити. Не треба думати, що це просто і, наприклад, заклад може бути бізнесом для дружини. Справу не можна почати без грошей і без хорошої команди. Неможливо стати успішним рестораном, найнявши когось, хто б його відкрив, а ти далі сам. Усе вдасться, коли ти впевнений в собі, коли ти творчий, коли готовий буквально жити в тому закладі.– «Привіт!» ми вигадали ще на перших зборах. Це було страшне… Чимало гостей, які прийшли в заклад після «Rose Cafe», конфліктували. Щоразу було щось на кшталт «Який я тобі привіт?». Однак згодом усе «зайшло» чудово, люди звикли, молодь «підтягнулася». У BAR11 відбувається сучасне мистецтво. До речі, в Америці всюди у закладах, коли замовляєш алкоголь, є розмежування: коктейль просто з льодом, і коктейль з такою брилою льоду як у BAR11. Так от, за другий варіантПершочерговий задум був фактично таким, як зараз, проте це міг би бути трохи більше пре-паті бар. Заклад розташований у житловому будинку, тому ми не можемо порушувати встановлені норми.– «Каперінья». Це бразильський алкогольний коктейль, який готують з кашаси, лайма, льоду. Кашасу отримують шляхом дистиляції екстракту цукрової тростини. Вміст алкоголю в кашасі може коливатися й до 50 відсотків. Узагалі це один із перших коктейлів у світі.– Я ціную досвід. Раніше у Луцьку на цей критерій майже не зважали, здебільшого брали і вчили людей «з нуля». Тепер же ситуація змінюється, сервіс покращується глобально. У ресторані потрібні люди, у яких все добре поза роботою, бо коли все вдома класно, то й у роботу ти вкладаєшся. Настрій дуже важливий.Хороша команда – це кожен є розумним та мудрим. Може здатися, що команда класна, бо всі подружилися, але коли дійде до справи, то важко просто дружити. Варто розмежовувати особисті стосунки і роботу.– Ми готовий бізнес не продаємо. Готуємося до франчайзингу. Сподіваюся, що все вдасться, і франчайзинг буде у «Фелічіти», але з невеликою кількістю закладів – 4-5 проєктами в Україні у великих містах.Колись нам пропонували купити і всі проєкти, і половину, і частину. Але це було давно, у пік економічного розвитку в країні. Чесно кажучи, я не вірю, що класно може працювати якийсь проєкт, що зробив хтось за тебе. У Шацьку, де була піцерія, ми не продали бізнес, лише приміщення. У справу, я переконаний, потрібно вкладати душу. У Нововолинську непогано працює «Фелічіта», сьома, до речі, теж по типу франшизи. Але це все через людей. Вони їздять в Італію, вони хворіють «Фелічітою». Якби хтось з них займався газом, а хтось – вугіллям, нічого б не вийшло.На радість дідусю Данило таки впевнений, що буде ресторатором. Дружина Віталія Бровіна Сюзанна Бортник розповідає, що Данилко закінчив 0 клас. У школі хлопчик заявив всім, що займатиметься ресторанним бізнесом.– Зроблю свій BAR11 з автомийкою, як в «Фелічіті» на Набережній. От в тата буде «Фелічіта», а в мене BAR11, – рішуче, хоч і з дитячою сором’язливістю «здає» свої плани Данило. – Я дуже люблю машини, особливо Bugatti, Lamborghini, Tesla. Люблю всі, тільки не «Жигулі». Як виросту, у мене буде три автомобілі!Хоч хлопчику лише 6, рідним він любить готувати каву, коктейлі і десерти.– Коли приходжу в гості, він мені робить каву, ставить її на тацю, туди ще квіточку, до кави кладе цукерку і так подає, – ділиться бабуся Данила Людмила Бровіна.А нещодавно хлопчик здивував незвичним десертом, каже його мама Сюзанна: зробив шоколадні палички з «Нутеллою» та горішками.– Це я сам такий десерт придумав, – зауважує Данило.Бабусі і мамі – смаколики, а з татом любить подрайвувати, наприклад, покататися на квадроциклах посеред поля.– Із дідусем Данило не дуже дружить, але це можна зрозуміти, зовсім різні покоління, – говорить Віталій Бровін. – Якщо щось, то син питає в мене поради. Його цікавлять всі процеси на кухні. Знову ж таки, як мій батько мене не схиляв до ресторанного бізнесу, так і я ні до чого не підштовхую Данила. Але