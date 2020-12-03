«Хочемо змінити архітектуру Луцька, зробити її модерною», – директор луцької будівельної компанії «Орбіта»*

Котеджне містечко «Смартхаус»

Комплексу із таунхаусів «Green home» у Рованцях

Котеджне містечко «Гранд Шале» у селі Липини

Житловий комплекс «Крила» на Даньшина

Проєкт нового офісного центру, який скоро побачите і ви

Житловий комплекс «Нова Барселона»

Чемпіонат з ММА у замку Любарта

– Насправді їх було надзвичайно багато, чимало державних об’єктів, як от школи, дитсадки, банки та навіть університети – ВНУ і ЛНТУ. Ще мій батько будував сирзавод у Рожищі.Якщо говорити про житло, то поки що ми будуємо лише в Луцьку та Ковелі, але є напрацювання, які дозволять вийти й на інші міста в області. Якщо мова йде про комерційні об’єкти, то географія досить широка і виходить в інші області, зокрема Житомирську, Львівську.– На той момент ми прийняли для себе рішення не брати участі в конкурсі, адже мали чимало роботи над іншими проєктами. Ми не хотіли розпорошуватись, хотіли правильно розподілити свої сили. Фонтан розташований у центрі міста, де ми народилися, де ми живемо. Для нас важливо робити все на совість.Зараз ми виграли конкурс на облаштування урбан-парку на проспекті Молоді. Ми на 100 % готові до реалізації цієї ідеї. Урбан-парк включатиме в себе зону для BMX та скейтів, сучасну дитячу ігорову зону та зону для street workout. Цього року ми обов’язково завершимо роботу над ним.– Пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери життя і на те, яким люди бачать своє помешкання. Котеджі і таунхауси стали більш популярними якраз у періоди локдаунів. Люди прагнуть мати свій клаптик землі, щоб можна було вийти подихати свіжим повітрям, посмажити шашлик, а не сидіти постійно в чотирьох стінах на поверхах. Але котеджі і таунхауси – дорожчі, не всі можуть собі дозволити їх купити, однак однозначно попит є.– Скажу відверто, що люди звертають увагу на все і досить скурпульозно підходять до питання. І це правильно. Буває, що навіть враховують сторони світу. Звичайно, передусім треба зважати на якість виконання робіт, на матеріали. Важлива й репутація забудовника, бо той, хто дорожить своїм іменем, не буде будь-якими методами економити. Важливо, аби всередині помешкання було універсальним, щоб його можна було підлаштувати до будь-якого планування. Зовні також нерухомість має бути красивою. Двір – затишним і функціональним.– Я б сказав, що ця локація не за містом. Об’їзна у Рованцях для мене – місто. Там є вся необхідна інфраструктура, комунікації. Не всі забудовники, зводячи таунхауси, можуть похизуватися тим, що помешкання підключені до центральної каналізації та центрального водопостачання. До того ж, сьогодні у Рованцях будують чимало торгових центрів, там є мийки, кафе, ресторани. А ще з «Green home» видно замок Любарта.Чому «Green home»? Усе просто – житловий комплекс буде затишним, екологічним, із великою кількістю зелених насаджень.– Ми вже розпочали фундаментні роботи. Це буде дуже стильний комплекс із двоповерховими таунхаусами на приблизно 120 «квадратів». Це житло вищого класу. Воно буде просторе, сучасне, затишне, із великими вітражами, стильним фасадом, де в кожного члена сім’ї буде своя кімната.– Я жив на ЛПЗ приблизно 15 років. Ходив у 14-ту гімназію – одну з найкращих шкіл в Луцьку. Ця приказка – стереотип. Мікрорайон – обжитий, там є все необхідне для комфортного проживання. Житловий комплекс «Крила» на Даньшина, що складається з двох будинків на 9 поверхів, точно стане окрасою мікрорайону. Ще трішки. Ми доробимо фасади і всі це зрозуміють.Ми любимо виклики. Любимо змінювати стереотипи і робимо це. Наприклад, один із них – планування. Цього року ми втілюємо абсолютно вільне планування, коли люди не зможуть рухати лише зовнішні стіни, а всередині навіть ніші на балконах можна переробити «під себе». Ми робимо революцію в фасадах, дитячих, спортивних майданчиках, що відрізнятимуться від наявних, або як я їх називаю, – ретро.Бачачи, як купують житло у «Крилах», якими темпами все будується, комплекс точно приречений на успіх. Перший будинок ми здамо вже цьогоріч, другий – навесні-влітку 2022 року.До того ж, майже у кожному з наших комплексів є комерційні приміщення. Ми хочемо, аби людям було комфортно жити, аби все було близько, зокрема, щоб на території були магазин, приватний дитсадок, мовна школа, спортзал тощо.– Коли приводиш дитину на застарілий майданчик десь у дворі, то вона там може погойдатися, спуститися з гірки, поспілкуватися з однолітками і все. Наші ж дитячі майданчики спрямовані на розвиток дитини. Там малюки можуть помалювати на спеціальних дошках, нібито приготувати їжу на іграшковій кухні, пройти лабіринти та інше. Майданчики яскраві та мають сучасний дизайн.Коли ми в Ковелі у житловому комплексі «Барселона» вперше такий поставили, туди зійшлися діти з усієї округи, вони були дуже здивовані і задоволені. Це невимовно приємно!Щодо парковок, для нас в пріоритеті – будувати підземні паркінги., буде саме з таким. Це зручно, бо взимку не треба прогрівати авто і хвилюватися, чи воно заведеться, безпечно, а ще машина завжди буде чистою. Коли у нас буде проєкт, обов’язково відкриємо карти і розкажемо про все детальніше.Також ми спілкуємося з міською владою, головами громад, аби облаштовувати й територію у межах «червоних ліній» та поза ними. Робимо тротуари, зелену зону, паркомісця поблизу житла, аби поставити свої автівки змогли й ті, хто приїздить у гості. Тобто, ми будуємо не так, щоб от є територія комплексу, там все зробили, квартири продали, а біля нього немає 100 метрів тротуару. Намагаємося внести свій вклад і в інфраструктуру.– Ми працюємо і над комерційним будівництвом. Зокрема, будемо зводити нові просторі офіси неподалік від мерії у Луцьку. Фасад ми закреативимо. Це буде знакова будівля, яка змінить міську архітектуру.Також ми хочемо створити перший на території Західної України будівельний хаб. Це буде місце, куди людина приходитиме придбати нерухомість чи за послугами, пов’язаними з нерухомістю, та зможе замовити дизайн-проект, зробити техпаспорт, оформити в нотаріуса, оформити право власності в реєстратора, проплатити все у відділені банку, звернутися до фахівців, що здійснюють технічний нагляд, замовити будівництво. Тобто, повний спектр послуг можна буде якісно отримати в одному місці – у центрі Луцька.– Цей слоган вигадав я, до речі. Наша команда налаштована на те, що ми намагаємося будувати таке житло, про яке мріяли чи мріємо, щоб люди, придбавши його, це відчували.Коли ми розпочали будівництво ЖК «Крила», якщо не помиляюся, 5 працівників купили там житло. Ми були здивовані, не очікували, чесно кажучи. Але, знову ж таки, це свідчить про те, що «Орбіта» зводить на совість.– Гарне ззовні, зручне та просторе всередині, обов’язково з великими вітражами, адже це візуально збільшує простір і дарує багато світла помешканню. Територія повинна бути повністю облаштована: з майданчиками, парковкою, зеленими насадженнями.Ми хочемо змінити архітектуру Луцька, зробивши її модерною. Сподіваюся, що вже цього року почнемо реалізовувати цікаві, естетичні, урбаністичні проєкти. Мріємо, щоб наше місто набрало нових архітектурних фарб. Луцьк – дуже гарне місто, але архітектура бажає кращого. Тому ми й спершу запрошуємо дизайнера для розробки вигляду фасаду. Проектанти не починають роботу допоки цього не буде. Ми точно впевнені, що кожен наш проект буде нетиповим.– У Луцьку ми дещо загальмували в будівництві. За цей час могли б збудувати набагато більше і житла, і комерційної нерухомості. Тому ми, як і багато інших забудовників, були змушені піти в громади. Але там є свої нюанси, наприклад, обмеження поверховості, не така розвинена інфраструктура. Наш новий ЖК в Луцьку буде розташований у місці, де і в старому, і в новому генпланах передбачена багатоквартирна забудова. Його зведення ми розпочнемо восени.Безперечно, що кожне рішення має свої переваги і недоліки. Мораторій покликаний якраз припинити хаотичну забудову в обласному центрі, що дуже важливо.– Я б не сказав, що у нас дешевші «квадрати». Усе залежить від розташування та класу нерухомості. Навпаки у нас більша ціна за квадратний метр приблизно на 500 гривень, аніж у конкурентів, адже ми будуємо швидше, будуємо якісно, будуємо надійно і «вписуємося» в терміни.Ціни будуть зростати, причому суттєво. Тому вкладати у нерухомість зараз дуже вигідно і точно краще, ніж покласти гроші на рахунок у банку, отримуючи мізерні відсотки. Прораховували, що у нас «квадрат» помешкання від етапу фундаментних робіт до здачі, мінімум на 100 доларів дорожчає. Приємно, що клієнти продають чи здають житло і таким чином заробляють.Поки стримуємо ціни, адже розуміємо, що людям важко, у період пандемії доходи зменшилися. Однак, наприклад, вартість металу зросла вдвічі за пів року, пластик подорожчав на 20-25 %, скло – десь на 60 %... Абсолютно всі матеріали здорожчали. Тому ріст цін на нерухомість неминучий. Як на мене, поки забудовники налаштовують своїх клієнтів на такі перспективи.– Ми вже видали декілька кредитів у Луцьку, активно працюємо і в Ковелі з «Кредобанком». Програма доволі вигідна і є хорошим інструментом для стимуляції попиту. Згідно з розрахунками, заплативши перший внесок, щомісяця за однокімнатну квартиру можна платити орієнтовно трохи більше 3000 гривень, що значно дешевше, аніж оренда житла.Маємо і свої хороші програми розтермінування. Цьогоріч ми запровадили відтермінування на 24 місяці у нашому новому комплексі «Нова Барселона» у Ковелі, де буде 4 під’їзди на 9 поверхів. При тому, що мінімальний внесок – 10 %. У «Новій Барселоні» наразі активно тривають фундаментні роботи. Житловий комплекс матиме просторий двір із сучасними майданчиками, зарядні пристрої для електромобілів, цікавий фасад, панорамні вікна. Власне, там ми вперше втілюємо абсолютно вільне планування.Комплекс «Барселона» і «Нова Барселона» розташовані неподалік один від одного, але це – абсолютно різні проекти. Також у Ковелі у тому ж районі цього року почнемо будувати ще один житловий комплекс, і один – у наступному. Нам би хотілося, щоб район перейменували на «Барселону». Нині він носить назву «Сільмаш».– Не обов’язково. Назва залежить від багатьох факторів. Рішення ми завжди ухвалюємо колегіально і більшістю. Якщо дизайнери, архітектори, менеджери, топ-менеджери дадуть класну ідею, за яку проголосує більшість, так і назвемо житловий комплекс. Якщо у тому чи іншому мікрорайоні є щось знакове, пов’язане з історією, прив’яжемо до цього назву. І ще багато аспектів.– Під час таких свят мешканці знайомляться. Житловий комплекс, наче наша дитина: ми його зачинаємо, ростимо, а потім відпускаємо в світ. Тому хотіли б, аби люди були консолідованими, спільно слідкували за нерухомістю. Так вона буде довше служити мешканцям і милуватиме око інших. Як правило, мешканці створюють ОСББ для обслуговування, а ми в цьому допомагаємо.– Поки, на щастя, скарг не було. Ми ставимо шестикамерні енергозберігальні вікна з хорошою фурнітурою. Двері також надійні та мають гарний вигляд. Наприклад, коли їдемо на завод замовляти ліфти, я особисто теж їжджу, бо треба приділяти увагу деталям, як от розміру дзеркала, захищеності кнопок від вандалів, рівню шуму від мотору. Поки самі не пощупаємо річ, намагаємося її не купувати. У під’їздах ми робимо не просто шпаклівку, яка швидко обіб’ється, а робимо підсилено спеціальним спреєм, що дозволяє прослужити їй довше і витримати більшу кількість ударів.Ми не купуємо відверто дешевих і поганої якості матеріалів, щоб потім не виникало проблем. Намагаємося все зробити як для себе.– Ставимо огорожу навколо наших житлових комплексів, що убезпечує від неприємних ситуацій. Окрім того, є можливість облаштувати відеонагляд, поставити охорону, встановити сигналізацію.– Наш персонал – випробуваний роками. Ще з 2007 року ми вибудували систему фінансової мотивації. Люди, які працюють, мають хороший стимул, кожен з них знає, скільки заробив за годину, за хвилину, за день. Чим більше людина зробить (звісно, це має бути якісно, бо інакше ми не приймемо роботу), тим більшу зарплатню отримає. Фінансовий стимул найкраще організовує працівників. Є й багато інших чинників для стимулювання, наприклад, дружній колектив, ми ставимося з розумінням до кожного.Терміни для нас дуже важливі, адже це впливає на репутацію. Наше кредо – будувати поверх за місяць. Іноді ми будуємо більше. Старт «Крил» був 13 жовтня, а у травні вже збудували «коробку» – 9 поверхів одного під’їзду, та ще й перекрили перші поверхи у двох інших.– Останнім часом ми досить активно підтримуємо спорт. Надавали спонсорську допомогу для організації чемпіонатів з ММА, які відбувалися у замку Любарта, в «Адреналіні» та на Світязі цього року. Нам подобається підтримувати молодь. Треба, щоб молодь була здоровою, досягала поставлених цілей. Спорт у цьому напрямку якраз допомагає підтримувати фізичне здоров’я, концентруватися і йти до мети.Ще одна соціальна місія «Орбіти» – створювати умови, аби фахівці не виїжджали на заробітки за кордон, а лишалися працювати на рідній землі. Іноді ми йдемо собі в мінус, платимо вищі зарплати, але хочемо, щоб люди розумні, професіонали своєї справи отримували гідну оплату праці тут, вдома.