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Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*

Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*
Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану: купання, запливи, пірнання, феєричні прогулянки, вечірки та селфі на фоні неймовірних краєвидів на згадку. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед українців курортів радо чекають гостей. Головна умова, яку варто виконати для вдалої подорожі у чималу кількість країн, – мати негативний результат ПЛР-тесту під час перетину кордону. Про те, де швидко, якісно та за оптимальною ціною можна зробити ПЛР-тест у Луцьку та Волинській області для подорожі за кордон, – у публікації.

Актуальна вартість ПЛР-тестування у Луцьку

Ескулаб: вартість - 699 грн, термін виконання - 24 год.

ГЕМО МЕДИКА Луцьк: вартість - 730 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.

Волинський ОЦКХП: вартість - 776 грн, термін виконання - упродовж дня.

МедЛаб: вартість - 800 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.

Українсько-німецька лабораторія: вартість - 900 грн, термін виконання - 24 год.

Сінево: вартість - 990 грн, термін виконання - 48 год; вартість - 891 грн – онлайн, термін виконання - 48 год.

Unilab: вартість - 990 грн, термін виконання - 24 год;
вартість - 1500 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.

Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*


* – Дані актуальні станом на 15 липня 2021 року й подані відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів

За даними Міністерства закордонних справ , маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.

Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*


У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Волинської області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Нововолинську, Маневичах, – ПЛР-тести проводят за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату тесту максимально оперативне – за 24 години.

Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:

• Доступна вартість.
• Можливість здати ПЛР-тест у неділю.
• Результат готовий за 24 години.
• Результати досліджень підійдуть для виїзду за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код).
• Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону.
• На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;
• Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Волинської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».

Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися лучани, звертаючись у відділення на пр. Соборності, 38. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.

Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.

Відділення МЛ «Ескулаб» у Луцьку та Волинській області:

м. Луцьк, пр. Волі, 14;
м. Луцьк, пр. Грушевського, 14;
м. Луцьк, пр. Соборності, 38;
м. Ковель, вул. Незалежності, 69а;
м. Любомль, вул. Володимирська, 1а;
смт. Маневичі, вул. Незалежності, 5;
м. Нововолинськ, р-н Шахтарський, 38.

Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*


Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.

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