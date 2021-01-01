«Відчуваю гордість за Луцьк». ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю З ІГОРЕМ ПОЛІЩУКОМ

У перші вихідні вересня Луцьк святкуватиме День міста. Минулоріч обласний центр Волині відзначав круглу дату – 935 років, і саме минулоріч місто отримало нового міського голову.Про те, чим живе місто упродовж останнього року, які найзнаковіші проекти втілює, які задуми береться реалізовувати та куди рухатиметься далі – в інтерв’юіз Луцьким міським головоюНайперше слід відзначити те, що вдалося налагодити абсолютно конструктивну роботу депутатського корпусу і виконавчого комітету. Сесії у нас відбуваються за дві, дві з половиною години. І це не тому, що ми неуважно ставимося до питань порядку денного, намагаючись якось пришвидшити їх розгляд. А тому, що у сесійній залі є порозуміння, депутати знають, чим вони мають займатися, працюють на округах, вирішують загальноміські проблеми. Перед сесією депутати працюють у комісіях, відтак сесії не перетворюються на дводенні шоу-програми, як це, на жаль, було раніше. Тому що це шкодить, ясна річ, і виконавчим органам, адже чимало людей очікують на доповідь стосовно своїх питань і просто не можуть займатися виконанням професійних обов’язків. Це шкодить і керівництву міської ради, і депутатам, тому що час витрачається на те, що не дає жодного результату.Я вдячний усім нинішнім депутатам міської ради за те, що сьогодні у нас ситуація кардинально інша, ніж була раніше. І дай Боже, щоби з таким настроєм і конструктивним стилем роботи ми завершили нашу каденцію.Те ж саме стосується і виконкому. Ніхто з членів виконавчого комітету не використовує засідання і свій статус для якоїсь медіаактивності і майданчика для власного піару. Конструктивно відбуваються засідання. Якщо є запитання – є і відповідь. Якщо є пропозиції, вони обговорюються. Проте виконавчий комітет також не перетворюється в якусь розвагу або суперечки.Вдалося налагодити максимально ефективну і якісну роботу й виконавчих органів міської ради: департаментів, управлінь, відділів. Проведено скорочення – 25 штатних одиниць, що дасть можливість зекономити кілька мільйонів гривень з бюджету. Це не останнє таке рішення. Ми продовжуємо аналізувати ефективність кожного відділу та управління і чи не кожного працівника.Здійснено низку кадрових змін, які, на мою думку, забезпечать якісніше виконання обов’язків тими структурними підрозділами, у яких відбулися ці зміни.Бюджет на 2021 рік був уперше ухвалений надзвичайно швидко, без багатогодинного обговорення на сесії. А все тому, що сформований був максимально раціонально й виважено, напередодні детально пропрацьований на постійних комісіях. І сьогодні те перевиконання, яке ми отримали за перше півріччя, а це 57 мільйонів, свідчить про те, що він був правильно прорахований, із запасом, з урахуванням усіх необхідних витрат, які має здійснити місто цьогоріч.Не знаю, якими критеріями керуються ті, хто їх складають, тому не можу давати оцінку. Але Луцьк дійсно часто визнають одним із найкомфортніших міст. І це, вважаю, заслужено.Я доволі часто буваю з робочими візитами у різних містах України. І щоразу, коли повертаюся додому, відчуваю гордість за наше місто.Порівнюючи Луцьк з іншими містами, навіть зі значно більшими бюджетами, можу відзначити, що за інфраструктурою та комфортом ми на досить високому рівні. Наше місто напрочуд компактне і зручне. Це відзначають і самі лучани, і гості міста.Звичайно, нам є над чим працювати, є куди рости. Так само є ще багато проблем, які треба залагоджувати. Але теперішній Луцьк – це направду сучасне місто із затишною атмосферою. А головне – це місто, яке розвивається.Проте найбільш об'єктивну оцінку якості життя і ефективності роботи міської влади можуть і повинні ставити самі лучани.Досягти цього можна тільки одним простим шляхом – постійно, системно і якісно ремонтуючи дороги, з року в рік приділяючи цьому питанню значну увагу.Тому виділяємо значні кошти з міського бюджету та залучаємо кошти з державного.Сьогодні дороги в Луцьку ремонтуються дуже активно. Але, звісно ж, роботи ще багато. Є чимало проблемних доріг, які потребують серйозного ремонту.Плануємо ремонтувати проспект Грушевського, який є одним із найгірших за своїм станом і один з найбільш складних у плані ремонту. Тому що увесь проспект в комунікаціях. Власне, ями часто виникають саме через те, що просідають мережі. І велику частину з них треба буде також ремонтувати. Так само ремонту потребують проспект Відродження, вулиці Рівненська, Володимирська, Львівська. Звичайно, потребують ремонту чимало доріг у приватному житловому секторі. Найближчі плани такі.Зараз ми ремонтуємо також одну з найгірших доріг у нашому місті – вулицю Дубнівську. Зокрема, цього року плануємо покласти нижній шар асфальту і замінити, де необхідно, мережу зливової каналізації на відрізку від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до кільця в селі Підгайці. В наступному році плануємо продовжити цей ремонт уже до Київського майдану із облаштуванням тротуарів, велодоріжок, LED-освітленням та озелененням.Цього року ми також відремонтуємо праву частину проспекту Соборності, якщо рухатися від гіпермаркету «Там Там» до ринку «Північний». Ремонт там дуже необхідний, а проспект надзвичайно навантажений транспортом. Уже розпочалися підготовчі роботи.Працюємо, звісно ж, і над другорядними дорогами. Відремонтували Кривий Вал на відрізку від перехрестя Богдана Хмельницького до Набережної. Багато доріг і в секторі приватної житлової забудови.На мою думку, кількість відремонтованих прибудинкових територій та якість цього ремонту є нашою сильною стороною. Бо часто, буваючи в інших містах, доводиться бачити тамтешні двори. І ситуація здебільшого плачевна. Звичайно, у нас ще величезна кількість роботи, дуже багато прибудинкових територій треба відремонтувати, але процес розпочато. Головний принцип – робити цілісно і якісно на роки.У затвердженому сесією переліку є ще орієнтовно 30 прибудинкових територій. І після того, як ми всі ці двори доведемо до ладу, будемо формувати новий перелік й продовжувати роботу.Звісно, можна просто заасфальтувати у дворі ті проїзди, які були колись передбачені, і зробити це дешево, швидко, але це не змінить якості життя. Тому підходимо до цього дуже серйозно, з баченням на майбутнє: розширюємо кількість паркомісць, облаштовуємо дитячі і спортивні майданчики. Встановлюємо також LED-освітлення на оцинкованих опорах, стараємося забирати старі бетонні опори, тому що термін їх експлуатації давно минув, а оцинковані служитимуть десятиліттями. Також облаштовуємо контейнерні майданчики й інші об’єкти благоустрою.Можливо, якби ми підходили до цього питання не так комплексно, то кількість відремонтованих територій могла би бути більшою, але йдеться, насамперед, про якість і комфорт мешканців, а також - пристойний зовнішній вигляд дворів.Цьогоріч завершили ремонт прибудинкових територій за такими адресами: Щусєва, 18; Відродження, 9, 11; Коновальця, 1, 1а. В роботі у нас сьогодні наступні двори: Соборності, 19, 5; Молоді, 14; Конякіна, 9, 9а, 9б; Потебні, 50; Генерала Шухевича, 1, 3 та Перемоги, 18, 20, 22, 26. Також здійснюємо поточні ремонти територій у невеличких дворах: Червоної Калини, 24; Грушевського, 24, там робимо розширення паркомісць. Побачимо, яка буде погода, можливо, ще на кількох прибудинкових територіях зробимо ремонт. Принаймні плануємо в цьому році ще встигнути навести лад на Перемоги, 25 і 25а.Як бачимо, фактично в усіх мікрорайонах міста відбуваються ремонти прибудинкових територій. Сподіваємося, що в такому ж дусі рухатимемося надалі, будемо шукати кошти і потужності для нарощення темпів.Реалізовуючи цей проект, ми переслідували кілька цілей. Найперша – економія енергоносіїв. Сьогодні газ в Україні коштує абсолютно неадекватних грошей. А всі освітні заклади опалюються коштом міського бюджету. Витрати постійно зростають. Для того, щоб кардинально зменшити ці витрати, і був розпочатий проект НЕФКО-3, в межах якого велика кількість освітніх закладів були енергомодернізовані, що дало можливість зекономити на енергоносіях до 50% в кожному такому приміщенні.Друга – практична мета, тому що в багатьох школах і дитсадках були постійні нарікання на недотримання температурного режиму взимку. Більшість садочків, на жаль, збудовані зі старої силікатної цегли, яка не тримає тепло. У багатьох приміщеннях були старі дерев’яні вікна, які також не втримували тепло. І ось саме в рамках реалізації цього проекту усі старі вікна і двері були замінені, було утеплено і капітально відремонтовано дахи й фасади. А це створило значно комфортніші умови для дітей, вихователів, учителів, усіх працівників освітніх закладів.По-третє, естетичний ефект. Ми дуже відповідально і творчо підійшли до цієї роботи, співпрацювали з талановитою групою архітекторів. Адже розуміли, що шанс зробити ці фасади наступного разу, напевно, випаде не скоро. І окремі заклади вийшли надзвичайно цікавими, із ручним розписом, з дуже стильною гамою кольорів. Вигляд цих навчальних закладів змінює вигляд тих мікрорайонів, у яких вони розташовані. Люди тішаться такими змінами, дякують.І це теж одна з сильних сторін нашого міста. Адже такими досягненнями не можуть похвалитися багато інших міст.Та треба визнати, що роботи у нас ще дуже багато. Є чимало шкіл, які потребують ремонтів. Необхідно ремонтувати фасад і дах школи №5, ремонту потребують і школа №2, і школа №7, інші школи й садочки. Ми сподіваємося на наступний проект НЕФКО-4. Але навіть якщо він не буде продовжений, то ми поступово робитимемо це за кошти міського бюджету.Проект НЕФКО-3 – один з наймасштабніших, що реалізовані цією корпорацією в Україні. Фінансові донори, які надали і грант, і пільговий кредит, дуже задоволені тим, як реалізований цей проект у нас: у терміни, обумовлені договором, без якихось зловживань і скандалів. І коли ми фотографували наші об’єкти й надсилали керівникам НЕФКО у Норвегію, то вони були надзвичайно захоплені тим, які яскраві та красиві будівлі.Загалом у межах проекту енергомодернізовано 40 об’єктів. Це школи, садочки, музична школа №1, художня школа, басейн, частина Палацу учнівської молоді.У цьому році у нас вже завершені роботи в дев’яти садочках та школі №10. Фасад гімназії №4 робимо коштом міського бюджету.Найбільшим досягненням є добудова і капітальний ремонт приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні.Власне, добудова приймального відділення – це те, чого найбільше потребувала наша лікарня. Тому що медустанова на понад 600 ліжко-місць з таким приймальним відділенням, яке там було, не могла бути комфортною ні для пацієнтів, ні для медперсоналу. До тих 9,5 млн грн, які були виділені з державного бюджету, ми додали ще 20 млн грн з міської казни. І сьогодні абсолютно впевнено можна стверджувати, що приймальне відділення нашої міської лікарні є одним з найкращих в Україні.У межах реалізації цього проекту придбана значна кількість нового сучасного обладнання, в тому числі, апарат УЗД та рентген. Зараз очікуємо на апарат МРТ. У вересні коштом міського бюджету буде профінансовано придбання 32-сканного КТ. Усе це обладнання потрібне для максимально якісної й оперативної діагностики, від чого залежить успіх подальшого лікування. У приймальному відділенні є операційна, де без зволікань у разі потреби можна відразу проводити оперативні втручання. Є кімната для осіб, які перебувають під вартою. Словом, зроблено все як належить. Найближчим часом очікуємо запуску оновленого приймального відділення.Окрім того, попри критику скептиків з приводу відкриття на базі одного з корпусів пологового будинку тимчасового інфекційного госпіталю для лікування коронавірусу, колосальна кількість людей пройшла там лікування, тому це був виправданий крок. Якби ж ми не відкрили там ковідний госпіталь, то це обернулося б для Луцька постійною червоною зоною, із якої ми просто не виходили б. Адже основні критерії, за якими населені пункти вносять до певної карантинної зони, базуються на кількості вільних ліжок з доступом до кисню. У нас цих ліжок не було б узагалі. Звісно ж, величезна кількість людей просто не отримали б медичну допомогу, яку їм надали у ковідному шпиталі на базі пологового, відтак наслідки для їхнього здоров’я могли бути критичними, велика кількість людей могла просто не вижити.Визначальним при лікуванні COVID-19 є киснева терапія. Якщо немає якісної подачі кисню, людина не може нормально лікуватися. Цей корпус пологового фактично єдиний був обладнаний кисневим розведенням, ми його дообладнали й осучаснили. І я переконаний, чимало життів урятовано завдяки діяльності цього тимчасового інфекційного госпіталю.Було багато розмов, що пологовий ліквідують, однак це не так. Заклад працює, і ми продовжуємо його розвивати. Нещодавно туди придбали рентген-апарат за 1,2 млн грн.Крім того, є плани щодо ремонту амбулаторії в мікрорайоні Привокзальний, який нині активно розбудовується. Тому є потреба розширити цю амбулаторію і зробити там ремонт. Також є ідея облаштувати амбулаторію на вулиці Володимирській.Слід наголосити, що у сфері охорони здоров’я була проведена реформа – створено територіальне медичне об’єднання міста Луцька. Звичайно, комусь це могло не сподобатися. Але це дозволить скоротити велику кількість адміністративного персоналу, який безпосередньо не надає медичну допомогу, відтак вивільнити значний обсяг коштів, які потім можна буде вкласти у розвиток, оновлення, ремонти медичних закладів, у придбання обладнання тощо. Звичайно, до всього це ще й збалансує систему, не буде якоїсь змагальності між закладами, що часто призводило до не зовсім ефективного використання коштів. Тому така централізація в медичній галузі, я певен, матиме позитивні наслідки.Справді, у сфері громадського транспорту відбулися серйозні зрушення. Таких «розумних» зупинок, які є в Луцьку, я не бачив у жодному іншому місті.Загалом цьогоріч встановлено 9 «розумних» зупинок і 22 «розумних» табло. І ми плануємо продовжувати реалізацію цього проекту і в 2022, і наступних роках, тому що лучанам подобаються такі зміни.Ці зупинки, по-перше, мають стильний вигляд. По-друге, вони зручні й комфортні. По-третє, вони інформативні, адже люди мають змогу бачити, скільки часу їм слід чекати на свій автобус чи тролейбус.Крім того, є такі зручності, як доступ до точки Wi-Fi, зарядка. Ці зупинки – на сонячних батареях, споживають значно менше електроенергії. Є смітники для роздільного збору сміття. Ті самі зручності є і біля «розумних» табло.Також варто відзначити осучаснення рухомого складу і в нашому Луцькому підприємстві електротранспорту, і в приватних перевізників. Луцьк – одне з небагатьох міст, де доволі швидкими тмпами триває оновлення приватного громадського транспорту. Сьогодні ми вже маємо близько 20 великогабаритних автобусів. Це нормальні комфортні автобуси, які мають стандарт Євро-5, обладнані кондиціонерами. Вони мають пристойний вигляд, у них не відлітають на ходу колеса, не провалюється підлога.Перевізник, який купив ці автобуси, планує придбати ще більше таких транспортних засобів, і це позитивна тенденція. Більше того, з’являються нові перевізники, які також хочуть брати участь у конкурсах та готові купувати сучасні й комфортні автобуси.У той же час у багатьох обласних центрах України досі їздять ГАЗелі, ПАЗи і подібні старезні раритети з перевареними по десять разів рамами, які подекуди вже розвалюються на ходу. І я не перебільшую.Шляху назад немає. Оновлюючи громадський транспорт, ми діємо на перспективу. Адже нині є інформація, що на загальнодержавному рівні планується ухвалення закону, який зобов’яже використання у громадських перевезеннях транспортних засобів з екологічним стандартом, не нижчим за Євро-5. Тобто, ми випереджаємо ці законодавчі ініціативи, які, цілком можливо, найближчим часом будуть реалізовані Верховною Радою.Разом з тим слід розуміти, що ресурс усіх цих автобусів старого зразка, які нині ще курсують містом, невдовзі вичерпається повністю – за один, два, три роки. І вже сьогодні треба думати, чим ми будемо їх замінювати, а не тоді, коли вони цілком втратять придатність до експлуатації.Транспортна інфраструктура для міста вкрай важлива, тому що більше сотні тисяч лучан щодня користуються громадським транспортом. І мені було дуже приємно, коли люди писали у Фейсбуці про те, як комфортно, коли на вулиці +34, їхати в міському автобусі з кондиціонером, а не з відчиненими дверима й вікнами, на протягах.Водночас оновлюємо і рухомий склад на ЛПЕ. Два тролейбуси придбано минулого року, десять – цьогоріч. До кінця року плануємо закупити ще 17 тролейбусів, якщо не відбудеться якихось форс-мажорних обставин. Таке осучаснення, ясна річ, приваблює лучан частіше користуватися електротранспортом, тому що в чистому, охайному тролейбусі з клімат-контролем їхати приємніше.До речі, ми відзначаємо сьогодні збільшення пасажиропотоку і поступове фінансове оздоровлення нашого підприємства електротранспорту, бо нові тролейбуси на 30% економніші. А в умовах зростання вартості електроенергії, це дуже актуально.Після отримання ще 17 тролейбусів, проведемо списання кількох тролейбусів старого зразка, використання яких сьогодні економічно недоцільне, оскільки на поточні капітальні ремонти витрачаються значні кошти з бюджету підприємства. Тому вже у найближчому майбутньому ЛПЕ перевозитиме лучан у нових комфортних тролейбусах, хоча певний час ще курусуватимуть і старі.Ми подали заявку, і скоріш за все, вона буде реалізована. У 2023 році розпочнеться новий проект із придбання ще 30 тролейбусів, шість із яких буде з автономним ходом.Площу перед РАЦСом плануємо завершити до кінця жовтня. Можливо, це буде початок листопада. Роботи тривають дуже активно. Фактично за тиждень здійснено демонтаж.Ця площа давно потребувала ремонту. Була нецікавою, некомфортною і навіть відлякувала своїм виглядом. Абсолютно не використовувалася лучанами, хіба лише нареченими.Кошти на реконструкцію площі були виділені по лінії соцеконому завдяки народному депутату УкраїниКоли обирали проектантів (а це проектанти з Івано-Франківська) і працювали з проектом, то ставили завдання, щоб ця площа була максимально універсальною. Реконструюється не тільки площа, а й проїзди до багатоповерхівок, які розташовані поруч, та територія за Палацом урочистих подій.У перспективі плануємо перетворення РАЦСу у філію ЦНАПу, але зі збереженням залу, де відбуваються урочисті події. Зараз величезна частина приміщення просто не використовується або використовується неефективно. Тому проектом передбачено достатню кількість паркомісць.Передбачили також місце для проведення масових заходів культурного спрямування, розважальних дійств для мешканців мікрорайону. Разом з тим, запланували прогулянкові доріжки, скверики, щоб місцевим жителям було комфортно відпочивати й проводити свій вільний час. Передбачили величезну кількість озелення (висадимо більше сотні крупномірних дерев та кущів). Облаштуємо газони, освітлення, лавочки.Тендерна вартість реконструкції площі – 23 млн грн. Однак сьогодні ми працюємо над тим, щоб за окремими позиціями здешевити проект, скажімо, встановити дешевші, але не менш функціональні ліхтарі тощо.Щодо проспекту Волі, то вже фактично завершене прокладання усіх мереж, які необхідно було замінити. Це і зливова каналізація, і загальнофекальна, окремі ділянки водогону, переходи теплотрас, оптоволокно для відеоспостереження, кабелі живлення для підсвітки (дорожні знаки на проспекті тепер будуть із підсвіткою), і так далі.Сьогодні на майже половині проспекту Волі вкладено нижній шар асфальту. Плануємо в другій половині вересня відкрити проспект для проїзду, щоб зняти навантаження із сусідніх вулиць й дати можливість курсувати і приватному, і громадському транспорту. Продовжуємо роботу над облаштуванням паркомісць, велодоріжок, тротуарів і всього іншого.Плануємо орієнтовно 80% робіт завершити цього року. Наступного буде вкладений верхній шар асфальту, висаджено озеленення, облаштовано LED-освітлення, освітлення на тротуарах, встановлені вуличні меблі, смітники і нанесена розмітка. Тобто цілком завершити проект плануємо навесні.Також розпочали нині роботу з облаштування скверу біля школи №26, який був у жахливому стані. Це своєрідний центр густонаселеного мікрорайону. Плануємо завершити роботи буквально за місяць. Відремонтували фасад 26-ї школи, який тепер має дуже гарний вигляд, і пришкільну територію. А тепер тут буде ще й гарний сквер.Завершується облаштування скверу на розі проспектів Молоді і Відродження. Уже викладена бруківка, облаштовано лавочки, висаджене озеленення. У вересні буде встановлено освітлення.Окрім того, з ініціативи депутатів від фракції «ЗА Майбутнє», які виділили значну частину коштів зі свого депутатського фонду, решту профінансовано з бюджету, триває облаштування урбан-парку на проспекті Молоді поруч із кафе «Мадагаскар». Там буде дуже сучасний і креативний дитячий майданчик принципово нової якості, який відрізнятиметься від усіх дитячих майданчиків, що в Луцьку. Це буде місце для занять екстремальними видами спорту, де також передбачена зона для street workout. Роботи плануємо завершити у жовтні.Створили комфортні умови й для відвідувачів Центрального парку - збудували громадську вбиральню, яка була вкрай необхідна у такому людному місці.Дійсно, налагодити співпрацю було непросто. З різними громадами по-різному вдалося, так би мовити, подружитися. Однак, нині можемо констатувати: налаштована ефективна робота, обрані старости, забезпечно роботу всіх підрозділів, які мають бути в цих старостинських округах: це робота і працівників ЦНАПу, і соціальної служби, і реєстру територіальної громади, всіх інших працівників, послуг або консультацій яких потребують жителі громад. Також передбачаємо фінансування на потреби цих громад.У Заборолі триває добудова нового корпусу ліцею, який, напевно, є одним із найпроблемніших у нашій громаді, адже діти змушені навчатися у три зміни. Цього року ми виділили 15 млн грн, за які повністю замінено дах, капітально відремонтовано фасад, добудовано і розширено спортивний зал, зроблено благоустрій. Завершується добудова нового корпусу.Понад 3 млн грн було виділено на Княгининівський НВК, який включає школу і садочок. Тут здійснено капремонт фасаду приміщення спортзалу і їдальні в школі, а також фасаду і даху дитсадка.Виділяємо кошти на ремонти доріг у населених пунктах. Налагоджуємо процес вивезення сміття, надання інших комунальних послуг.Ми справді намагаємося приділяти увагу усім населеним пунктам. Звичайно, надати допомогу одночасно неможливо, та й минуло дуже мало часу, але активно працюємо з громадами, зокрема і в культурному напрямку. Нещодавно був проведений фестиваль «З родинного джерела», і люди просто в захваті від цих дійств.Проект, який нині завершується, дасть серйозний поштовх для розвитку туризму. Я сам з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо офіційно відкрити об’єкт.У межах проекту відновлено пам’ятки архітектури національного значення: вежу Чорторийських, оборонну стіну, частину келій монастиря єзуїтів тощо. Був зроблений внутрішній дворик у приміщенні коледжу. Облаштовано оглядову територію, відреставровані фасади, повністю відремонтовано усі підвали.Окрім того, в процесі реалізації проекту була здійснена дуже серйозна історична археологічна знахідка – понад 170 метрів квадратних підвалів, про які не було жодних згадок. І ми також їх відремонтували.Наразі завершується облаштування різноманітних мультимедійних атракцій: це і система віртуальної реальності, і виставка лицарських обладунків, і фігура монаха, і голограма привида й багато іншого. Усе це збагатить і наповнить цікавинками наші унікальні підземелля.Дуже цікаво те, що ці підземелля вежі Чорторийських з’єднані із підземеллями кафедрального собору святих Петра і Павла. Ми вже домовилися із представниками костелу про проведення спільної екскурсії. Це буде найдовша екскурсія історичними підземеллями в Україні. Це буде надзвичайно цікаво і лучанам, і гостям міста.Коли ми говоримо про туризм у нашому місті, проблемою є те, що люди приїздять на день або пів дня і їдуть. Вкрай рідко залишаються на два-три дні. Чим більше буде таких унікальних локацій, як підземелля, що більше буде цікавих екскурсій, то на довше люди будуть лишатися у Луцьку. Відтак і більше коштів витрачатимуть у закладах громадського харчування, готелях, транспорті та магазинах.Окрім того, минулого року ми облаштували в Старому місті архітектурну підсвітку кірхи, а цього року облаштуємо підсвітку костелу. Це дещо складніший проект, тому що кафедральний собор – пам’ятка національного значення, і туди не можна кріпити будь-які об’єкти освітлення. Тому вся підсвітка йтиме знизу, доведеться прокладати мережі. Але я переконаний, що цьогоріч ми цей задум реалізуємо.На фінішній стадії підписання інвестиційного договору з інвестором, який буде реконструювати цікаву будівлю на вулиці Кафедральній, 4. Це гостинний дім чеської родини Прайзлерів, пам’ятка архітектури місцевого значення, у якій розташовувалися свого часу найрізноманітніші установи. Після підписання договору інвестор буде зобов’язаний відреставрувати цю будівлю. Я сподіваюся, що там буде готель і заклад громадського харчування. І цей проект має вдихнути життя в Старе місто.Найближчим часом плануємо відремонтувати вулиці Кафедральну, Драгоманова. Також відремонтуємо площу Ринок, яка сьогодні перетворена в парковку, хоча може бути чудовим місцем для відпочинку. Плануємо знайти адекватних підприємців, які вирішать питання з ділянками на Кафедральній, 13, де сьогодні просто чагарники і яма, а також на Кафедральній, 15. Ці ділянки дуже псують вигляд Старого міста.Ну і, звісно ж, після остаточного залагодження питання зі Старим ринком, плануємо також облаштовувати площу перед Луцьким замком зі сторони вулиці Глушець.На нашу думку, вересень – найкращий час для святкування Дня міста, тому що всі повертаються із канікул та відпусток, приїздять на навчання студенти. Та й погода у вересні ще зазвичай хороша.Раніше ми відзначали День міста 25 серпня, це співпадало зі святкуванням Дня Незалежності. І був ефект такого собі перенасичення, а це не дуже добре.Відтак вирішили, що традиція відзначення Дня міста повинна асоціюватися у лучан із початком вересня. Цьогоріч же на другу суботу вересня припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а ще – чергова річниця теракту 11 вересня у США. Тому й перенесли святкування на перший вікенд осені.Ми намагаємося знайти золоту середину. Цьогорічне святкування Дня міста не обійдеться Луцьку дорого – у кількасот тисяч гривень. Значну частину фінансових витрат ми поклали на спонсорів.Вирішили повторити минулорічний досвід, коли 935-й день народження Луцька відзначали в умовах карантину. Знову зробимо кілька різнопланових локацій у Центральному парку, на кожній відбуватимуться якісь цікаві творчі атракції. Нарешті у Луцький замок знову повернеться Lutsk Food Fest із вечірньою концертною програмою. Протягом усього дня в суботу в місті виступатимуть місцеві колективи – така собі класична програма, ввечері також буде шоу-програма на Театральному майдані біля фонтану. В неділю буде продовження Lutsk Food Fest, а ввечері перед головним корпусом ВНУ виступить відомий український гурт СКАЙ та інші артисти.Тут народилися мої батьки, тут народився я. Луцьк для мене рідний. І це найперша і найголовніша причина його любити.Коли після завершення школи я поїхав навчатися до Києва, то пам’ятаю, що дуже сумував за Луцьком. У великих містах, мені здається, людина дещо втрачає себе у постійній гонці, у хаосі й прискореному ритмі життя. У Луцьку такого немає, у нас дуже затишно й спокійно. Тут живуть доброзичливі й привітні люди. Наше місто сучасне і комфортне, але разом з тим дуже душевне й атмосферне. За це я і люблю Луцьк.Хочу, аби всі любили та розвивали своє місто. Місто – це не лише дороги, будинки, магазини і парки. Місто – це люди. І його розвиток залежить від кожного з нас, від того, з якою відповідальністю ми ставимося до роботи, один до одного, як бережемо свою історію, як творимо сьогодення.Тому я бажаю усім нам, лучанам, однією великою командою, з дня у день, робити наше місто кращим, максимально долучатися своїми ідеями, ініціативами й хорошими справами до поступу рідного міста.Фотота з архіву Луцької міської ради