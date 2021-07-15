Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*





Актуальна вартість ПЛР-тестування у Луцьку



Ескулаб: вартість - 699 грн, термін виконання - 24 год.



ГЕМО МЕДИКА Луцьк: вартість - 730 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.



Волинський ОЦКХП: вартість - 776 грн, термін виконання - упродовж дня.



МедЛаб: вартість - 800 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.



Українсько-німецька лабораторія: вартість - 900 грн, термін виконання - 24 год.



Сінево: вартість - 990 грн, термін виконання - 48 год; вартість - 891 грн – онлайн, термін виконання - 48 год.



Unilab: вартість - 990 грн, термін виконання - 24 год;

вартість - 1500 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.







* – Дані актуальні станом на 15 липня 2021 року й подані відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів



За даними







У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Волинської області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Нововолинську, Маневичах, – ПЛР-тести проводят за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату тесту максимально оперативне – за 24 години.



Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:



• Доступна вартість.

• Можливість здати ПЛР-тест у неділю.

• Результат готовий за 24 години.

• Результати досліджень підійдуть для виїзду за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код).

• Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону.

• На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;

• Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.



«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Волинської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».



Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися лучани, звертаючись у відділення на пр. Соборності, 38. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.



Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на



Відділення МЛ «Ескулаб» у Луцьку та Волинській області:



м. Луцьк, пр. Волі, 14;

м. Луцьк, пр. Грушевського, 14;

м. Луцьк, пр. Соборності, 38;

м. Ковель, вул. Незалежності, 69а;

м. Любомль, вул. Володимирська, 1а;

смт. Маневичі, вул. Незалежності, 5;

м. Нововолинськ, р-н Шахтарський, 38.







Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану: купання, запливи, пірнання, феєричні прогулянки, вечірки та селфі на фоні неймовірних краєвидів на згадку. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед українців курортів радо чекають гостей. Головна умова, яку варто виконати для вдалої подорожі у чималу кількість країн, – мати негативний результат ПЛР-тесту під час перетину кордону. Про те, де швидко, якісно та за оптимальною ціною можна зробити ПЛР-тест у Луцьку та Волинській області для подорожі за кордон, – у публікації.: вартість - 699 грн, термін виконання - 24 год.: вартість - 730 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.: вартість - 776 грн, термін виконання - упродовж дня.: вартість - 800 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.: вартість - 900 грн, термін виконання - 24 год.: вартість - 990 грн, термін виконання - 48 год; вартість - 891 грн – онлайн, термін виконання - 48 год.: вартість - 990 грн, термін виконання - 24 год;вартість - 1500 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.* –За даними Міністерства закордонних справ , маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Волинської області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Нововолинську, Маневичах, – ПЛР-тести проводят за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату тесту максимально оперативне – за 24 години.Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:• Доступна вартість.• Можливість здати ПЛР-тест у неділю.• Результат готовий за 24 години.• Результати досліджень підійдуть для виїзду за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код).• Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону.• На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;• Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Волинської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб»– Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися лучани, звертаючись у відділення на пр. Соборності, 38. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті Відділення МЛ «Ескулаб» у Луцьку та Волинській області:м. Луцьк, пр. Волі, 14;м. Луцьк, пр. Грушевського, 14;м. Луцьк, пр. Соборності, 38;м. Ковель, вул. Незалежності, 69а;м. Любомль, вул. Володимирська, 1а;смт. Маневичі, вул. Незалежності, 5;м. Нововолинськ, р-н Шахтарський, 38.Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію