«Татарівську ватру» запалили: мережа «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття*

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне гуцульське свято — щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль «Татарівська ватра».До проведення цього важливого для регіону заходу долучилася найбільша торговельна мережа України — «АТБ». Свято зібрало величезну кількість патріотів, шанувальників української культури, музикантів, народних майстрів, які продовжують стародавні ремесла своїх предків. Також дуже потішилися поціновувачі багатої місцевої кухні.«Цього року місцеві громади звернулися із проханням підтримати проведення фестивалю «Татарівська ватра». Ми охоче погодилися – виділили на захід 30 тисяч гривень. Загалом компанія «АТБ» завжди з радістю долучається до знакових місцевих культурних проєктів, надаючи спонсорську підтримку. Наприклад, наприкінці червня із задоволенням підтримали молодіжний фестиваль «Зашків 2021», бюджет проєкту становив близько 50 тисяч гривень.«АТБ» не тільки стабільно поповнює місцеві бюджети, але й щиро поважає культурні традиції кожного з регіонів присутності, а це — 24 області України», — розповіла, керівна директорка компанії «АТБ-Маркет» у селі Татарів.Тож уже вп'яте поспіль неподалік від туристичних перлин Прикарпаття – Яремче та Буковелю – можна було відчути колорит давніх традицій і звичаїв Гуцульщини і Прикарпаття. Побачити різноманітні народні костюми, почути місцеві народні пісні, відчути ритми запальних гуцульських танців, а головне – долучитися до стародавнього таїнства запалювання величезної ватри – священного вогнища. Сюди приїжджають навіть з-за кордону.Як розповідають організатори, кожен, хто відвідав цей колоритний фестиваль, зміг знайти заняття та розваги до душі, отримати чудовий настрій і зарядитися позитивною енергетикою західних областей, яку дарує Татарів.«Це без перебільшення грандіозне свято щорічно відвідує кілька тисяч гостей. У Татарів з’їжджаються з усієї області, з різних куточків України, із закордонних країн. Цьогоріч ми святкували з особливим розмахом. Було запрошено близько 20 народних фольклорних колективів із Татарова, Ворохти, Яблуниці, Микуличина, Яремчі, Івано-Франківська й інших міст і сіл. Вечірню програму вели зірки з Києва й Івано-Франківська. Святковий день був насиченим і захопливим. Усіх обігріли, нагодували, розвеселили. Певно від злих духів не залишилося й сліду! Запалили по повній програмі!» — розповів в інтерв'ю голова Ворохтянської територіальної громадиЗа його словами, відкриття супермаркету «АТБ» у Татарові два роки тому було пробним кроком стосовно проєкті розвитку мережі в невеликих селах. У перший місяць діяльності магазину найбільшої вітчизняної торговельної мережі всі були здивовані величезним напливом покупців і вражаючими темпами зростання товаробігу. Особливо в сезон – в «АТБ» Татарова аншлаг!Більше того – на цей час супермаркет «АТБ» став однією з візитних карток Татарова зокрема та Ворохтянскої громади загалом. За покупками сюди з’їжджаються люди з багатьох навколишніх сіл і невеликих містечок, долучаючись до більш як чотирьох мільйонів постійних клієнтів української торговельної мережі № 1.«Компанія «АТБ» підтримує практично всі наші ініціативи... Ми вельми задоволені тим, що «АТБ» працює прозоро: податки сплачуються, ціни демократичні й економічно обґрунтовані. На мою думку, ця торговельна мережа – еталон роботи українського соціально орієнтованого бізнесу. «АТБ» показує всім суб’єктам господарської діяльності, як слід працювати, аби досягти успіху та поваги людей, як співпрацювати з місцевим самоврядуванням, прислухатися до потреб громади», — додає Олег Дзем’юк.Нагадаймо, що станом на сьогодні 1245 інноваційних комфортних супермаркетів «АТБ» працюють у 324 населених пунктах всіх областей України. Вони безперебійно забезпечують мільйони громадян продуктами найвищої якості, що підтверджено сертифікатами міжнародного зразка. Та при цьому завжди за чесними цінами, які традиційно нижчі за середньоринкові. Асортимент кожного з магазинів мережі перевищує 3,5 тисячі найменувань, близько третини з яких представлено добре знайомими українцям власними торговими марками.Компанія «АТБ» дотримується стратегії динамічного розвитку, кожного року відкриваючи більше сотні нових магазинів та створюючи чотири-п'ять тисяч нових робочих місць у різних курочках країни. «АТБ» з великою повагою ставиться до культурних традицій та особливостей кожного з регіонів присутності – шанує погляди та вподобання покупців. Це стало однією з ключових позицій торговельної мережі «АТБ» під час освоєння нових регіонів, у тому числі й нашої самобутньої Івано-Франківщини.Як справжній патріотичний бізнес, «АТБ» радо підключається до культурних, соціальних, благодійних, освітніх, спортивних та інших місцевих проєктів. Це ті заходи, які нас об'єднують. Наші співгромадяни отримують унікальну можливість підкреслити свою ідентичність, доторкнутися до історії, традицій, проявити свої таланти. Одним із таких заходів став щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль «Татарівська ватра».