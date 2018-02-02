На «своїх двох»: речниця прокуратури 2 роки не їздить Луцьком ні маршрутками, ні тролейбусами

Вже 2 роки і 3 місяці речниця Волинської обласної прокуратуриходить на роботу пішки, хоч за мірками Луцька з точки А в точку Б – доволі далеко.Чотири кілометри в один бік вона долає приблизно за 40 хвилин. Справа, каже, – не в економії чи бажанні схуднути.Аби розпитати про мотивацію і різноманітні «плюшки» від ходьби, ми вирішили здолати ранковий шлях «Балка – вулиця Винниченка» разом з Наталкою Мурахевич.Надворі тільки-тільки розвиднілося. Щодня речниця прокуратури виходить з дому приблизно о такій порі, адже о 8:00 починається її робочий день. До старту треба встигнути ще переодягнутися та випити кави (робочий дрес-код не завжди зручний для далеких піших дистанцій, тож на роботі у Наталки – кілька суконь про запас).«Звідси на роботу я можу йти двома шляхами. Через Соборності і через Рівненську. Через Рівненську буде трохи більше 4 кілометрів, через Соборності – майже 4, – розповідає Наталка, поки йдемо парком 900-річчя. Ми обираємо другий.Відмовитися від громадського транспорту, не маючи власної автівки, Наталка Мурахевич вирішила ще задовго до локдауну – у серпні 2019 року. Каже, відбулося це якось інтуїтивно. В один день усвідомила, що у маршрутках і тролейбусах їй бракує простору.Найбільшим відкриттям же стало те, що шлях на роботу і з роботи пішки займає майже стільки ж часу, як і поїздка маршруткою. Річ у тім, що найближчої зупинки громадського транспорту від будинку – добрячий шматок дороги.Нині у Наталки Мурахевич навіть немає пластикової картки CytiCard. Каже, коли безготівкову оплату проїзду у транспорті ввели, то на всяк випадок купила картку, навіть один раз проїхалася з цікавості. Але згодом картку для проїзду вкрали разом з гаманцем.«Я нікого не агітую ходити пішки. Навіть рідних чи друзів. Це мій спосіб тримати рівновагу. У кожного він, напевно, свій. Але мені це потрібно і вранці, і ввечері. Вранці – я просто собі вбираю очима світ і про щось роздумую, фантазую про те, що бачу. Це мій спосіб налаштуватись на день. Ввечері ж декілька кілометрів пішки – це можливість дорогою залишити весь негатив, якого набралась протягом дня, і з робочого настрою перелаштуватися на домашній, спокійний», – розповідає речниця прокуратури, поки йдемо через місток у парку імені 900-річчя Луцька.Ніколи, додає, не ходить пішки із навушниками у вухах. Хочеться дивитися і думати про своє.«Отут, – показує співрозмовниця на місце, де росте тополя, – я часто думаю про конкуренцію і протекцію. Знаєте чому? Бо тут росла величезна тополя, а ця маленька за нею тягнулася і була така рівна-рівна. Велику тополю навесні зрізали. І меншу одразу покосило. Я собі тут іду і думаю: добре, як поруч є хтось великий і сильний. І ти з одного боку відчуваєш захист, а з іншого – конкуренцію. І тягнешся собі до верху. А тут один момент – і все стало по-іншому. І вже немає ні стимулу, ні захисту. Легко бути рівним при комусь сильному».Відколи почала багато ходити пішки саме вранці та ввечері, каже Наталка, побачила Луцьк зовсім іншим:«Нам всім дуже подобається багато ходити пішки за кордоном, у європейських містах, роздивлятися. Але і своє місто теж починаєш тоді відчувати зовсім по-іншому, бачиш, в який спосіб воно взаємодіє з людьми.До локдауну робочий день у прокуратурі починався о 9-ій. Тому я виходила на годину пізніше. У той час ідуть і їдуть зовсім інші люди, місто має інший темп. Луцьк на годину раніше – це як інший корж торта. Він трохи тихіший, повільніший, менш велелюдний».Дорогою на роботу речниця прокуратури вже впізнає кожне дерево, кожен кущ, знає, о котрій годині і в якій частині міста їде конкретний автомобіль, іде конкретна людина, мешканець якої квартири щоранку курить на балконі тощо.«От бачу цей червоний Citroenі кажу собі: значить у світі порядок, все відбувається правильно і стабільноВін їде на роботу, я – йду на роботу. Впізнаю вже і людей, які їдуть велосипедами», – каже Наталка Мурахевич і додає, що в цьому є якась своя магія.За її словами, дорога – ідеальний спосіб почути себе, почути місто і придумати історію про те, що бачиш:«Майже щоразу, коли іду вранці проспектом Соборності, назустріч мені іде жінка, завжди класично і якось навіть вишукано одягнута. Я інколи уявляю, як вона вставала вранці, ішла до шафи, аби вибрати одні між всіх своїх класичних брюк, що вона в той час думала, як намріювала собі свій день.А на одному з балконів – майже завжди в однаковий час курить чоловік. І ця така глибока осінь навколо, і він якийсь такий гармонійний у ній... І здається, ніби це осіннє затуманене місто курить разом з ним. Влітку він теж курить, але це відчувається інакше».Це, пояснює, її однокласниця, теж Наталка. Вона – лікарка перинатального центру і теж щодня ходить на роботу пішки вже багато років.На роботу і з роботи Наталка Мурахевич іде пішки, незважаючи на погоду, настрій і інші обставини. Часом, каже, дорогою підбирає хтось із колег, а інколи (хоч і рідко) у незапланованих ситуаціях доводиться викликати таксі.«У мене вже багато років є водійське посвідчення. Але я, на жаль, не їжджу, хоч і є в мене намір почати це робити. Колись прочитала у психологів: якщо ви перша жінка у вашому роду, яка сіла за кермо, то навіть поле чинить вам перепону. Тому треба подолати оцей спротив, насамперед – у своїй голові. У чоловіків воно виходить легше, бо вважається, що це чоловіча справа.Мій син, наприклад, отримав посвідчення, а наступного дня вже поїхав з Луцька у Володимир-Волинський. У мене був шок. І я впевнена, що донька теж сяде і поїде. Бо в них немає цих деструктивних установок в голові. А в мене є, бо нас колись з народження вчили, як «правильно жити», – відповідає Наталка.«Я 40 років собі нібито знала, як жити правильно. Колись у дитинстві, коли в 3-4 роки ми брали мереживну накидку з подушки і чіпляли собі на голову як фату, то нам розказували: ти дівчинка, ти підеш у садочок, а потім – у школу, в університет, а потім вийдеш заміж і в тебе буде двоє дітей – хлопчик і дівчинка. І так далі. Установок про те, як має бути правильно, було безліч. Я ніколи не ставила то під сумнів (це дивно насправді, але це так).А коли мені виповнилося 40 років, я зрозуміла, що я в себе ніколи і не питала: а як хочу я? Тепер от з’ясовую. Одне з моїх невеличких «хочу» – це ось ходити Луцьком пішки».Наталка Мурахевич розповідає, що тут, у цьому районі міста, минуло її дитинство. Тато працював у СІЗО, і сім’я проживала у гуртожитку, що поруч.«Ще дітьми ми напам’ять знали екскурсію, яку на меморіалі проводили екскурсоводи, і самі могли вже водити людей. Ну і ще з дитинства ми з друзями чули про всякий кримінал, вироки, суди. Цікаво було та і зіграло свою роль у житі, мабуть. Такий собі сімейний сценарій - працювати в правоохоронних органах.А останній рік я на меморіалі провідувала дуб. Навесні із подивом дізналась, що дуб цвіте. Таке собі відкриття капітана Очевидність. Не знаю, чому мене це так здивувало. Можливо, тому, що дуб - це якесь таке втілення мужності, а які квіти, коли ти втілюєш мужність? Стереотипи, так. Проте мали ж звідкись братися жолуді - і от звідки, якщо би він не цвів? Але я ніколи не бачила раніше, як цвітуть дуби. І не побачила б, якби не ходила пішки. Я навіть допис про це у Фейсбук писала - і читачі зізнавались, що теж ніколи не бачили, що дуб цвіте».Читачів мають не лиш дописи Наталки Мурахевич на особистій сторінці. Має своїх поціновувачів, які очікують на вихід книжки, і цикл її оповідань під рубрикою «Поки розчиняється цукор». Тож цікавимося, чи народжуються ці оповідання під час піших дистанцій.«Так. Нерідко мотиви і історії приходять саме в дорозі. Тоді я зупиняюся і занотовую собі декілька слів, щоб не забути. Можу ще сісти на лавочці на меморіалі після роботи і писати.Мене часто питають, коли я «напишу книжку». Насправді у мене нема сюжету. Нема скелету, на який можна навісити емоціі і почуття, про які я вмію писати. Це становило для мене проблему, аж доки я не знайшла оцю фразу - «поки розчиняється цукор». Тепер із неї починається майже сотня оповідань, які поки просто живуть у фейсбуці.А перше оповідання написалося колись, коли дорогою зі спортзалу я традиційно зайшла на капучино. Помішувала тоді цукор і подумала: оця величезна куля - Земля - вона ж зараз летить у просторі. І поки ти собі просто помішуєш цукор, відбувається величезна кількість подій за участі мільярдів людей. Свої роздуми я оформила у невеликий допис. Наступного тижня натхнення знову прийшло у момент, коли пила там капучино - і закрутилося. Згодом цикл про цукор завів собі героїв, вони мають своїх фанатів», – розповідає речниця прокуратури.Зрештою, підсумовуємо плюси від міських мандрівок на «своїх двох» замість маршруток і тролейбусів для Наталки Мурахевич.«Крім того, що то мій спосіб медитації, це дає мені таку собі маленьку незалежність. Я не залежу від правил перевезень у карантин, не залежу від того, чи вчасно приїде маршрутка, чи зможу я туди поміститись, чи часто вона зупинятиметься, чи не зламається на шляху і так далі.Я розумію, що такий спосіб пересування не підходить людям, які мають бути супермобільними, встигати на кілька зустрічей на день в різних куточках міста. Але такі зазвичай і не ходять пішки», – каже Наталка Мурахевич.Зрештою, хоч співрозмовниця і наголошувала, що головний аргумент такого вибору – це не економія, її ми теж порахували. За 2 роки і 3 місяці, крокуючи на роботу і з роботи пішки, Наталка Мурахевич зекономила щонайменше 6700 гривень (при вартості однієї поїздки – 6 гривень). Ми не рахували поїздок у вихідні, але і у неробочі дні вона за потреби без проблем вирушає пішки у центр міста чи інші локації. Не рахували також і витрат та таксі. Зрештою, і ті, хто їздить містом громадським траснпортом, теж інколи змушені використовувати таксі.Висновок від Наталки Мурахевич: шукайте свій спосіб зберігати рівновагу.СпілкуваласяФото