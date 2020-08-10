Комфортні умови, сучасний підхід та якісне навчання: все, що потрібно знати про IT Step School*
Сьогодні, 19:20
Загальноосвітня приватна школа IT STEP SCHOOL – це школа з сучасними підходами і методами навчання. ІТ – не тільки в навчальній програмі, а й інструмент у вивченні різних дисциплін. Історія школи бере початок у 2019 році на базі міст Києва та Львова, а у 2020 році відкрилися ще 8 шкіл: у Луцьку, Дніпрі, Харкові, Рівному, Полтаві, Кривому Розі, Одесі, Запоріжжі.
Цьогоріч мережа ще розростається, тож заклади відкриють у містах Житомир, Біла Церква, Івано-Франківськ, Маріуполь та Кременчук.
IT STEP SCHOOL – це школа майбутнього. Тут будуть вивчати географію в 3D окулярах, всі підручники помістяться в планшеті, а домашніх завдань зовсім не буде. 1 вересня за адресою Данила Галицького, 1А відкривається IT STEP SCHOOL – ліцензована, перша в Україні інноваційна школа з поглибленим вивченням IT та іноземних мов.
"Досвід показує, що 90% шкільних знань люди забувають у дорослому віці. А останні 10% ніяк не допомагають у працевлаштуванні. Середня освіта ніяк не сприяє досягненню успіху. Саме тому в програмі IT STEP SCHOOL робиться акцент на розвиток мислення, Soft Skills (особистісні навички), бізнес-навичок, іноземні мови і знання IT - незамінні якості сучасної людини", - підкреслюють розробники.
В IT STEP School для кожного учня готують індивідуальний планшет і комп'ютер, а також обов'язкове вивчення двох іноземних мов: англійської, французької, німецької або іспанської на вибір. Тут обладнають сучасну лабораторію фізики і хімії. Учням не потрібно буде тягнути ранці з важкими підручниками, вони всі помістяться в планшет, а батькам - перевіряти домашні завдання. Та й стежити за успіхами дитини можна буде онлайн - за допомогою електронного сервісу аналітики відвідування та успішності MyStat.
"Унікальна концепція інтегрованих уроків дає можливість щодня застосовувати практичні знання, отримані на одному предметі, в рамках іншого. Знання з фізики застосовуються в робототехніці. Математики - в програмуванні. Географії в 3D дизайні, - пояснюють в школі. - Все це дозволяє IT STEP SCHOOL викладати стандартні шкільні предмети на якісно новому рівні з дотриманням вимог Міністерства Освіти".
Уже за два роки програма школи показала, як технології можуть змінити процес навчання. Набір до школи вже відкритий. Дізнатися більше та зареєструвати дитину можна онлайн.
Інший варіант – звернутися до приймальні:
Вул. Данила Галицького, 1А
(095)609-58-38
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогоріч мережа ще розростається, тож заклади відкриють у містах Житомир, Біла Церква, Івано-Франківськ, Маріуполь та Кременчук.
IT STEP SCHOOL – це школа майбутнього. Тут будуть вивчати географію в 3D окулярах, всі підручники помістяться в планшеті, а домашніх завдань зовсім не буде. 1 вересня за адресою Данила Галицького, 1А відкривається IT STEP SCHOOL – ліцензована, перша в Україні інноваційна школа з поглибленим вивченням IT та іноземних мов.
"Досвід показує, що 90% шкільних знань люди забувають у дорослому віці. А останні 10% ніяк не допомагають у працевлаштуванні. Середня освіта ніяк не сприяє досягненню успіху. Саме тому в програмі IT STEP SCHOOL робиться акцент на розвиток мислення, Soft Skills (особистісні навички), бізнес-навичок, іноземні мови і знання IT - незамінні якості сучасної людини", - підкреслюють розробники.
В IT STEP School для кожного учня готують індивідуальний планшет і комп'ютер, а також обов'язкове вивчення двох іноземних мов: англійської, французької, німецької або іспанської на вибір. Тут обладнають сучасну лабораторію фізики і хімії. Учням не потрібно буде тягнути ранці з важкими підручниками, вони всі помістяться в планшет, а батькам - перевіряти домашні завдання. Та й стежити за успіхами дитини можна буде онлайн - за допомогою електронного сервісу аналітики відвідування та успішності MyStat.
"Унікальна концепція інтегрованих уроків дає можливість щодня застосовувати практичні знання, отримані на одному предметі, в рамках іншого. Знання з фізики застосовуються в робототехніці. Математики - в програмуванні. Географії в 3D дизайні, - пояснюють в школі. - Все це дозволяє IT STEP SCHOOL викладати стандартні шкільні предмети на якісно новому рівні з дотриманням вимог Міністерства Освіти".
Уже за два роки програма школи показала, як технології можуть змінити процес навчання. Набір до школи вже відкритий. Дізнатися більше та зареєструвати дитину можна онлайн.
Інший варіант – звернутися до приймальні:
Вул. Данила Галицького, 1А
(095)609-58-38
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Комфортні умови, сучасний підхід та якісне навчання: все, що потрібно знати про IT Step School*
Сьогодні, 19:20
Як очистити фільтр для води*
Сьогодні, 11:30
Електронна автоцивілка: переваги, використання, оформлення*
21 липень, 14:10
Останні новини
«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
Головнокомандувач ЗСУ йде з посади
Сьогодні, 19:11
У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00