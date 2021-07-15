Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*
Сьогодні, 18:15
Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану: купання, запливи, пірнання, феєричні прогулянки, вечірки та селфі на фоні неймовірних краєвидів на згадку. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед українців курортів радо чекають гостей. Головна умова, яку варто виконати для вдалої подорожі у чималу кількість країн, – мати негативний результат ПЛР-тесту під час перетину кордону. Про те, де швидко, якісно та за оптимальною ціною можна зробити ПЛР-тест у Луцьку та Волинській області для подорожі за кордон, – у публікації.
Актуальна вартість ПЛР-тестування у Луцьку
Ескулаб: вартість - 699 грн, термін виконання - 24 год.
ГЕМО МЕДИКА Луцьк: вартість - 730 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
Волинський ОЦКХП: вартість - 776 грн, термін виконання - упродовж дня.
МедЛаб: вартість - 800 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
Українсько-німецька лабораторія: вартість - 900 грн, термін виконання - 24 год.
Сінево: вартість - 990 грн, термін виконання - 48 год; вартість - 891 грн – онлайн, термін виконання - 48 год.
Unilab: вартість - 990 грн, термін виконання - 24 год;
вартість - 1500 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
* – Дані актуальні станом на 15 липня 2021 року й подані відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів
За даними Міністерства закордонних справ , маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.
У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Волинської області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Нововолинську, Маневичах, – ПЛР-тести проводят за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату тесту максимально оперативне – за 24 години.
Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:
• Доступна вартість.
• Можливість здати ПЛР-тест у неділю.
• Результат готовий за 24 години.
• Результати досліджень підійдуть для виїзду за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код).
• Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону.
• На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;
• Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.
«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Волинської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».
Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися лучани, звертаючись у відділення на пр. Соборності, 38. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.
Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.
Відділення МЛ «Ескулаб» у Луцьку та Волинській області:
м. Луцьк, пр. Волі, 14;
м. Луцьк, пр. Грушевського, 14;
м. Луцьк, пр. Соборності, 38;
м. Ковель, вул. Незалежності, 69а;
м. Любомль, вул. Володимирська, 1а;
смт. Маневичі, вул. Незалежності, 5;
м. Нововолинськ, р-н Шахтарський, 38.
Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.
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Актуальна вартість ПЛР-тестування у Луцьку
Ескулаб: вартість - 699 грн, термін виконання - 24 год.
ГЕМО МЕДИКА Луцьк: вартість - 730 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
Волинський ОЦКХП: вартість - 776 грн, термін виконання - упродовж дня.
МедЛаб: вартість - 800 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
Українсько-німецька лабораторія: вартість - 900 грн, термін виконання - 24 год.
Сінево: вартість - 990 грн, термін виконання - 48 год; вартість - 891 грн – онлайн, термін виконання - 48 год.
Unilab: вартість - 990 грн, термін виконання - 24 год;
вартість - 1500 грн, термін виконання - упродовж робочого дня.
* – Дані актуальні станом на 15 липня 2021 року й подані відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів
За даними Міністерства закордонних справ , маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.
У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Волинської області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Нововолинську, Маневичах, – ПЛР-тести проводят за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату тесту максимально оперативне – за 24 години.
Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:
• Доступна вартість.
• Можливість здати ПЛР-тест у неділю.
• Результат готовий за 24 години.
• Результати досліджень підійдуть для виїзду за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код).
• Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону.
• На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;
• Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.
«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Волинської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».
Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися лучани, звертаючись у відділення на пр. Соборності, 38. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.
Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.
Відділення МЛ «Ескулаб» у Луцьку та Волинській області:
м. Луцьк, пр. Волі, 14;
м. Луцьк, пр. Грушевського, 14;
м. Луцьк, пр. Соборності, 38;
м. Ковель, вул. Незалежності, 69а;
м. Любомль, вул. Володимирська, 1а;
смт. Маневичі, вул. Незалежності, 5;
м. Нововолинськ, р-н Шахтарський, 38.
Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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