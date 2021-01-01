Співпраця з ОСББ, допомога з ліфтами і ремонти: «Місто для людей» у Луцьку звітує за другий квартал*
Сьогодні, 10:20
Другий квартал року для управлінців будинків означає початок сезону покосів, завершення поточного і старт підготовки до наступного опалювального сезону, прибирання підвалів і миття під'їздів.
Зараз в управлінні компанії – 46 будинків. 45 з них обслуговують за умовами типового договору, а мешканці одного – першими уклали індивідуальний договір з керуючою компанією. Також мешканці відгукнулись на пропозицію «Міста для людей» допомогти з вирішенням проблеми непрацюючого ліфта. Сума, яку необхідно внести мешканцям для початку ремонту ліфтів, – для багатьох непідйомна як для одноразового платежу, але керуюча компанія запропонувала внести необхідну суму, щоб якомога швидше розпочати ремонт підйомників, а розрахунок мешканці будуть здійснювати поступово в рамках сплати за послугу управління багатоквартирним будинком.
Директор керуючої компанії «Місто для людей» в Луцьку Андрій Плужник запевнив: «Індивідуальний договір, на відміну від типового, більше орієнтований не стільки на підтримку житлового фонду, як на його оновлення. Завдяки такому договору мешканці можуть швидше виконувати серйозні ремонти в своїх будинках, оновлювати спільне майно і жити в комфортних оселях, не чекаючи довгого накопичення коштів для цього».
У другому кварталі посилилася співпраця з ОСББ міста, які звертаються до керуючої компанії для замовлення послуг для будинків. Зокрема, 45 ОСББ замовили у керуючої компанії косіння прибудинкової території. Звісно, на прибудинкових територіях будинків, якими опікується керуюча компанія також проводився покіс трави. Всього косіння провели на 81220 кв.м. територій, які перебувають в управлінні «Міста для людей», і 59399 кв.м. – на територіях ОСББ.
Ще один напрямок, за яким відбувались роботи за графіком, – прибирання підвалів багатоквартирних будинків (за типовим договором виконують двічі на рік), а також миття під'їздів (за типовим договором – раз в квартал). У другому кварталі такі роботи виконали за всіма адресами, що перебувають в обслуговуванні керуючої компанії «Місто для людей» в Луцьку.
Для того, щоб опалювальний сезон розпочався без труднощів та дискомфорту для мешканців, необхідні роботи з поточного ремонту інженерних мереж та конструктивних елементів виконували вже в другому кварталі.
Зауважимо, що поточні ремонти виконують за рахунок накопичених коштів на будинку за статтею тарифу «Поточний ремонт», тому для своєчасної підтримки житлового фонду в належному стані важлива своєчасна оплата за утримання багатоквартирного будинку.
За статтею «Поточний ремонт» виконали:
- Ківерцівська, 1 - ремонт зовнішнього водостоку;
- Соборності, 38, Гордіюк, 10 - ремонт вертикального трубопроводу каналізації;
- Гордіюк, 29 - заміна ділянки вертикального трубопроводу каналізації;
- Соборності, 38 - заміна ділянки трубопроводу центрального опалення;
- Кожедуба, 26 - заміна ввідного крану на будинок;
- Гордіюк, 33 - заміна вентиля в підвалі на вертикальному трубопроводі одиниць;
- Кравчука, 1 - заміна ділянки вертикального трубопроводу холодного водопостачання;
- Соборності, 24а - заміна кульових кранів (3 шт);
- Соборності, 24а - ремонт трубопроводу ГВП;
- Наливайка, 10 - ремонт вертикального трубопроводу ГВП, заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - ремонт вертикального трубопроводу ХВП, заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - заміна ділянки вертикального трубопроводу ХВП;
- Соборності, 8 - заміна вентиля;
- Соборності, 19а - заміна ділянки вертикального трубопроводу ГВП, заміна кульового крану;
- Конякіна, 9 - заміна ділянки вертикального трубопроводу каналізації
- Соборності, 19 - ремонт трубопроводу каналізації;
- Гордіюк, 10 - ремонт вертикального трубопроводу каналізації;
- Гордіюк 10 - ремонт горизонтального трубопроводу каналізації;
- Кравчука, 18 - заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - заміна ділянки вертикального трубопроводу ХВП.
Ремонт електрощитових:
- Соборності, 23
- Кравчука, 1
Проведення технічного обслуговування житлових будинків:
- Соборності, 19
- Соборності, 19а
- Соборності, 23
- Соборності, 25
- Соборності, 27
Важливо: про зв'язок з компанією
У компанії «Місто для людей» повідомляють, що офіс керуючої компанії в цьому кварталі відкрився для відвідування мешканцями. Однак, працівники «Міста для людей» звертаються до лучан з проханням бути обачними і продовжувати піклуватися про безпеку здоров'я: вдягати маску, відвідуючи офіс, уникати скупчення людей.
Для отримання консультацій або подачі заявок, в тому числі аварійних, можна звертатись за номером цілодобового колл-центру компанії «Місто для людей» в Луцьку
+38 067 4000 711;
+38 067 4000 722.
За новинами компанії можна стежити у Viber- чаті https://bit.ly/2MobvDi, де «Місто для людей» у Луцьку публікує звіти про виконані роботи та заявки, а також іншу важливу для мешканців інформацію.
Також поставити запитання, отримати консультацію, залишити звичайну заявку можна, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті mdl.com.ua.
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Зараз в управлінні компанії – 46 будинків. 45 з них обслуговують за умовами типового договору, а мешканці одного – першими уклали індивідуальний договір з керуючою компанією. Також мешканці відгукнулись на пропозицію «Міста для людей» допомогти з вирішенням проблеми непрацюючого ліфта. Сума, яку необхідно внести мешканцям для початку ремонту ліфтів, – для багатьох непідйомна як для одноразового платежу, але керуюча компанія запропонувала внести необхідну суму, щоб якомога швидше розпочати ремонт підйомників, а розрахунок мешканці будуть здійснювати поступово в рамках сплати за послугу управління багатоквартирним будинком.
Директор керуючої компанії «Місто для людей» в Луцьку Андрій Плужник запевнив: «Індивідуальний договір, на відміну від типового, більше орієнтований не стільки на підтримку житлового фонду, як на його оновлення. Завдяки такому договору мешканці можуть швидше виконувати серйозні ремонти в своїх будинках, оновлювати спільне майно і жити в комфортних оселях, не чекаючи довгого накопичення коштів для цього».
У другому кварталі посилилася співпраця з ОСББ міста, які звертаються до керуючої компанії для замовлення послуг для будинків. Зокрема, 45 ОСББ замовили у керуючої компанії косіння прибудинкової території. Звісно, на прибудинкових територіях будинків, якими опікується керуюча компанія також проводився покіс трави. Всього косіння провели на 81220 кв.м. територій, які перебувають в управлінні «Міста для людей», і 59399 кв.м. – на територіях ОСББ.
Ще один напрямок, за яким відбувались роботи за графіком, – прибирання підвалів багатоквартирних будинків (за типовим договором виконують двічі на рік), а також миття під'їздів (за типовим договором – раз в квартал). У другому кварталі такі роботи виконали за всіма адресами, що перебувають в обслуговуванні керуючої компанії «Місто для людей» в Луцьку.
Для того, щоб опалювальний сезон розпочався без труднощів та дискомфорту для мешканців, необхідні роботи з поточного ремонту інженерних мереж та конструктивних елементів виконували вже в другому кварталі.
Зауважимо, що поточні ремонти виконують за рахунок накопичених коштів на будинку за статтею тарифу «Поточний ремонт», тому для своєчасної підтримки житлового фонду в належному стані важлива своєчасна оплата за утримання багатоквартирного будинку.
За статтею «Поточний ремонт» виконали:
- Ківерцівська, 1 - ремонт зовнішнього водостоку;
- Соборності, 38, Гордіюк, 10 - ремонт вертикального трубопроводу каналізації;
- Гордіюк, 29 - заміна ділянки вертикального трубопроводу каналізації;
- Соборності, 38 - заміна ділянки трубопроводу центрального опалення;
- Кожедуба, 26 - заміна ввідного крану на будинок;
- Гордіюк, 33 - заміна вентиля в підвалі на вертикальному трубопроводі одиниць;
- Кравчука, 1 - заміна ділянки вертикального трубопроводу холодного водопостачання;
- Соборності, 24а - заміна кульових кранів (3 шт);
- Соборності, 24а - ремонт трубопроводу ГВП;
- Наливайка, 10 - ремонт вертикального трубопроводу ГВП, заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - ремонт вертикального трубопроводу ХВП, заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - заміна ділянки вертикального трубопроводу ХВП;
- Соборності, 8 - заміна вентиля;
- Соборності, 19а - заміна ділянки вертикального трубопроводу ГВП, заміна кульового крану;
- Конякіна, 9 - заміна ділянки вертикального трубопроводу каналізації
- Соборності, 19 - ремонт трубопроводу каналізації;
- Гордіюк, 10 - ремонт вертикального трубопроводу каналізації;
- Гордіюк 10 - ремонт горизонтального трубопроводу каналізації;
- Кравчука, 18 - заміна вентиля;
- Озерецька, 12 - заміна ділянки вертикального трубопроводу ХВП.
Ремонт електрощитових:
- Соборності, 23
- Кравчука, 1
Проведення технічного обслуговування житлових будинків:
- Соборності, 19
- Соборності, 19а
- Соборності, 23
- Соборності, 25
- Соборності, 27
Важливо: про зв'язок з компанією
У компанії «Місто для людей» повідомляють, що офіс керуючої компанії в цьому кварталі відкрився для відвідування мешканцями. Однак, працівники «Міста для людей» звертаються до лучан з проханням бути обачними і продовжувати піклуватися про безпеку здоров'я: вдягати маску, відвідуючи офіс, уникати скупчення людей.
Для отримання консультацій або подачі заявок, в тому числі аварійних, можна звертатись за номером цілодобового колл-центру компанії «Місто для людей» в Луцьку
+38 067 4000 711;
+38 067 4000 722.
За новинами компанії можна стежити у Viber- чаті https://bit.ly/2MobvDi, де «Місто для людей» у Луцьку публікує звіти про виконані роботи та заявки, а також іншу важливу для мешканців інформацію.
Також поставити запитання, отримати консультацію, залишити звичайну заявку можна, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті mdl.com.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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