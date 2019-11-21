Astound Commerce, університети Луцька і студенти Волині: коли кожен у виграші*
Сьогодні, 18:10
Кожен випадок, кожна життєва історія чи сфера суспільного життя має дві сторони. І там, де держава і значна частина суспільства жаліються на тотальне безробіття та вимушену трудову міграцію до сусідніх країн, роботодавці з розумним підходом і стратегічним баченням вирішують інші завдання – активно шукають, а подекуди власними силами виховують кадри для подальшого працевлаштування. Дійсно, ситуація визначається відповідно до погляду на неї і можливістю правильно оцінити перспективу. Серед тих, хто надає перевагу пошуку рішень, а не скаргам – компанія Astound Commerce, яка потужно представлена в Україні офісами у п’яти містах.
Astound Commerce – це міжнародна IT-компанія, чиї представництва працюють в усій Західній півкулі – від США до Болгарії, від Колумбії до Словаччини, а найширше – в Україні, де приблизно 1000 фахівців залучені до розробки сотень проєктів з офісів у Києві, Вінниці, Чернігові, Ужгороді та Луцьку.
Якщо ви робите онлайн-закупи у найбільших інтернет-магазинах відомих світових брендів, то, з великою долею ймовірності, насолоджуєтеся шопінгом завдяки програмістам Astound Commerce. Адже саме тут народжуються і втілюються рішення для Adidas, L’Oreal, Lacoste і багатьох інших. Уявляєте? В обласних центрах країни українські спеціалісти забезпечують безперебійну роботу магазинів з мільярдними обігами. І серед цих людей – не лише IT-гуру з величезним досвідом, але й вчорашні (та навіть сьогоднішні) студенти.
Вчорашні студенти – студентам нинішнім
Але досить теорії – пора зосередитися на практичній стороні пошуку людей для роботи в Astound Commerce. Конкретно – для офісу в Луцьку. І ця історія не менш цікава і показова, ніж безпосередня робота фахівців над проєктами.
– Компанія зацікавлена у тому, щоб зростати. Зокрема і в Луцьку. Один зі шляхів, який ми обрали – співпраця з місцевими закладами вищої освіти. Вони дають студентам ґрунтовну теоретичну базу, а Astound Commerce забезпечує їхнє подальше професійне зростання, – каже HR-спеціаліст компанії Катерина Денисевич.
У 2021 році Astound Commerce звернулася з пропозицію про взаємовигідну співпрацю до двох луцьких університетів – Луцького національного технічного університету і Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тут діють факультети, де навчаються майбутні IT-спеціалісти. І дехто з них уже долучився до роботи в Astound Commerce. Спочатку – тимчасово, а після успішного проходження практики – на постійній основі.
– В рамках нашої співпраці Astound Commerce звернулася з пропозицією до нашого університету – запросити на виробничу практику наших студентів, – розповідає про партнерство декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій ЛНТУ Інна Кондіус. – За результатами конкурсу запросили трьох людей, адаптувавши для них нашу програму практики. Це дуже важливо, щоб студенти отримували додаткові компетенції у компаніях такого рівня.
За словами Інни Кондіус, вже є кілька цікавих ініціатив на наступний навчальний рік. Реалізовувати їх почнуть вже з вересня, коли студенти університету приступлять до навчання. Посприяє цьому підписана угоду про співпрацю вишу з Astound Commerce.
Трохи інший сценарій партнерства цього року обрали у IT-компанії для ВНУ імені Лесі Українки. Тут для початку вирішили зосередитися на тому, аби дати прості, але вичерпні відповіді на усі питання студентів, які передусім їх хвилюють.
– Спеціалісти Astound Commerce, які самі не так давно були студентами, доступною мовою розповіли про специфіку входу в IT-галузь: як знайти першу роботу, що говорити на інтерв’ю і навіть як організувати свій час, – розповідає завідувачка кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки факультету інформаційних технологій та математики ВНУ Тетяна Гришанович.
Були і більш спеціальні теми для спілкування. Зокрема, під час зустрічей зі студентами працівники презентувати конкретні посади, у наповненні яких зацікавлена компанія.
– Моєю метою було розповісти про позицію, яку я обіймаю, познайомити з інструментами, ресурсами і зацікавити, аби у майбутньому студенти також могли стати тестувальниками, – згадує досвід презентації QA-інженер луцького офісу Astound Commerce Вадим Остапчук.
Його колега web-розробник Роман Лобода зізнається, що, розповідаючи про секрети успішного проходження співбесід, спирався на власний досвід, оскільки вже встиг попрацювати у трьох IT-компаніях. До того ж, свого часу сам був слухачем подібного заходу – Дня відкритих дверей. Втім, тоді такі зустрічі носили менш прикладний характер.
– Раніше переважно ходили власники компаній, які рекламували свою фірму. Наші лекції мали на меті не рекламу, а корисні для студентів знання: які знання і навички зараз затребувані на ринку IT, які риси характеру допоможуть у обраній професії, зрештою, як поводитися на інтерв’ю, – каже він.
А frontend-розробник Микола Станіславчук особливо акцентує увагу на тому, що його потішив виявлений студентами інтерес.
– Реакція студентів дуже сподобалася. Після було чимало питань. Не стільки технічних, скільки організаційних: чи можна отримати роботу без досвіду, які потрібно пройти курси тощо. Я бачив, що зустріч була для них дуже корисною, – каже він.
Ситуація win-win-win
Один з базових принципів будь-якої взаємодії у бізнес-перемовинах, звичайному особистісному спілкуванні чи співпраці – прагнення до ситуації win-win, коли обидві сторони залишаються у виграші. У Луцьку компанія Astound Commerce навіть перевершила цю мету, запропонувавши переможну стратегію усім трьом сторонам. Це підкреслюють в тому числі й університети.
– Аби не відриватися від реального життя і реальних задач, наші викладачі зустрічалися з представниками компанії Astound Commerce і разом обговорювали підготовку спеціалістів: чи правильно ми обираємо освітні інструменти, в якому напрямку потрібно рухатися… Ми раді залучати фахівців-практиків до занять, щоб коригувати програми і плани підготовки, щоб студенти вирішували не абстрактні завдання, а аналізували реальні потреби галузі, щоб вийшли зі стін університету конкурентоздатними, – каже Тетяна Гришанович.
Схожі настрої і у ЛНТУ, де вбачають у співпраці додаткові переваги як для студентів, так і для викладачів.
– До нас ідуть навчатися не за оцінками, а за фахом, за професією і за майбутньою роботою. І наше завдання – створити чергу на наших випускників, щоб потім випускники не стояли у черзі на біржі праці. Саме тому ми зацікавлені підлаштовуватися під вимоги галузі і працювати з вигодою для усіх. IT-компанії висловлюють побажання: було би добре, аби на виході студенти мали ось такі і такі знання, а наше завдання – знайти способи відреагувати на запити ринку і реалізувати побажання, співпрацюючи для цього з практиками, – пояснює Інна Кондіус.
Приклад, який надихає
За словами одного з практикантів Владислава Григоли, перші тижні стажування він присвятив вивченню технологій, які використовує компанія. А вже найближчими тижнями почне працювати над реальним проєктом вже як Junior web-розробник.
– Коли я вперше побував на зустрічі з представниками компанії, то був приємно вражений тим, наскільки цікавим та інформативним було спілкування. Тож за підсумками такого знайомства, маючи позитивне уявлення про Astound Commerce, я заповнив форму на проходження практики і успішно пройшов відбір, – згадує Владислав.
Аналізуючи вже отриманий досвід, він беззаперечно віддає перевагу практичному навчанню:
– Тут є спілкування з досвідченими зануреними у професію спеціалістами, які використовують на практиці все те, про що говорять. В університеті теж дають ґрунтовні теоретичні знання, але більшість моментів уже застарілі, тож навіть після їхнього вивчення у студентів відсутні хороші приклади практичного їх використання.
У Віктора Ковальчука, який також проходив практику в Astound Commerce, схожа думка щодо важливості навчання саме за тими технологіями, які нині актуальні у роботі IT-спеціалістів.
– Що найбільше сподобалося – це практичні завдання, які наставники розробляють на основі реальних проєктів і надають для опрацювання. Вони не ідентичні, але дуже схожі – такі, з якими доведеться працювати в подальшому, – ділиться враженням Віктор.
Окремо практиканти відзначають умови навчання і роботи, які допомагають зосередитися виключно на професійних задачах, не відволікаючись на побутові питання.
– Офіс компанії знаходиться в самому центрі Луцька, є комфортним та просторим, із влучно продуманою структурою розподілу робочого середовища на окремі «спейси». Кожному з практикантів виділили своє зручне робоче місце із сучасним обладнанням, – розповідає ще один учасник програми Максим Кравець.
– Прикладні технології, сучасне надійне «залізо» та комфортні умови навчання спонукають до інтенсивної роботи та опанування матеріалу, – додає Владислав Григола. І резюмує: якщо випадає шанс пройти практику в такій компанії – ним обов'язково потрібно скористатися.
***
Отже, усі у виграші: випускники вишів мають не лише диплом, а навички, які допоможуть їм отримати добре оплачувану роботу; університети можуть пишатися тим, що їхні студенти працюватимуть у міжнародній компанії; Astound Commerce, інвестувавши власні інтелектуальні ресурси у підготовку майбутніх кадрів, не лише вирішує власні виробничі задачі, але і створює умови для того, щоб молоді фахівці не шукали роботу за кордоном, а мали можливість реалізувати себе вдома. Тож можна лише радіти від того, що така співпраця триватиме.
– Компанія Astound Commerce і надалі буде розвивати співпрацю з університетами у різних форматах. Це буде на користь усім сторонам, – резюмує HR-спеціаліст компанії Катерина Денисевич.
А це значить, у сьогоднішніх і завтрашніх студентів Луцька буде більше шансів на здобуття не лише якісних знань, але і чудової роботи у компанії світового рівня.
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Astound Commerce – це міжнародна IT-компанія, чиї представництва працюють в усій Західній півкулі – від США до Болгарії, від Колумбії до Словаччини, а найширше – в Україні, де приблизно 1000 фахівців залучені до розробки сотень проєктів з офісів у Києві, Вінниці, Чернігові, Ужгороді та Луцьку.
Якщо ви робите онлайн-закупи у найбільших інтернет-магазинах відомих світових брендів, то, з великою долею ймовірності, насолоджуєтеся шопінгом завдяки програмістам Astound Commerce. Адже саме тут народжуються і втілюються рішення для Adidas, L’Oreal, Lacoste і багатьох інших. Уявляєте? В обласних центрах країни українські спеціалісти забезпечують безперебійну роботу магазинів з мільярдними обігами. І серед цих людей – не лише IT-гуру з величезним досвідом, але й вчорашні (та навіть сьогоднішні) студенти.
Вчорашні студенти – студентам нинішнім
Але досить теорії – пора зосередитися на практичній стороні пошуку людей для роботи в Astound Commerce. Конкретно – для офісу в Луцьку. І ця історія не менш цікава і показова, ніж безпосередня робота фахівців над проєктами.
– Компанія зацікавлена у тому, щоб зростати. Зокрема і в Луцьку. Один зі шляхів, який ми обрали – співпраця з місцевими закладами вищої освіти. Вони дають студентам ґрунтовну теоретичну базу, а Astound Commerce забезпечує їхнє подальше професійне зростання, – каже HR-спеціаліст компанії Катерина Денисевич.
У 2021 році Astound Commerce звернулася з пропозицію про взаємовигідну співпрацю до двох луцьких університетів – Луцького національного технічного університету і Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тут діють факультети, де навчаються майбутні IT-спеціалісти. І дехто з них уже долучився до роботи в Astound Commerce. Спочатку – тимчасово, а після успішного проходження практики – на постійній основі.
– В рамках нашої співпраці Astound Commerce звернулася з пропозицією до нашого університету – запросити на виробничу практику наших студентів, – розповідає про партнерство декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій ЛНТУ Інна Кондіус. – За результатами конкурсу запросили трьох людей, адаптувавши для них нашу програму практики. Це дуже важливо, щоб студенти отримували додаткові компетенції у компаніях такого рівня.
За словами Інни Кондіус, вже є кілька цікавих ініціатив на наступний навчальний рік. Реалізовувати їх почнуть вже з вересня, коли студенти університету приступлять до навчання. Посприяє цьому підписана угоду про співпрацю вишу з Astound Commerce.
Трохи інший сценарій партнерства цього року обрали у IT-компанії для ВНУ імені Лесі Українки. Тут для початку вирішили зосередитися на тому, аби дати прості, але вичерпні відповіді на усі питання студентів, які передусім їх хвилюють.
– Спеціалісти Astound Commerce, які самі не так давно були студентами, доступною мовою розповіли про специфіку входу в IT-галузь: як знайти першу роботу, що говорити на інтерв’ю і навіть як організувати свій час, – розповідає завідувачка кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки факультету інформаційних технологій та математики ВНУ Тетяна Гришанович.
Були і більш спеціальні теми для спілкування. Зокрема, під час зустрічей зі студентами працівники презентувати конкретні посади, у наповненні яких зацікавлена компанія.
– Моєю метою було розповісти про позицію, яку я обіймаю, познайомити з інструментами, ресурсами і зацікавити, аби у майбутньому студенти також могли стати тестувальниками, – згадує досвід презентації QA-інженер луцького офісу Astound Commerce Вадим Остапчук.
Його колега web-розробник Роман Лобода зізнається, що, розповідаючи про секрети успішного проходження співбесід, спирався на власний досвід, оскільки вже встиг попрацювати у трьох IT-компаніях. До того ж, свого часу сам був слухачем подібного заходу – Дня відкритих дверей. Втім, тоді такі зустрічі носили менш прикладний характер.
– Раніше переважно ходили власники компаній, які рекламували свою фірму. Наші лекції мали на меті не рекламу, а корисні для студентів знання: які знання і навички зараз затребувані на ринку IT, які риси характеру допоможуть у обраній професії, зрештою, як поводитися на інтерв’ю, – каже він.
А frontend-розробник Микола Станіславчук особливо акцентує увагу на тому, що його потішив виявлений студентами інтерес.
– Реакція студентів дуже сподобалася. Після було чимало питань. Не стільки технічних, скільки організаційних: чи можна отримати роботу без досвіду, які потрібно пройти курси тощо. Я бачив, що зустріч була для них дуже корисною, – каже він.
Ситуація win-win-win
Один з базових принципів будь-якої взаємодії у бізнес-перемовинах, звичайному особистісному спілкуванні чи співпраці – прагнення до ситуації win-win, коли обидві сторони залишаються у виграші. У Луцьку компанія Astound Commerce навіть перевершила цю мету, запропонувавши переможну стратегію усім трьом сторонам. Це підкреслюють в тому числі й університети.
– Аби не відриватися від реального життя і реальних задач, наші викладачі зустрічалися з представниками компанії Astound Commerce і разом обговорювали підготовку спеціалістів: чи правильно ми обираємо освітні інструменти, в якому напрямку потрібно рухатися… Ми раді залучати фахівців-практиків до занять, щоб коригувати програми і плани підготовки, щоб студенти вирішували не абстрактні завдання, а аналізували реальні потреби галузі, щоб вийшли зі стін університету конкурентоздатними, – каже Тетяна Гришанович.
Схожі настрої і у ЛНТУ, де вбачають у співпраці додаткові переваги як для студентів, так і для викладачів.
– До нас ідуть навчатися не за оцінками, а за фахом, за професією і за майбутньою роботою. І наше завдання – створити чергу на наших випускників, щоб потім випускники не стояли у черзі на біржі праці. Саме тому ми зацікавлені підлаштовуватися під вимоги галузі і працювати з вигодою для усіх. IT-компанії висловлюють побажання: було би добре, аби на виході студенти мали ось такі і такі знання, а наше завдання – знайти способи відреагувати на запити ринку і реалізувати побажання, співпрацюючи для цього з практиками, – пояснює Інна Кондіус.
Приклад, який надихає
За словами одного з практикантів Владислава Григоли, перші тижні стажування він присвятив вивченню технологій, які використовує компанія. А вже найближчими тижнями почне працювати над реальним проєктом вже як Junior web-розробник.
– Коли я вперше побував на зустрічі з представниками компанії, то був приємно вражений тим, наскільки цікавим та інформативним було спілкування. Тож за підсумками такого знайомства, маючи позитивне уявлення про Astound Commerce, я заповнив форму на проходження практики і успішно пройшов відбір, – згадує Владислав.
Аналізуючи вже отриманий досвід, він беззаперечно віддає перевагу практичному навчанню:
– Тут є спілкування з досвідченими зануреними у професію спеціалістами, які використовують на практиці все те, про що говорять. В університеті теж дають ґрунтовні теоретичні знання, але більшість моментів уже застарілі, тож навіть після їхнього вивчення у студентів відсутні хороші приклади практичного їх використання.
У Віктора Ковальчука, який також проходив практику в Astound Commerce, схожа думка щодо важливості навчання саме за тими технологіями, які нині актуальні у роботі IT-спеціалістів.
– Що найбільше сподобалося – це практичні завдання, які наставники розробляють на основі реальних проєктів і надають для опрацювання. Вони не ідентичні, але дуже схожі – такі, з якими доведеться працювати в подальшому, – ділиться враженням Віктор.
Студенти ЛНТУ після проходження практики в Astound Commerce приєдналися до команди Web-розробки Луцького офісу компанії
Окремо практиканти відзначають умови навчання і роботи, які допомагають зосередитися виключно на професійних задачах, не відволікаючись на побутові питання.
– Офіс компанії знаходиться в самому центрі Луцька, є комфортним та просторим, із влучно продуманою структурою розподілу робочого середовища на окремі «спейси». Кожному з практикантів виділили своє зручне робоче місце із сучасним обладнанням, – розповідає ще один учасник програми Максим Кравець.
– Прикладні технології, сучасне надійне «залізо» та комфортні умови навчання спонукають до інтенсивної роботи та опанування матеріалу, – додає Владислав Григола. І резюмує: якщо випадає шанс пройти практику в такій компанії – ним обов'язково потрібно скористатися.
***
Отже, усі у виграші: випускники вишів мають не лише диплом, а навички, які допоможуть їм отримати добре оплачувану роботу; університети можуть пишатися тим, що їхні студенти працюватимуть у міжнародній компанії; Astound Commerce, інвестувавши власні інтелектуальні ресурси у підготовку майбутніх кадрів, не лише вирішує власні виробничі задачі, але і створює умови для того, щоб молоді фахівці не шукали роботу за кордоном, а мали можливість реалізувати себе вдома. Тож можна лише радіти від того, що така співпраця триватиме.
– Компанія Astound Commerce і надалі буде розвивати співпрацю з університетами у різних форматах. Це буде на користь усім сторонам, – резюмує HR-спеціаліст компанії Катерина Денисевич.
А це значить, у сьогоднішніх і завтрашніх студентів Луцька буде більше шансів на здобуття не лише якісних знань, але і чудової роботи у компанії світового рівня.
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