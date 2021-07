Комфортні умови, сучасний підхід та якісне навчання: все, що потрібно знати про IT Step School*

Загальноосвітня приватна школа IT STEP SCHOOL – це школа з сучасними підходами і методами навчання. ІТ – не тільки в навчальній програмі, а й інструмент у вивченні різних дисциплін. Історія школи бере початок у 2019 році на базі міст Києва та Львова, а у 2020 році відкрилися ще 8 шкіл: у Луцьку, Дніпрі, Харкові, Рівному, Полтаві, Кривому Розі, Одесі, Запоріжжі.Цьогоріч мережа ще розростається, тож заклади відкриють у містах Житомир, Біла Церква, Івано-Франківськ, Маріуполь та Кременчук.IT STEP SCHOOL – це школа майбутнього. Тут будуть вивчати географію в 3D окулярах, всі підручники помістяться в планшеті, а домашніх завдань зовсім не буде. 1 вересня за адресоювідкривається IT STEP SCHOOL – ліцензована, перша в Україні інноваційна школа з поглибленим вивченням IT та іноземних мов."Досвід показує, що 90% шкільних знань люди забувають у дорослому віці. А останні 10% ніяк не допомагають у працевлаштуванні. Середня освіта ніяк не сприяє досягненню успіху. Саме тому в програмі IT STEP SCHOOL робиться акцент на розвиток мислення, Soft Skills (особистісні навички), бізнес-навичок, іноземні мови і знання IT - незамінні якості сучасної людини", - підкреслюють розробники.В IT STEP School для кожного учня готують індивідуальний планшет і комп'ютер, а також обов'язкове вивчення двох іноземних мов: англійської, французької, німецької або іспанської на вибір. Тут обладнають сучасну лабораторію фізики і хімії. Учням не потрібно буде тягнути ранці з важкими підручниками, вони всі помістяться в планшет, а батькам - перевіряти домашні завдання. Та й стежити за успіхами дитини можна буде онлайн - за допомогою електронного сервісу аналітики відвідування та успішності MyStat."Унікальна концепція інтегрованих уроків дає можливість щодня застосовувати практичні знання, отримані на одному предметі, в рамках іншого. Знання з фізики застосовуються в робототехніці. Математики - в програмуванні. Географії в 3D дизайні, - пояснюють в школі. - Все це дозволяє IT STEP SCHOOL викладати стандартні шкільні предмети на якісно новому рівні з дотриманням вимог Міністерства Освіти".Уже за два роки програма школи показала, як технології можуть змінити процес навчання. Набір до школи вже відкритий. Дізнатися більше та зареєструвати дитину можна онлайн Інший варіант – звернутися до приймальні: