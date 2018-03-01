Система взаємин бізнесу та влади потребує негайних змін, – Ігор Чорнуха

Ігор Чорнуха розповів про те, яка мета діяльності організації, чому він долучився до цієї роботи та чи є у тому політика.



Про це йдеться у інтерв'ю



Отже, невдовзі у Луцьку відбудеться офіційна презентація та відкриття Волинського офісу простих рішень та результатів. Для чого він створений?



– В загальнодержавному вимірі Офіс простих рішень та результатів – це громадська неприбуткова організація, заснована Михайлом Саакашвілі та Олександром Ольшанським, яка готує пропозиції для Президента України, членів Національної ради реформ, куди входять ключові особи держави – президент Володимир Зеленський, Голова Верховної ради України Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль, інші високопосадовці. Крім цього, Михайло Саакашвілі призначений Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ, що ще більш посилює нашу координацію роботи з державними інституціями та органами місцевої влади на всіх рівнях.



Чому вирішили долучитися до цієї роботи Ви особисто?



– Прийшло розуміння, що саме в цьому статусі найефективніше долучитися до розвитку реального сектора економіки. На собі відчуваю всі складності повсякденної роботи, знаю про стан справ і в результаті спілкування з колегами. Як би це абсурдно не звучало, але чомусь легальному бізнесові і раніше було непросто, а зараз працювати нічим не краще. В Україні створена система жорсткої зарегульованості ведення бізнесу, процвітає механізм постійних звернень (навіть з дріб’язкового приводу) до різних дозвільних та регуляторних структур, постійні перевірки, а чимало чиновників різних рівнів не хочуть відмовлятися від закоренілої практики пасивності, бездіяльності, якщо для них відсутня «мотивація»… Вони краще відмовляться взагалі щось робити, ніж візьмуть на себе мінімальну відповідальність у рамках закону та службових повноважень!



Про розумну ініціативу вже навіть і не йдеться. Як колись: «аби чого не вийшло» та «ініціатива – карається»…



– Тому інертність і безвідповідальність уже стали візитними картками більшості чиновників. Але вони вміють і створювати штучні перепони, щоб потім до них оббивали пороги зі слізними просьбами (і не тільки!) «вирішити» проблему. І все це призводить, на тлі недосконалого і двозначного законодавства, лише перетворення проблем у хронічні замість того, щоб їх вирішувати. Бо справді ж вітчизняне законодавство залишається бути недосконалим, зарегульованим і залежним від суб’єктивної думки окремих посадовців. Усе це, а також інші фактори, призводить до того, що корупція зростає, вона стає вже масовим явищем…



Нічого хорошого не приносить і стара практика величезної маси звітних документів, які вимагають від підприємств і підприємців різноманітні державні органи. Нічого, крім відволікання на другорядні теми, це не дає. Але створенню видимості бурхливої діяльності перед начальством – сприяє…



– Навіть на одному-єдиному прикладі можна побачити, що нинішня система справді потребує негайних і кардинальних змін. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено, але й вони наражаються на величезний спротив. Наприклад, недавно створене Бюро економічної безпеки, державний орган, який акумулює в собі розслідування в сфері економіки. БЕБ позбавить певних повноважень величезну масу структур, які цим традиційно займалися. Зокрема, Державну аудиторську службу, Нацполіцію, податкові та інші. Але останнім часом, знаючи, що невдовзі на повну силу запрацює БЕБ, частина з цих служб почала буквально лютувати. Чи не кожен обєкт, де використовуються бюджетні кошти, не обходиться без перевірок, часом – кількох структур одночасно.Державна аудиторська служба ледь не в кожному суб’єкті господарювання вбачає порушника ,а поліція масово порушує кримінальні провадження за принципом «проти всього і проти всіх», таким чином «кошмар ять бізнес» ,що суперечить елементарному здоровому глузду. Найгірше, що все це робиться в робочий час представниками державних органів, які існують за рахунок платників податків, і в тому числі тих, кого вони намагаються «доперевіряти»… Виходить, що тіньові структури залишаються непоміченими, а страждає легальний і соціально орієнтований бізнес, який працює прозоро, сплачує податки, дає людям робочі місця і віру в краще майбутнє.



Найгірше, що вся ця «бурхлива діяльність» відволікає в бізнесу масу часу та енергії, а серед працівників поширює відчуття незахищеності перед свавіллям…



– А так бути не повинно! Бо що таке створені робочі місця? Це податки державі, і зарплати працівникам, і, врешті-решт, благополуччя в родинах та країні. Таким чином, бізнес наповнює бюджет, із нього фінансується утримання силовиків і контролерів, які потім всі свої зусилля на боротьбу з… тими, хто їх утримує! Зрозуміло, що за таких обставин й ситуація в вітчизняній економіці та фінансовій сфері нестабільна, та й інвестиційний клімат України – далеко не привабливий…



І це вже навіть на Заході помітили. Після засідання «Кримської платформи» Президент Естонії Керсті Кальюлайд чесно зізналася, що не радить естонському бізнесові інвестувати в Україну, в тому числі – через свавілля силовиків…



– Тому ситуацію треба негайно змінювати. Пріоритет – дебюрократизація, та дерегуляція, і коли в рази зменшиться кількість різноманітних дозвільних процедур та документальних звітів, тоді країна одразу оживе. Одним словом, держава та бізнес повинні стати взаємовідповідальними партнерами. І це – ніяка не політика.



До речі, саме про політичну складову може в багатьох виникнути певні питання…



– Одразу зауважу, відкриття Офісу простих рішень та результатів Національної ради реформ – це не політика, це громадська робота для того, щоб створити для бізнесу додаткові можливості, щоб він не залишався наодинці з несприятливими умовами, котрі відчуваємо чи не щодня. Я особисто рівновіддалений від будь-яких партій та рухів, як і Михайло Саакашвілі – самостійний у процесі створення реформ та їх втілення в життя. Причому, якщо створення – важливий процес, то реалізація – ще важливіший! Класичний приклад – реформування Державної будівельної інспекції, котра наразилося на шалений спротив старої корупційної системи. Чому спротив, мабуть, зрозуміло?



Бо хабарники і казнокради втрачають значні потоки, які тепер підуть в державну казну, а не в їхню бездонну приватну кишеню…



– Звичайно, тому представники минулого включають усі наявні в них механізми. Аж до повного саботажу, аби чимдалі залишатися в ролі тих, хто щось «вирішує».



Як роботу Офісу простих рішень та результатів Національної ради реформ та його відділень в областях сприймають на рівні центральної влади?



– Можемо констатувати чітку взаємодію та реалізацію багатьох ініціатив, напрацьованих Михайлом Саакашвілі та його командою в м. Києві та в областях. Столиця вже починає розуміти, що про стан справ у державі треба дізнаватися не лише з репортажів по телевізору, постів у соцмережах чи доповідних записок тих чи інших державних органів, а й із першоджерел – від громадськості, бізнесменів. Дуже приємно, що схвалено ідею проводити щонайменше один раз на місяць спільних засідань Офісу Президента України на чолі з Андрієм Єрмаком або його заступником Кирилом Тимошенком та Офісу простих рішень та результатів, який репрезентує Михайло Саакашвілі. Причому, ці засідання будуть проводитися за участі представників областей, у тому числі – Волинського офісу простих рішень та результатів, який я очолюю.



Очікується, що 10 вересня на Волинь приїде Михайло Саакашвілі та ключові члени його команди…



– Так, підготовка до візиту Михайла Саакашвілі на завершальному етапі. В програмі – низка цікавих локацій, найголовніша – дискусійна панель із проблематики взаємодії бізнесу та влади, котра відбудеться в м. Луцьку в приміщенні Волинської торгово-промислової палати. Оскільки в відвертому обміні думками та аналізі ситуації візьмуть і представники місцевої влади, то, сподіваюся, що буде і продуктивний діалог, і напрацювання актуальних пропозицій, і, як я вже казав, контроль за реалізацією реформ.



Інтерв’ю вів Володимир ДАНИЛЮК.



На фото: керівник Волинського офісу простих рішень та результатів Ігор Чорнуха (в центрі) під час одного з публічних заходів.

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Крім цього, Михайло Саакашвілі призначений Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ, що ще більш посилює нашу координацію роботи з державними інституціями та органами місцевої влади на всіх рівнях.– Прийшло розуміння, що саме в цьому статусі найефективніше долучитися до розвитку реального сектора економіки. На собі відчуваю всі складності повсякденної роботи, знаю про стан справ і в результаті спілкування з колегами. Як би це абсурдно не звучало, але чомусь легальному бізнесові і раніше було непросто, а зараз працювати нічим не краще. В Україні створена система жорсткої зарегульованості ведення бізнесу, процвітає механізм постійних звернень (навіть з дріб’язкового приводу) до різних дозвільних та регуляторних структур, постійні перевірки, а чимало чиновників різних рівнів не хочуть відмовлятися від закоренілої практики пасивності, бездіяльності, якщо для них відсутня «мотивація»… Вони краще відмовляться взагалі щось робити, ніж візьмуть на себе мінімальну відповідальність у рамках закону та службових повноважень!– Тому інертність і безвідповідальність уже стали візитними картками більшості чиновників. Але вони вміють і створювати штучні перепони, щоб потім до них оббивали пороги зі слізними просьбами (і не тільки!) «вирішити» проблему. І все це призводить, на тлі недосконалого і двозначного законодавства, лише перетворення проблем у хронічні замість того, щоб їх вирішувати. Бо справді ж вітчизняне законодавство залишається бути недосконалим, зарегульованим і залежним від суб’єктивної думки окремих посадовців. Усе це, а також інші фактори, призводить до того, що корупція зростає, вона стає вже масовим явищем…– Навіть на одному-єдиному прикладі можна побачити, що нинішня система справді потребує негайних і кардинальних змін. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено, але й вони наражаються на величезний спротив. Наприклад, недавно створене Бюро економічної безпеки, державний орган, який акумулює в собі розслідування в сфері економіки. БЕБ позбавить певних повноважень величезну масу структур, які цим традиційно займалися. Зокрема, Державну аудиторську службу, Нацполіцію, податкові та інші. Але останнім часом, знаючи, що невдовзі на повну силу запрацює БЕБ, частина з цих служб почала буквально лютувати. Чи не кожен обєкт, де використовуються бюджетні кошти, не обходиться без перевірок, часом – кількох структур одночасно.Державна аудиторська служба ледь не в кожному суб’єкті господарювання вбачає порушника ,а поліція масово порушує кримінальні провадження за принципом «проти всього і проти всіх», таким чином «кошмар ять бізнес» ,що суперечить елементарному здоровому глузду. Найгірше, що все це робиться в робочий час представниками державних органів, які існують за рахунок платників податків, і в тому числі тих, кого вони намагаються «доперевіряти»… Виходить, що тіньові структури залишаються непоміченими, а страждає легальний і соціально орієнтований бізнес, який працює прозоро, сплачує податки, дає людям робочі місця і віру в краще майбутнє.– А так бути не повинно! Бо що таке створені робочі місця? Це податки державі, і зарплати працівникам, і, врешті-решт, благополуччя в родинах та країні. Таким чином, бізнес наповнює бюджет, із нього фінансується утримання силовиків і контролерів, які потім всі свої зусилля на боротьбу з… тими, хто їх утримує! Зрозуміло, що за таких обставин й ситуація в вітчизняній економіці та фінансовій сфері нестабільна, та й інвестиційний клімат України – далеко не привабливий…– Тому ситуацію треба негайно змінювати. Пріоритет – дебюрократизація, та дерегуляція, і коли в рази зменшиться кількість різноманітних дозвільних процедур та документальних звітів, тоді країна одразу оживе. Одним словом, держава та бізнес повинні стати взаємовідповідальними партнерами. І це – ніяка не політика.– Одразу зауважу, відкриття Офісу простих рішень та результатів Національної ради реформ – це не політика, це громадська робота для того, щоб створити для бізнесу додаткові можливості, щоб він не залишався наодинці з несприятливими умовами, котрі відчуваємо чи не щодня. Я особисто рівновіддалений від будь-яких партій та рухів, як і Михайло Саакашвілі – самостійний у процесі створення реформ та їх втілення в життя. Причому, якщо створення – важливий процес, то реалізація – ще важливіший! Класичний приклад – реформування Державної будівельної інспекції, котра наразилося на шалений спротив старої корупційної системи. Чому спротив, мабуть, зрозуміло?– Звичайно, тому представники минулого включають усі наявні в них механізми. Аж до повного саботажу, аби чимдалі залишатися в ролі тих, хто щось «вирішує».– Можемо констатувати чітку взаємодію та реалізацію багатьох ініціатив, напрацьованих Михайлом Саакашвілі та його командою в м. Києві та в областях. Столиця вже починає розуміти, що про стан справ у державі треба дізнаватися не лише з репортажів по телевізору, постів у соцмережах чи доповідних записок тих чи інших державних органів, а й із першоджерел – від громадськості, бізнесменів. Дуже приємно, що схвалено ідею проводити щонайменше один раз на місяць спільних засідань Офісу Президента України на чолі забо його заступникомта Офісу простих рішень та результатів, який репрезентує Михайло Саакашвілі. Причому, ці засідання будуть проводитися за участі представників областей, у тому числі – Волинського офісу простих рішень та результатів, який я очолюю.– Так, підготовка до візиту Михайла Саакашвілі на завершальному етапі. В програмі – низка цікавих локацій, найголовніша – дискусійна панель із проблематики взаємодії бізнесу та влади, котра відбудеться в м. Луцьку в приміщенні Волинської торгово-промислової палати. Оскільки в відвертому обміні думками та аналізі ситуації візьмуть і представники місцевої влади, то, сподіваюся, що буде і продуктивний діалог, і напрацювання актуальних пропозицій, і, як я вже казав, контроль за реалізацією реформ.На фото: керівник Волинського офісу простих рішень та результатів Ігор Чорнуха (в центрі) під час одного з публічних заходів.

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