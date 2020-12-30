Робота в «АТБ» — це просто: особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України*
Сьогодні, 11:58
Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, коли ми готові до певних змін. Є натхнення та сили для нових звершень. Що може бути кращим за стабільну роботу з високим рівнем зарплати, повним соцпакетом і можливістю безоплатного навчання? Особливо, коли вона ще й не за тисячі кілометрів від рідної домівки, а поруч – на відстані прогулянки пішки.
Багато хто з нас може помилково вважати, що пошуки роботи з конкурентною зарплатою та гідними умовами праці — це щось надскладне у сучасних умовах.
Як показує практика, цікаву, перспективну, легальну та добре оплачувану роботу нескладно знайти в рідному місті майже поруч зі своєю оселею. Головне – бути готовим до нових звершень.
Чудову можливість знайти своє покликання та розкрити професійний потенціал надає мешканцям наших західних регіонів найпотужніша за багатьма показниками торговельна мережа України — «АТБ».
Влаштуватися сюди дуже просто: неважливо, ви людина з досвідом чи вчорашній випускник. Наймолодший працівник у Львівському регіоні тільки-но відзначив 18-річчя, а найстаршому виповнилося 73 роки!
Основними вимогами до охочих працевлаштуватись є комунікабельність, відповідальність і бажання розвиватися у великому колективі найбільш динамічної компанії країни.
Прості рішення, або Як влаштуватися в «АТБ»
Працевлаштування в «АТБ» — простий і зручний процес для шукачів стабільної роботи з конкурентною зарплатою. Повний перелік вакансій у кожному населеному пункті можна переглянути на офіційному сайті компанії за цим посиланням.
Тут можна вибрати місто, вид зайнятості, категорію тощо.
Також на цій сторінці розміщено контакти менеджерів з персоналу (електронна пошта, мобільні телефони) у вашому регіоні, до яких можна звертатися з питань працевлаштування в магазини (як на адміністративні, так і на рядові посади).
Для тих, хто віддає перевагу особистому спілкуванню, є можливість безпосередньо звернутися до адміністрації маркетів. Керівники завжди знайдуть час для співбесіди.
Окрім того, можна подати заявку на посаду, яка цікавить, за допомогою корпоративного сайту «АТБ» (розділ «Кар’єра»), чат-бота у Viber, відгукнутися на запропоновані вакансії на сайтах з пошуку роботи Work.ua та Robota.ua.
Переваги кар'єри команді лідерів галузі
Очевидні переваги працевлаштування в «АТБ» не обмежуються стабільною конкурентною заробітною платою, яку виплачують офіційно, та повним соцпакетом. Це ще й можливість навчатися безоплатно, ставати фахівцем, будувати успішну кар'єру. Особливо це актуально у нашому регіоні, адже динамічне розширення мережі потребує міцного кадрового резерву. Тож постійно є потреба у керівниках магазину, заступниках керівника, адміністраторах торговельного залу, товарознавцях, старший охоронцях.
Кадрова політика компанії спрямована на розвиток найціннішого ресурсу — людського капіталу. Аби мати в штаті гарних фахівців, компанія розпочала власним коштом їх готувати. Відкрила у Дніпрі, Львові, Києві й Одесі учбові центри. Протягом кожного року тут підвищують кваліфікацію і отримують можливість кар'єрного зростання більш ніж 4 тис. громадян.
Львівський учбовий центр здійснює підготовку кандидатів на такі посади: керівник магазину, заступник керівника, адміністратор залу, товарознавець, старший охоронець. Щомісяця тут проходять навчання близько 40 кандидатів. Цікаво, що в часи суворого карантину компанія закупила для них сучасні ноутбуки, аби люди мали змогу навчатися дистанційно. Це не дивно, бо ж «кадрові майстерні» є гордістю компанії.
За офіційними даними понад 85% керівних співробітників торговельної мережі «АТБ» свого часу прийшли в компанію на найпростіші посади. Працюючи і навчаючись, вони стали чудовими фахівцями, почали будували успішну кар'єру. Наочним self-мade прикладом у нашому західному краї є Тетяна Подольська, яка пройшла шлях від продавчині до регіональної директорки Львівського регіону, до якого входять усі західні області нашої країни.
«АТБ» — надійний роботодавець
Дослідження відомого міжнародного кадрового порталу grc.ua показало, що «АТБ» зараз займає найвищі позиції рейтингу кращих роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважає привабливою більшість шукачів вакансій. За довгі роки роботи «АТБ» має бездоганну репутацію надійного роботодавця, в тому числі й у наших західних областях. Станом на поточний час у Львівському регіоні працює понад 140 магазинів мережі. Мають стабільну роботу з конкурентною зарплатою та кар'єрні перспективи майже шість тисяч осіб. Ці показники постійно зростають, адже компанія вже п'ятий рік поспіль активно розширює торговельну мережу саме в нашому регіоні. Кожного року на Львівщині, Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Буковині з'являються нові комфортні супермаркети «АТБ», отже, тут створюють тисячі робочих місць. Цікава робота є – і вона поруч!
Текст - Ігор АНТОНОВ
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Багато хто з нас може помилково вважати, що пошуки роботи з конкурентною зарплатою та гідними умовами праці — це щось надскладне у сучасних умовах.
Як показує практика, цікаву, перспективну, легальну та добре оплачувану роботу нескладно знайти в рідному місті майже поруч зі своєю оселею. Головне – бути готовим до нових звершень.
Чудову можливість знайти своє покликання та розкрити професійний потенціал надає мешканцям наших західних регіонів найпотужніша за багатьма показниками торговельна мережа України — «АТБ».
Влаштуватися сюди дуже просто: неважливо, ви людина з досвідом чи вчорашній випускник. Наймолодший працівник у Львівському регіоні тільки-но відзначив 18-річчя, а найстаршому виповнилося 73 роки!
Основними вимогами до охочих працевлаштуватись є комунікабельність, відповідальність і бажання розвиватися у великому колективі найбільш динамічної компанії країни.
Прості рішення, або Як влаштуватися в «АТБ»
Працевлаштування в «АТБ» — простий і зручний процес для шукачів стабільної роботи з конкурентною зарплатою. Повний перелік вакансій у кожному населеному пункті можна переглянути на офіційному сайті компанії за цим посиланням.
Тут можна вибрати місто, вид зайнятості, категорію тощо.
Також на цій сторінці розміщено контакти менеджерів з персоналу (електронна пошта, мобільні телефони) у вашому регіоні, до яких можна звертатися з питань працевлаштування в магазини (як на адміністративні, так і на рядові посади).
Для тих, хто віддає перевагу особистому спілкуванню, є можливість безпосередньо звернутися до адміністрації маркетів. Керівники завжди знайдуть час для співбесіди.
Окрім того, можна подати заявку на посаду, яка цікавить, за допомогою корпоративного сайту «АТБ» (розділ «Кар’єра»), чат-бота у Viber, відгукнутися на запропоновані вакансії на сайтах з пошуку роботи Work.ua та Robota.ua.
Переваги кар'єри команді лідерів галузі
Очевидні переваги працевлаштування в «АТБ» не обмежуються стабільною конкурентною заробітною платою, яку виплачують офіційно, та повним соцпакетом. Це ще й можливість навчатися безоплатно, ставати фахівцем, будувати успішну кар'єру. Особливо це актуально у нашому регіоні, адже динамічне розширення мережі потребує міцного кадрового резерву. Тож постійно є потреба у керівниках магазину, заступниках керівника, адміністраторах торговельного залу, товарознавцях, старший охоронцях.
Кадрова політика компанії спрямована на розвиток найціннішого ресурсу — людського капіталу. Аби мати в штаті гарних фахівців, компанія розпочала власним коштом їх готувати. Відкрила у Дніпрі, Львові, Києві й Одесі учбові центри. Протягом кожного року тут підвищують кваліфікацію і отримують можливість кар'єрного зростання більш ніж 4 тис. громадян.
Львівський учбовий центр здійснює підготовку кандидатів на такі посади: керівник магазину, заступник керівника, адміністратор залу, товарознавець, старший охоронець. Щомісяця тут проходять навчання близько 40 кандидатів. Цікаво, що в часи суворого карантину компанія закупила для них сучасні ноутбуки, аби люди мали змогу навчатися дистанційно. Це не дивно, бо ж «кадрові майстерні» є гордістю компанії.
За офіційними даними понад 85% керівних співробітників торговельної мережі «АТБ» свого часу прийшли в компанію на найпростіші посади. Працюючи і навчаючись, вони стали чудовими фахівцями, почали будували успішну кар'єру. Наочним self-мade прикладом у нашому західному краї є Тетяна Подольська, яка пройшла шлях від продавчині до регіональної директорки Львівського регіону, до якого входять усі західні області нашої країни.
«АТБ» — надійний роботодавець
Дослідження відомого міжнародного кадрового порталу grc.ua показало, що «АТБ» зараз займає найвищі позиції рейтингу кращих роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважає привабливою більшість шукачів вакансій. За довгі роки роботи «АТБ» має бездоганну репутацію надійного роботодавця, в тому числі й у наших західних областях. Станом на поточний час у Львівському регіоні працює понад 140 магазинів мережі. Мають стабільну роботу з конкурентною зарплатою та кар'єрні перспективи майже шість тисяч осіб. Ці показники постійно зростають, адже компанія вже п'ятий рік поспіль активно розширює торговельну мережу саме в нашому регіоні. Кожного року на Львівщині, Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Буковині з'являються нові комфортні супермаркети «АТБ», отже, тут створюють тисячі робочих місць. Цікава робота є – і вона поруч!
Текст - Ігор АНТОНОВ
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