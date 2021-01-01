Молодість та краса: у Луцьку б’юті-студія надає інноваційні послуги для жінок*

Кожна жінка мріє постійно мати чудовий вигляд, не боятись розтерти макіяж чи залишити губну помаду на чашці. З розвитком б’юті-сфери це цілком реально за допомогою перманентного макіяжу. Однак, дуже важливо знайти дійсно хорошого майстра, якому не страшно довірити свою зовнішність. Адже ефект перманентного макіяжу зберігається до двох років.У Луцьку вже півтора року працює студія– майстрині, яка довела свої вміння на міжнародній арені. Дівчина за короткий час змогла досягти неабияких успіхів у сфері краси: стала переможницею відбіркового туру WULOP – міжнародного чемпіонату з перманентного макіяжу, а згодом виборола для України перше місце у Стамбулі і отримала титул двократної чемпіонки світу. Нещодавно майстриня увійшла у топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу TOP.UA.Ангеліна Слатвінська ніколи не стоїть на місці, розвивається та постійно розширює спектр послуг, аби кожна жінка, скориставшись ними, почувала себе привабливою, щасливою та впевненою в собі. У студії можна зробити перманентний макіяж губ, брів, повік, карбоновий пілінг для обличчя, різноманітні ін’єкції та процедури. Пані Ангеліна привезла у Луцьк неймовірну інновацію з-за кордону – плазмоліфтинг, який допоможе клієнтам стати молодшими на вигляд та позбавитися недоліків шкіри.Кілька місяців тому майстриня вирішила розширити штат та взяла до себе у команду досвідченого косметолога-ін’єкціоніста з більше, ніж 10-річним стажем роботи у медицині. Окрім того, студія переїхала на нову зручну локацію, що на вулиці Єршова, 9а (ЖК «Британія Hall»).Ангеліна Слатвінська розповіла для, що завжди вміла гарно фарбуватися та мала гарний смак. Дівчина має юридичну освіту та встигла попрацювати у цій сфері три роки, однак її бажання робити людей ще більш красивими все ж перемогло. Майстриня розпочинала свій шлях з того, що робила вії. Згодом переїхала в Луцьк та відкрила для себе перманентний макіяж.«На моїх бровах завжди погано трималися хна та фарба, тому я шукала альтернативу. На той час були популярні татуажні техніки, але мені ніколи не подобалися ці маркерні та грубі брови. Тоді ж перманентний макіяж набував популярності. Вже тоді почали робити акцент на натуральність та природню красу. Це мене захопило і я вирішила розвиватися у цій сфері», - пригадує Ангеліна Слатвінська.Дівчина з дитинства вміла професійно малювати, знала основи креслення та колористики, що, за словами пані Ангеліни, надзвичайно важливо для майстра. Також вона вивчала анатомію.«Перед початком своєї роботи я вивчила шкіру, анатомію, колористику тощо. Перманентний макіяж – не лише естетична процедура, вона потребує знань у медицині. Я постійно здобуваю нові знання у цій сфері. Це дуже важливо, бо спеціаліст повинен знати, як працювати з різними типами шкіри, як можна виправити недоліки, як зупинити алергію тощо. Тому треба чудово орієнтуватися і у анатомічному аспекті цієї роботи», - каже майстриня.За невеликий проміжок часу майстриня Ангеліна Слатвінська змогла стати затребуваною серед вибагливих лучанок. Вони довіряють їй свою красу та молодість.«Моя техніка з перманентного макіяжу подобається клієнткам, бо вона націлена на покращення природної краси. Це не маркерні брови, не агресивні прокраси. Це красиві тіньові розтушовки, пастельні кольори, які додають шарму зовнішності», - зауважила Ангеліна Слатвінська.Цікаво, що майстриня неодноразово давала майстер-класи в Україні та за кордоном, перемагала у міжнародному чемпіонаті з перманентного макіяжу. Унікальною технікою дівчини постійно цікавляться, запрошують бути спікером та суддею на різноманітних змаганнях з перманентного макіяжу. У червні цього року журнал TOP.UA назвав її однією зі 100 найуспішніших жінок України.«Мені зателефонував редактор цього журналу та сказав, що мене хочуть номінувати. Мене запросили в Київ на нагородження 30 червня. Поїхала. І це було надзвичайно приємно, бо, виявляється, люди давно за мною спостерігали, цікавились моїми роботами», - говорить вона.Студія Ангеліни Слатвінської постійно розширюється, з’являються нові б’юті-послуги. Окрім перманентного макіяжу, майстриня займається лазерним видаленням та карбоновим пілінгом. А ще кілька місяців тому в студії з’явилася нова процедура – плазмоліфтинг. Вона дізналась про неї та вирішила, що також хоче її впровадити у своїй студії. Дівчина навчалась у провідного майстра та привезла цю інновацію в Луцьк. Плазмоліфтинг вже здобув чимало прихильниць у Луцьку.«Плазмоліфтинг роблять за допомогою такої ручки, яка виробляє електроімпульс. Саме він сприяє омолодженню та підтяжці шкіри (особливо вікової). Це невеличке припікання шкіри, яке частково спалює клітини. Проходить стимуляція і скорочення шкіри, але воно не залишає рубців та шрамів. Цей апарат забирає не тільки зморшки, але й папіломи. Допомагає й тим, в кого шкіра з куперозом, забирає шрами від висипань, розтяжки тощо. В нього є кілька насадок. Він також входить до апаратної косметології», - пояснює Ангеліна Слатвінська.Майстриня розповідає, що процедуру за потреби можна робити з 18 років. Також, за її словами, якщо за допомогою плазмоліфтингу видаляти, наприклад, папілому, то вона краще заживе, ніж після звичайного вирізання: «Процедура з дуже легкою травматичністю. Припікання відлущується як невеличка точка вже на 5-8 день. Загоєння дуже схоже на перманентний макіяж. Це безболісна процедура, бо передбачає анестезію. Однозначно дуже ефективна процедура. Треба зробити до 2 сеансів, щоб побачити хороший результат. Після першого сеансу – 40 зі 100% результату вже будуть помітні».Інтервал між двома процедурами – 2 місяці. Вартість залежить від ділянки та проблеми, над якою працюватимуть за допомогою плазмоліфтингу. Однак, Ангеліна Слатвінська запевняє, що ціни дуже демократичні.Спектр послуг постійно збільшується, тому Ангеліна Слатвінська вирішила збільшити штат. Наразі майстрині допомагає косметолог-ін’єкціоніст, яка має понад 10 років стажу роботи в медицині.«Зараз вже є ін’єкції: аугмінтація губ (контурна пластика), через 2 тижні буде ботокс, «лисячі очі», підтяжки, видалення зморшок. Буде розширення спектру послуг, які надає лікар-ін’єкціоніст», - анонсує дівчина.Ціни у студії Ангеліни Слатвінської є досить демократичними. До прикладу, перманентний макіяж брів та губ - 3 тисячі гривень, міжвія - 1 800 гривень, корекція через півтора місяця - мінус 50%.Виконувати організаційну роботу пані Ангеліні відтепер допомагає адміністратор. Також у планах – ще один майстер з перманентного макіяжу та майстер з нарощення вій.Для охочих працювати у сфері перманентного макіяжу є чудова можливість – Ангеліна Слатвінська постійно набирає групи або навчає індивідуально. Вона зазначає, що готова ділитися своїми знаннями з іншими майстрами. Майстрині дуже приємно, що її техніка та навички цікавлять інших спеціалістів або ж початківців.«Я почала набирати учнів приблизно у травні-червні 2021 року. Коли я прилетіла з чемпіонату світу, в мене було дуже багато запитів на навчання. Всіх цікавить, як майстер за такий відносно невеликий час практики прийшов в цю сферу, взяв усі нагороди та показав свої здібності на міжнародній арені. І я з радістю ділюсь усім, що вмію і знаю сама», - розповідає пані Ангеліна.Майстриня набирає мінімальні групи по 3-4 студенти, щоб приділити максимальний час кожному. Наразі вона сама контролює увесь навчальний процес. Ангеліна Слатвінська поділилась, що навіть написала підручник для своїх учнів: «У ньому зібрала усю необхідну інформацію та детально розписала. Щоб вже працюючи у своєму кабінеті, студенти мали його з собою та могли туди підглянути у випадку, якщо щось раптом забули».За словами майстрині, вона постійно підтримує зв’язок зі всіма своїми студентами. Коли у них виникають якісь питання, вони пишуть або телефонують до пані Ангеліни. Також у них є спільний час, де вони підтримують один одного.На запитання, за що вона найбільше любить свою роботу, Ангеліна Слатвінська відповідає: ««Найбільше в роботі я люблю своїх клієнтів. Особливо той момент, коли ти даєш людині дзеркало після процедури і вона так щиро радіє. Мене надихає довіра та вдячність від клієнтів. Саме для них хочеться навчатися новому, робити їх красивими та щасливими».