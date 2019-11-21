Astound Commerce, університети Луцька і студенти Волині: коли кожен у виграші*

Підписання Угоди про співпрацю з Луцьким Національним Технічним Університетом

Студенти ВНУ імені Лесі Українки на зустрічі з експертами Astound Commerce

Роман Лобода, Web-розробник в Astound Commerce на зустрічі зі студентами

Микола Станіславчук, Frontend-розробник Astound Commerce підготував лекцію для студентів

Студенти ЛНТУ після проходження практики в Astound Commerce приєдналися до команди Web-розробки Луцького офісу компанії

Astound Commerce – це міжнародна IT-компанія, чиї представництва працюють в усій Західній півкулі – від США до Болгарії, від Колумбії до Словаччини, а найширше – в Україні, де приблизно 1000 фахівців залучені до розробки сотень проєктів з офісів у Києві, Вінниці, Чернігові, Ужгороді та Луцьку.Якщо ви робите онлайн-закупи у найбільших інтернет-магазинах відомих світових брендів, то, з великою долею ймовірності, насолоджуєтеся шопінгом завдяки програмістам Astound Commerce. Адже саме тут народжуються і втілюються рішення для Adidas, L’Oreal, Lacoste і багатьох інших. Уявляєте? В обласних центрах країни українські спеціалісти забезпечують безперебійну роботу магазинів з мільярдними обігами. І серед цих людей – не лише IT-гуру з величезним досвідом, але й вчорашні (та навіть сьогоднішні) студенти.Але досить теорії – пора зосередитися на практичній стороні пошуку людей для роботи в Astound Commerce. Конкретно – для офісу в Луцьку. І ця історія не менш цікава і показова, ніж безпосередня робота фахівців над проєктами.– Компанія зацікавлена у тому, щоб зростати. Зокрема і в Луцьку. Один зі шляхів, який ми обрали – співпраця з місцевими закладами вищої освіти. Вони дають студентам ґрунтовну теоретичну базу, а Astound Commerce забезпечує їхнє подальше професійне зростання, – каже HR-спеціаліст компаніїУ 2021 році Astound Commerce звернулася з пропозицію про взаємовигідну співпрацю до двох луцьких університетів – Луцького національного технічного університету і Волинського національного університету імені. Тут діють факультети, де навчаються майбутні IT-спеціалісти. І дехто з них уже долучився до роботи в Astound Commerce. Спочатку – тимчасово, а після успішного проходження практики – на постійній основі.– В рамках нашої співпраці Astound Commerce звернулася з пропозицією до нашого університету – запросити на виробничу практику наших студентів, – розповідає про партнерство декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій ЛНТУ. – За результатами конкурсу запросили трьох людей, адаптувавши для них нашу програму практики. Це дуже важливо, щоб студенти отримували додаткові компетенції у компаніях такого рівня.За словами Інни Кондіус, вже є кілька цікавих ініціатив на наступний навчальний рік. Реалізовувати їх почнуть вже з вересня, коли студенти університету приступлять до навчання. Посприяє цьому підписана угоду про співпрацю вишу з Astound Commerce.Трохи інший сценарій партнерства цього року обрали у IT-компанії для ВНУ імені Лесі Українки. Тут для початку вирішили зосередитися на тому, аби дати прості, але вичерпні відповіді на усі питання студентів, які передусім їх хвилюють.– Спеціалісти Astound Commerce, які самі не так давно були студентами, доступною мовою розповіли про специфіку входу в IT-галузь: як знайти першу роботу, що говорити на інтерв’ю і навіть як організувати свій час, – розповідає завідувачка кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки факультету інформаційних технологій та математики ВНУБули і більш спеціальні теми для спілкування. Зокрема, під час зустрічей зі студентами працівники презентувати конкретні посади, у наповненні яких зацікавлена компанія.– Моєю метою було розповісти про позицію, яку я обіймаю, познайомити з інструментами, ресурсами і зацікавити, аби у майбутньому студенти також могли стати тестувальниками, – згадує досвід презентації QA-інженер луцького офісу Astound CommerceЙого колега web-розробникзізнається, що, розповідаючи про секрети успішного проходження співбесід, спирався на власний досвід, оскільки вже встиг попрацювати у трьох IT-компаніях. До того ж, свого часу сам був слухачем подібного заходу – Дня відкритих дверей. Втім, тоді такі зустрічі носили менш прикладний характер.– Раніше переважно ходили власники компаній, які рекламували свою фірму. Наші лекції мали на меті не рекламу, а корисні для студентів знання: які знання і навички зараз затребувані на ринку IT, які риси характеру допоможуть у обраній професії, зрештою, як поводитися на інтерв’ю, – каже він.А frontend-розробникособливо акцентує увагу на тому, що його потішив виявлений студентами інтерес.– Реакція студентів дуже сподобалася. Після було чимало питань. Не стільки технічних, скільки організаційних: чи можна отримати роботу без досвіду, які потрібно пройти курси тощо. Я бачив, що зустріч була для них дуже корисною, – каже він.Один з базових принципів будь-якої взаємодії у бізнес-перемовинах, звичайному особистісному спілкуванні чи співпраці – прагнення до ситуації win-win, коли обидві сторони залишаються у виграші. У Луцьку компанія Astound Commerce навіть перевершила цю мету, запропонувавши переможну стратегію усім трьом сторонам. Це підкреслюють в тому числі й університети.– Аби не відриватися від реального життя і реальних задач, наші викладачі зустрічалися з представниками компанії Astound Commerce і разом обговорювали підготовку спеціалістів: чи правильно ми обираємо освітні інструменти, в якому напрямку потрібно рухатися… Ми раді залучати фахівців-практиків до занять, щоб коригувати програми і плани підготовки, щоб студенти вирішували не абстрактні завдання, а аналізували реальні потреби галузі, щоб вийшли зі стін університету конкурентоздатними, – каже Тетяна Гришанович.Схожі настрої і у ЛНТУ, де вбачають у співпраці додаткові переваги як для студентів, так і для викладачів.– До нас ідуть навчатися не за оцінками, а за фахом, за професією і за майбутньою роботою. І наше завдання – створити чергу на наших випускників, щоб потім випускники не стояли у черзі на біржі праці. Саме тому ми зацікавлені підлаштовуватися під вимоги галузі і працювати з вигодою для усіх. IT-компанії висловлюють побажання: було би добре, аби на виході студенти мали ось такі і такі знання, а наше завдання – знайти способи відреагувати на запити ринку і реалізувати побажання, співпрацюючи для цього з практиками, – пояснює Інна Кондіус.За словами одного з практикантів, перші тижні стажування він присвятив вивченню технологій, які використовує компанія. А вже найближчими тижнями почне працювати над реальним проєктом вже як Junior web-розробник.– Коли я вперше побував на зустрічі з представниками компанії, то був приємно вражений тим, наскільки цікавим та інформативним було спілкування. Тож за підсумками такого знайомства, маючи позитивне уявлення про Astound Commerce, я заповнив форму на проходження практики і успішно пройшов відбір, – згадує Владислав.Аналізуючи вже отриманий досвід, він беззаперечно віддає перевагу практичному навчанню:– Тут є спілкування з досвідченими зануреними у професію спеціалістами, які використовують на практиці все те, про що говорять. В університеті теж дають ґрунтовні теоретичні знання, але більшість моментів уже застарілі, тож навіть після їхнього вивчення у студентів відсутні хороші приклади практичного їх використання., який також проходив практику в Astound Commerce, схожа думка щодо важливості навчання саме за тими технологіями, які нині актуальні у роботі IT-спеціалістів.– Що найбільше сподобалося – це практичні завдання, які наставники розробляють на основі реальних проєктів і надають для опрацювання. Вони не ідентичні, але дуже схожі – такі, з якими доведеться працювати в подальшому, – ділиться враженням Віктор.Окремо практиканти відзначають умови навчання і роботи, які допомагають зосередитися виключно на професійних задачах, не відволікаючись на побутові питання.– Офіс компанії знаходиться в самому центрі Луцька, є комфортним та просторим, із влучно продуманою структурою розподілу робочого середовища на окремі «спейси». Кожному з практикантів виділили своє зручне робоче місце із сучасним обладнанням, – розповідає ще один учасник програми– Прикладні технології, сучасне надійне «залізо» та комфортні умови навчання спонукають до інтенсивної роботи та опанування матеріалу, – додає Владислав Григола. І резюмує: якщо випадає шанс пройти практику в такій компанії – ним обов'язково потрібно скористатися.***Отже, усі у виграші: випускники вишів мають не лише диплом, а навички, які допоможуть їм отримати добре оплачувану роботу; університети можуть пишатися тим, що їхні студенти працюватимуть у міжнародній компанії; Astound Commerce, інвестувавши власні інтелектуальні ресурси у підготовку майбутніх кадрів, не лише вирішує власні виробничі задачі, але і створює умови для того, щоб молоді фахівці не шукали роботу за кордоном, а мали можливість реалізувати себе вдома. Тож можна лише радіти від того, що така співпраця триватиме.– Компанія Astound Commerce і надалі буде розвивати співпрацю з університетами у різних форматах. Це буде на користь усім сторонам, – резюмує HR-спеціаліст компанії Катерина Денисевич.А це значить, у сьогоднішніх і завтрашніх студентів Луцька буде більше шансів на здобуття не лише якісних знань, але і чудової роботи у компанії світового рівня.