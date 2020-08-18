«Офіс Центр» у Луцьку – місце для вигідного шопінгу перед школою*

Потрібно зібрати дитину до школи? Або облаштувати офіс «під ключ»? Чи, може, ви творча людина і хочете купити фарби, мольберт, блокнот тощо? У будь-якому випадку варто завітати до мережі магазинів «Офіс Центр».Мережа магазинів «Офіс Центр» працює вже 27 років та має 40 філій у різних куточках України. У Луцьку вже відкрили дві торгові точки – на вулиці Кривий Вал, 31 та на вулиці Ковельській, 22.Керуючий магазином на вулиці Кривий Вал, 31 у Луцькупоказавторгові зали та детально розповів про вигідні пропозиції для покупців.Вже зранку у магазині – чимало відвідувачів. Спостерігаємо, як дорослі обирають меблі для свого офісу, батьки разом з дітьми – зошити, лінійки, ручки, рюкзаки та багато іншого, підлітки –скетчбуки та книги. Консультанти та менеджер магазину «Офіс Центр», яких легко знайти завдяки брендованому одягу, люб’язно допомагають покупцям.За словами Олега Кобилинського, зараз триває шкільний сезон. Щодня батьки приходять разом з дітьми міряти ранці, шукають найгарніші зошити, щоденники, якісні олівці та багато-багато іншого. Чоловік запевняє, що купувати усе необхідне саме в «Офіс Центрі» – дуже вигідно.«90% асортименту можна придбати за гуртовими цінами. Я впевнено можу сказати, що у нас – найвигідніше. За рахунок того, що у нас мережа з 40 магазинів, постачальник привозить нам усе за меншою ціною. Також є можливість зайти на сайт, обрати, до прикладу, рюкзак. Якщо в нашому магазині його наразі немає, ми можемо привезти з іншого», - говорить Олег Кобилинський.Для шкільних товарів літом завжди є акційні пропозиції. Наразі рюкзаки з минулої колекції можна придбати зі знижкою до -70%. Також є вигідні пропозиції для тих, хто купує гуртом. Наприклад, на зошити діє знижка -10% від 5 до 25 штук (зважаючи на кількість аркушів).Зручно, що усе можна детально роздивитися та спробувати: як надруковані лінії у зошитах, яка обкладинка, як пише ручка, малює маркер, які є лінійки, транспортири тощо.Загалом, як каже Олег Кобилинський, скупитися до школи можна приблизно за півтори тисячі гривень: «Ми рекомендуємо ділити покупку протягом усіх трьох місяців літа. Тому, що в Україні криза позначилась не тільки на цінах продуктів. Якщо минулого року можна було вкластись в тисячу гривень на канцтовари, то цього року потрібно вже більше грошей. Все подорожчало після карантину. Хоча ми намагаємось за рахунок гуртових цін зробити так, щоб людям було легше. Рюкзаки починають купувати ще в червні-липні. Зошити та ручки купують в серпні».При вході у магазин, на першому ж стелажі навпроти – товари для дітей, чимало іграшок. Тож, батькам потрібно бути готовими до того, що діти захочуть купити все.Пройшовши трохи далі вздовж залу, бачимо куточок для творчості. Тут є пензлики, фарби, олівці, мольберти, полотна, пластилін, блокноти, скетчбуки, альбоми та багато іншого. Як художники-початківці, так і професійні митці знайдуть для себе усе необхідне.Є й полиці з книгами, де представлені видання різних жанрів та тематики: дитяча література, бізнес-література, підручники, подарункові книги, розмальовки та зошити для прописів. На книги завжди діє акція: при покупці від двох видань – знижка 7%.Мережа магазинів «Офіс Центр» має свою торгову марку. У магазинах є можливість придбати кольоровий папір, файли, паперові рушники та туалетний папір виробництва «Офіс Центр».Олег Кобилинський зауважив, що зображення птахів на упаковках паперу «Асорті» – авторські фотографії власника магазину –Для офісних працівників тут представлений великий вибір товару: папки, блокноти, органайзери, дошки, фліпчарти, калькулятори і багато іншого. Якщо потрібно, фахівці магазину можуть обладнати робоче місце «під ключ». Стосується це не лише офісів, а й комфортних місць для навчання.Окрім усього іншого, в мережі «Офіс Центр» є дуже широкий вибір побутової хімії світових брендів, посуд, кава, чай, антисептики, захисні маски і навіть постільна білизна.У магазині є три цінові сегменти: дешевші варіанти, товари із середніми цінами і, відповідно, високими. Завжди дружній та привітний персонал магазину допоможе підібрати товар, який підійде саме для вас.Клієнти мають змогу користуватися сайтом мережі «Офіс Центр», де можуть обрати будь-який товар. Там можна замовити продукт на самовиніс або ж на доставку. Також покупець може отримати бонусну картку. 5% від кожної покупки накопичується на картку.«Є клієнти, які цілий рік купують, а потім в сезон витрачають свої бонуси. Бонуси можна побачити в додатку «Офіс Центр». Там ж є усі акції, які зараз діють у наших магазинах. Мені зручно, бо я бачу, скільки у мене бонусів. Можна знайти адреси усіх наших магазинів. Додаток можна скачати на Android. Наразі працюють над тим, щоб можна було купити і через додаток (самовиніс чи доставка). Також плануємо зробити додаток для iPhone», - ділиться планами Олег Кобилинський.Олег Кобилинський зазначає, що клієнтам, які мають картку, не докучають безкінечними SMS-повідомленнями: «SMS приходить тільки раз на рік, коли в нас день народження і діють максимальні знижки. Люди не люблять, коли кожен день спамлять. Ми такого не робимо».У вересні у мережі магазинів «Офіс Центр» знову планують тішити улюблених клієнтів вигідними пропозиціями. Наприклад, буде діяти акція «Знижка вихідного дня». Пропозиція передбачає -10% знижки при покупці від 100 гривень у суботу-неділю.Ще у магазині «Офіс Центр» можна скористатися послугами копіцентру та пакування подарунків.Копіцентр – ліворуч від входу. Тут надають надзвичайно широкий спектр послуг: стандартний кольоровий, чорно-білий друк, копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах паперу.Біля нього – зона пакування подарунків. Олег Кобилинський каже, що вже повноцінно надають послуги якісного святкового пакування.Варто зазначити, що мережа «Офіс Центр» є соціально відповідальним бізнесом. Магазини жертвують на благодійність, активно допомагають дітям загиблих воїнів зібратися до школи.«У липні в нас була акція «Благородний вибір». Також ми пропонували нашим клієнтам приносити свої старі рюкзаки до 31 липня, натомість дарували знижку 20 % на нові. Ми збирали діток загиблих воїнів до першого класу. Ранці передали до Луцької міської ради. Вже третій рік долучаємось до цієї акції. Загалом намагаємось допомагати тим, хто цього потребує, та долучаємось до різних заходів у місті», - розповідає Олег Кобилинський.Крім того, у магазині підтримують акцію «Зроблено у Луцьку». Вона покликана популяризувати луцького виробника. На полицях можна помітити чимало товарів з відповідною позначкою.