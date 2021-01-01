Волинь аграрна: елеватори готові до прийому врожаю та мають чим здивувати клієнтів*

Липень – гаряча пора на Волині, бо саме цього місяця розпочинаються жнива. Аграрії уже почали збір ранніх зернових, зокрема озимого ячменю. Збір врожаю та його зберігання – найвідповідальніші періоди у роботі сільськогосподарських підприємств, з огляду на специфічність цьогорічних погодних умов, в тому числі рясні опади в період дозрівання ранніх зернових і зернобобових культур та високу ймовірність збереження такої ситуації в період збору врожаю, надзвичайно гостро стоїть питання забезпечення безперебійної роботи зерносушильних комплексів.На елеваторному господарстві ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» успішно проведені підготовчі роботи та все у повній готовності до нового сезону. Елеваторні потужності Товариства розташовані в смт.Турійськ, смт.Локачі та у с.Чаруків Луцького району.Потужності елеваторів ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» дають можливість зберігати приблизно 75 000 тонн зернових та олійних культур. Крім зберігання, тут пропонують послуги щодо сушки зерна та очистки його від смітної домішки. Сучасні сушильні та очисні комплекси дозволяють сушити від 1500 до 1800 тонн зерна на добу та проводити очищення 1800 тонн зерна на добу.Окрім стандартних послуг щодо зберігання, очистки та сушіння зерна, цьогоріч ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» готове запропонувати додаткові послуги, які спрямовані на швидке отримання інформації клієнтом про поставлене на елеватор зерно.Тож на елеваторі в селі Чаруків впроваджена система автоматизації руху транспорту з поля, що передбачає формування електронної черги, оперативне інформування клієнта про час очікування автотранспорту в черзі, а також кількісні та якісні показники зернових та олійних культур по кожному автомобілю.- Всі дані надсилаються кожному клієнту у телеграм-канал, - розповідає начальник елеваторного господарства ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА», - кожен клієнт матиме особистий електронний кабінет, в якому зможе онлайн відслідковувати прихід та розхід переданого на зберігання зерна, залишок, кількісні і якісні показники.На ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» не бояться експериментувати та впевнені, що така система значно поліпшить роботу з клієнтами. У перспективі таку систему впровадять і на інших елеваторах підприємства.«Наразі ж на всіх елеваторах ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» функціонує власна атестована лабораторія, оснащена сучасним обладнанням для оперативного проведення досліджень зернових та олійних культур. У 2021 році два елеватори у селищі Турійськ та у селі Чаруків доукомплектували автоматичними пробовідбірниками, що значно скорочує час, необхідний для відбору проб та отримання репрезентативної проби для швидкої і точної оцінки якості»,- підкресливОкрім того, елеватори у Турійську та Чарукові мають власну залізничну колію, що дає можливість завантаження та відправки вагонів з можливістю відвантаження залізничним транспортом 2800 тонн за добу. Це зручно для сільгоспвиробників, які планують транспортувати зерно на експорт.ТзОВ «Агротехніка» відкрите для клієнтів, адже гасло компанії - «Якісний сервіс для Вас – це наш пріоритет!»– начальник елеваторного господарства ТзОВ «Агротехніка»– менеджер елеваторного господарства ТзОВ «Агротехніка»