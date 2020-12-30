Регіональна директорка Тетяна Подольська: «Наш Львівський регіон – це душа торговельної мережі «АТБ»*

«АТБ» як найбільший гравець на ринку українського ритейлу п'ятий рік поспіль активно розширює свою торговельну мережу в західних областях країни. Торік майже кожен другий новий супермаркет «АТБ» прийняв перших покупців саме в нашому регіоні, відомому далеко за межами України своєю самобутністю, колоритом, патріотизмом, працьовитістю, харизмою та ставленням до української історії, політики, культури, музики... Про особливості торговельного бізнесу, динамічний розвиток мережі, місцевий кадровий потенціал, конкуренцію й ідентичність цього унікального краю ми поговорили із регіональною директоркою «АТБ» Львівського регіону. Вона пройшла весь шлях від продавця до керівника вищої ланки, стояла біля джерел освоєння лідером українського ритейлу західних областей України та продовжує щодня докладати максимум зусиль для розвитку мережі «АТБ».– Здається, начебто все це було вчора. Ви перелічили обласні центри, але найцікавіше те, що освоєння величезного Львівського регіону нашою торговельною мережею почалося не з них. Перший супермаркет «АТБ» у нас відкрили 17 вересня 2016 року в містечку Дрогобич Львівської області, що має населення менш як 80 тисяч осіб. Він приблизно за сотню кілометрів від Львова, його територія близько 45 км². Саме Дрогобич з багатою історією став першим прапорцем на величезній карті присутності нашої торговельної мережі. Сьогодні в 322 населених пунктах України працюють 1240 магазинів «АТБ». Охоплено 125 районів усіх 24 областей. Динамічне розширення мережі триває й досі – воно не припиняється від дня заснування компанії, що відбулося більш ніж чверть століття тому.— Ймовірно, як і в інших областях, у нас населення довіряє переважно своєму, знайомому та чесному бізнесу. Багаторічна бездоганна репутація «АТБ», гарантована свіжість продуктів і європейський рівень якості всього, що є на прилавках магазинів мережі (а це понад 3,5 тисячі найменувань) зіграли важливу роль. Особливо якщо враховувати, що продукцію реалізують за чесними демократичними цінами, які є нижчими за середньоринкові.Одна з особливостей розширення торговельної мережі в західних областях країни пов'язана саме з інтенсивністю розвитку, швидким підкоренням нових районів і навіть регіонів, як це було у 2019-му. Нагадаю, що тоді на карті «АТБ» з'явилися одразу дві області — Закарпатська та Чернівецька. І цей процес не припиняється ні на мить. Приміром, минулого карантинно-коронакризового року в Львівському регіоні відкрили 52 магазини нового формату. Це більше, ніж за той самий період на Київщині та у південних областях разом узятих. Тільки уявіть: раз на тиждень протягом усього року в нашому регіоні відкривали сучасний комфортний магазин «АТБ»! Це майже половина від загальної кількості нових супермаркетів мережі, що розпочали працювати в країні за рік!З початку поточного року в західних областях уже відкрили 13 нових маркетів, а найближчим часом планується ще не менш як п'ятнадцять.Як результат, відбувається досить інтенсивна ротація кадрів, зокрема адміністративного персоналу. Найчастіше на керівні посади призначають людей з відносно невеликим досвідом роботи, скажімо три-п'ять місяців. У зв'язку з цим особливу увагу приділяють підготовці та навчанню персоналу. У цей процес, безумовно, вніс серйозні корективи торішній локдаун – довелося терміново переводити людей на дистанційну форму навчання.– Маєте рацію. В «АТБ» уже багато років тому усвідомили й освоїли ефективну європейську бізнес-модель: хочеш мати добре підготовленого товарознавця, логіста, бухгалтера, керівника відділу – навчи його самостійно. Тож у 2003 році відкрили перший учбовий центр «АТБ». Нині таких центрів уже чотири, один з них – у Львові. Вони є гордістю компанії, бо забезпечують наш динамічний розвиток потужним кадровим потенціалом. Щорічно більш ніж чотири тисячі осіб проходять підготовку в наших учбових центрах, освоюють нові спеціальності, одержують знання, завдяки чому можуть підійматися кар'єрними сходами. У нашому західному регіоні цей процес відбувається у максимально стислий строк.— Безумовно. Ми вважаємо наші кадри найважливішим капіталом, тому всіляко намагаємося створювати можливості для розвитку співробітників. Приміром, з березня минулого року учбовий центр у Львові вимушений був перейти на дистанційний режим роботи. Для майже сорока співробітників, які навчалися віддалено, ми закупили нові ноутбуки.Зараз головне завдання компанії – надати новим співробітникам усі можливості для навчання. У пріоритеті – представники місцевого населення, ті, хто нещодавно став частиною нашої команди та готовий разом із нами розвивати «АТБ».– Керівник магазину, заступник керівника магазину, адміністратор торговельного залу, товарознавець, старший охоронець.— Можна дуже довго говорити про те, які можливості для кар'єрного зростання є в нашій компанії для співробітників. Розповім про свій досвід. У 2001 році я прийшла в «АТБ» на посаду продавця. Усього за рік стала старшою зміни. У 2003-му отримала підвищення – посаду керівника магазину. З 2006 по 2012 рік працювала районним керівником. Потім вісім років трудилася на посаді територіального керівника. З 10.02.2020 р. я регіональний директор Львівського регіону «АТБ».– Окрім великого бажання працювати, поваги та любові до своєї справи обов'язковою умовою для підвищення є навчання у власних учбових центрах. Це навіть не вимога, а необхідність. Наше навчання реально допомагає успішно працювати та розвиватися. Сьогодні 100% адміністративного персоналу компанії мають за плечима таку підготовку.– Насамперед це можливість знайти своє покликання, свою справу, зрозуміти себе та розкрити свій потенціал. Також велику роль відіграє безперервний розвиток, прагнення йти вперед, освоювати нові технології.Не менш важливо й те, що працюючи в «АТБ», людина одержує не тільки стабільне джерело доходу (офіційну конкурентну зарплату та соцпакет), але має й впевненість у своєму майбутньому, оскільки бачить перспективи та можливості. Недаремно «АТБ» очолює рейтинги найнадійніших роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Навіть у період суворого національного карантину компанія зберігала кадри та створювала нові робочі місця. Розуміння того, що ти важлива складова великої команди, що про тебе піклуються, тебе цінують, погодьтеся, багато чого вартує.– «АТБ» сьогодні є найбільшим роботодавцем в українській торгівлі. У штаті тільки торговельної мережі «АТБ-Маркет» понад 59 тисяч осіб. Станом на початок літа в наших західних областях компанією створено 5 650 робочих місць. Цей показник стрімко зростає, оскільки мережа постійно розширюється, отже, відкриваються нові магазини.– На 30.06.2021 р. функціонують 139 магазинів у 55 населених пунктах:• Закарпатська область – 11 магазинів (Виноградів, Берегове, Мукачево, Великі Лази, Тячів, Ужгород);• Львівська область – 66 магазинів (Борислав, Броди, Дрогобич, Стебник, Моршин, Новояворівськ, Радехів, Гостинцеве, Самбір, Сколе, Сокаль, Стрий, Трускавець, Червоноград, Яворів, Львів, Винники, Дубляни, Давидів, Зимна Вода, Кожичі, Сокільники, Рудне);• Чернівецька область – 4 магазини (Мамаївці, Остриця, Чернівці);• Івано-Франківська область – 28 магазинів (Бурштин, Долина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Микитинці, Рогатин, Назавизів, Заболотів, Снятин, Тлумач, Татарів, Яремче);• Тернопільська область – 14 магазинів (Кременець, Тернопіль, Чортків);• Волинська область – 16 магазинів (Володимир-Волинський, Горохів, Ковель, Луцьк, Любомль, Нововолинськ).— Компанію «АТБ» недаремно називають драйвером усієї української галузі роздрібної торгівлі та важливим інфраструктурним об'єктом у будь-якому населеному пункті присутності. Своєю основною місією вона визначила безперебійне забезпечення широких верств населення гарантовано свіжими продуктами за демократичними цінами. Крім цього, слід також враховувати, що компанія є ще й найбільшим платником податків, стабільно наповнюючи бюджети всіх рівнів. Це особливо актуально після реформи децентралізації, коли значні суми залишаються в місцевих бюджетах. Фактично ці гроші стали ресурсом для розвитку місцевої інфраструктури, реконструкції будинків, капітального ремонту доріг, благоустрою територій. Для багатьох населених пунктів, особливо невеликих, це величезна допомога.Також компанія системно надає допомогу місцевій владі та громадянам, які цього найбільше потребують. Так, наприклад, у березні 2020 року під час локдауну було видано 119 500 соціальних продуктових наборів на суму близько 20 мільйонів гривень.З початку 2021 року в західних областях України на потреби дитячих будинків, медзакладів, громадських організацій і ветеранських об'єднань було виділено допомоги на суму майже 50 тис. грн. Допомогу від компанії одержують також регіони, що постраждали від стихійного лиха (у нашому випадку – переважно від паводків і підтоплень).Активно підключається «АТБ» і до знакових місцевих культурних проєктів, надаючи спонсорську підтримку. Наприклад, наприкінці червня компанія «АТБ-Маркет» із задоволенням підтримала Молодіжний фестиваль «Зашків 2021» (бюджет участі становив близько 50 тисяч гривень). Зараз хочемо підтримати фестиваль «Татарівська ватра», який відбудеться на початку серпня у селі Татарів. Місцеві громади звернулися до нас по допомогу, і компанія «АТБ» виділила на проведення свята 30 тис. гривень.А який яскравий наш щорічний флешмоб у Міжнародний день вишиванки – весь персонал магазинів змінює уніформу на вишиті сорочки! Для багатьох людей у нашому регіоні це не тільки данина історії, а й особисте. Їхні сорочки — не просто красивий одяг. Це особливий сімейний візерунок, культурний код, який передається з покоління в покоління та має важливе таємне значення. У такі дні чітко розумієш, що наш Львівський регіон — то душа торговельної мережі «АТБ». Яскрава, відкрита, українська!– Так, з появою «АТБ» на роздрібному ринку західних областей України багато операторів, навіть великих, почали процес переформатування, зокрема відкривають магазини тематичних форматів, намагаються підвищувати рівень комфорту тощо.— Переваги торговельної мережі «АТБ» вельми прості, проте незаперечні. На прилавках наших магазинів завжди в наявності свіжі продукти та якісні товари першої необхідності за максимально доступними цінами. Асортимент кожного із супермаркетів мережі задовольняє будь-які смакові вподобання та враховує різні фінансові можливості. У наших магазинах створені комфортні європейські умови: від мікроклімату та лаконічного зручного дизайну торговельних залів до високої культури обслуговування клієнтів і можливості заощаджувати на купівлі продукції серйозні суми. Щотижневі акції та знижки на сотні товарів в «АТБ» допомагають жителям західних областей розумно витрачати свої кошти.Окрім цього, величезна зона покриття, зручне розташування магазинів, новий формат супермаркетів, чесні ціни на товари всіх категорій і при цьому якість європейського рівня, різноманітний асортимент й, що дуже важливо, багаторічна гарна репутація нашої мережі.