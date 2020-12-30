Робота в «АТБ» — це просто: особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України*





Багато хто з нас може помилково вважати, що пошуки роботи з конкурентною зарплатою та гідними умовами праці — це щось надскладне у сучасних умовах.



Як показує практика, цікаву, перспективну, легальну та добре оплачувану роботу нескладно знайти в рідному місті майже поруч зі своєю оселею. Головне – бути готовим до нових звершень.

Чудову можливість знайти своє покликання та розкрити професійний потенціал надає мешканцям наших західних регіонів найпотужніша за багатьма показниками торговельна мережа України — «АТБ».



Влаштуватися сюди дуже просто: неважливо, ви людина з досвідом чи вчорашній випускник. Наймолодший працівник у Львівському регіоні тільки-но відзначив 18-річчя, а найстаршому виповнилося 73 роки!



Основними вимогами до охочих працевлаштуватись є комунікабельність, відповідальність і бажання розвиватися у великому колективі найбільш динамічної компанії країни.



Прості рішення, або Як влаштуватися в «АТБ»



Працевлаштування в «АТБ» — простий і зручний процес для шукачів стабільної роботи з конкурентною зарплатою. Повний перелік вакансій у кожному населеному пункті можна переглянути на офіційному сайті компанії за цим



Тут можна вибрати місто, вид зайнятості, категорію тощо.

Також на цій сторінці розміщено контакти менеджерів з персоналу (електронна пошта, мобільні телефони) у вашому регіоні, до яких можна звертатися з питань працевлаштування в магазини (як на адміністративні, так і на рядові посади).



Для тих, хто віддає перевагу особистому спілкуванню, є можливість безпосередньо звернутися до адміністрації маркетів. Керівники завжди знайдуть час для співбесіди.



Окрім того, можна подати заявку на посаду, яка цікавить, за допомогою корпоративного сайту «АТБ» (



Переваги кар'єри команді лідерів галузі



Очевидні переваги працевлаштування в «АТБ» не обмежуються стабільною конкурентною заробітною платою, яку виплачують офіційно, та повним соцпакетом. Це ще й можливість навчатися безоплатно, ставати фахівцем, будувати успішну кар'єру. Особливо це актуально у нашому регіоні, адже динамічне розширення мережі потребує міцного кадрового резерву. Тож постійно є потреба у керівниках магазину, заступниках керівника, адміністраторах торговельного залу, товарознавцях, старший охоронцях.



Кадрова політика компанії спрямована на розвиток найціннішого ресурсу — людського капіталу. Аби мати в штаті гарних фахівців, компанія розпочала власним коштом їх готувати. Відкрила у Дніпрі, Львові, Києві й Одесі учбові центри. Протягом кожного року тут підвищують кваліфікацію і отримують можливість кар'єрного зростання більш ніж 4 тис. громадян.



Львівський учбовий центр здійснює підготовку кандидатів на такі посади: керівник магазину, заступник керівника, адміністратор залу, товарознавець, старший охоронець. Щомісяця тут проходять навчання близько 40 кандидатів. Цікаво, що в часи суворого карантину компанія закупила для них сучасні ноутбуки, аби люди мали змогу навчатися дистанційно. Це не дивно, бо ж «кадрові майстерні» є гордістю компанії.



За офіційними даними понад 85% керівних співробітників торговельної мережі «АТБ» свого часу прийшли в компанію на найпростіші посади. Працюючи і навчаючись, вони стали чудовими фахівцями, почали будували успішну кар'єру. Наочним self-мade прикладом у нашому західному краї є Тетяна Подольська, яка пройшла шлях від продавчині до регіональної директорки Львівського регіону, до якого входять усі західні області нашої країни.



«АТБ» — надійний роботодавець



Дослідження відомого міжнародного кадрового порталу grc.ua показало, що «АТБ» зараз займає найвищі позиції рейтингу кращих роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважає привабливою більшість шукачів вакансій. За довгі роки роботи «АТБ» має бездоганну репутацію надійного роботодавця, в тому числі й у наших західних областях. Станом на поточний час у Львівському регіоні працює понад 140 магазинів мережі. Мають стабільну роботу з конкурентною зарплатою та кар'єрні перспективи майже шість тисяч осіб. Ці показники постійно зростають, адже компанія вже п'ятий рік поспіль активно розширює торговельну мережу саме в нашому регіоні. Кожного року на Львівщині, Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Буковині з'являються нові комфортні супермаркети «АТБ», отже, тут створюють тисячі робочих місць. Цікава робота є – і вона поруч!



Текст - Ігор АНТОНОВ









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, коли ми готові до певних змін. Є натхнення та сили для нових звершень. Що може бути кращим за стабільну роботу з високим рівнем зарплати, повним соцпакетом і можливістю безоплатного навчання? Особливо, коли вона ще й не за тисячі кілометрів від рідної домівки, а поруч – на відстані прогулянки пішки.Багато хто з нас може помилково вважати, що пошуки роботи з конкурентною зарплатою та гідними умовами праці — це щось надскладне у сучасних умовах.Як показує практика, цікаву, перспективну, легальну та добре оплачувану роботу нескладно знайти в рідному місті майже поруч зі своєю оселею. Головне – бути готовим до нових звершень.Чудову можливість знайти своє покликання та розкрити професійний потенціал надає мешканцям наших західних регіонів найпотужніша за багатьма показниками торговельна мережа України — «АТБ».Влаштуватися сюди дуже просто: неважливо, ви людина з досвідом чи вчорашній випускник. Наймолодший працівник у Львівському регіоні тільки-но відзначив 18-річчя, а найстаршому виповнилося 73 роки!Основними вимогами до охочих працевлаштуватись є комунікабельність, відповідальність і бажання розвиватися у великому колективі найбільш динамічної компанії країни.Працевлаштування в «АТБ» — простий і зручний процес для шукачів стабільної роботи з конкурентною зарплатою. Повний перелік вакансій у кожному населеному пункті можна переглянути на офіційному сайті компанії за цим посиланням Тут можна вибрати місто, вид зайнятості, категорію тощо.Також на цій сторінці розміщено контакти менеджерів з персоналу (електронна пошта, мобільні телефони) у вашому регіоні, до яких можна звертатися з питань працевлаштування в магазини (як на адміністративні, так і на рядові посади).Для тих, хто віддає перевагу особистому спілкуванню, є можливість безпосередньо звернутися до адміністрації маркетів. Керівники завжди знайдуть час для співбесіди.Окрім того, можна подати заявку на посаду, яка цікавить, за допомогою корпоративного сайту «АТБ» ( розділ «Кар’єра» ), чат-бота у Viber, відгукнутися на запропоновані вакансії на сайтах з пошуку роботи Work.ua та Robota.ua.Очевидні переваги працевлаштування в «АТБ» не обмежуються стабільною конкурентною заробітною платою, яку виплачують офіційно, та повним соцпакетом. Це ще й можливість навчатися безоплатно, ставати фахівцем, будувати успішну кар'єру. Особливо це актуально у нашому регіоні, адже динамічне розширення мережі потребує міцного кадрового резерву. Тож постійно є потреба у керівниках магазину, заступниках керівника, адміністраторах торговельного залу, товарознавцях, старший охоронцях.Кадрова політика компанії спрямована на розвиток найціннішого ресурсу — людського капіталу. Аби мати в штаті гарних фахівців, компанія розпочала власним коштом їх готувати. Відкрила у Дніпрі, Львові, Києві й Одесі учбові центри. Протягом кожного року тут підвищують кваліфікацію і отримують можливість кар'єрного зростання більш ніж 4 тис. громадян.Львівський учбовий центр здійснює підготовку кандидатів на такі посади: керівник магазину, заступник керівника, адміністратор залу, товарознавець, старший охоронець. Щомісяця тут проходять навчання близько 40 кандидатів. Цікаво, що в часи суворого карантину компанія закупила для них сучасні ноутбуки, аби люди мали змогу навчатися дистанційно. Це не дивно, бо ж «кадрові майстерні» є гордістю компанії.За офіційними даними понад 85% керівних співробітників торговельної мережі «АТБ» свого часу прийшли в компанію на найпростіші посади. Працюючи і навчаючись, вони стали чудовими фахівцями, почали будували успішну кар'єру. Наочним self-мade прикладом у нашому західному краї є Тетяна Подольська, яка пройшла шлях від продавчині до регіональної директорки Львівського регіону, до якого входять усі західні області нашої країни.Дослідження відомого міжнародного кадрового порталу grc.ua показало, що «АТБ» зараз займає найвищі позиції рейтингу кращих роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважає привабливою більшість шукачів вакансій. За довгі роки роботи «АТБ» має бездоганну репутацію надійного роботодавця, в тому числі й у наших західних областях. Станом на поточний час у Львівському регіоні працює понад 140 магазинів мережі. Мають стабільну роботу з конкурентною зарплатою та кар'єрні перспективи майже шість тисяч осіб. Ці показники постійно зростають, адже компанія вже п'ятий рік поспіль активно розширює торговельну мережу саме в нашому регіоні. Кожного року на Львівщині, Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Буковині з'являються нові комфортні супермаркети «АТБ», отже, тут створюють тисячі робочих місць. Цікава робота є – і вона поруч!

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