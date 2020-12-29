Якісно, швидко та безпечно: волинська компанія «CLEAN Service» надає повний спектр клінінгових послуг*

Хочете зробити генеральне прибирання вдома перед зимовими святами? Або потрібне прибирання великого комерційного приміщення? Не можете самостійно впоратись із складними забрудненнями? Не маєте часу на прибирання? Можливо, ви просто не любите це робити? У будь-якому випадку не варто ризикувати чистотою у власній оселі. Адже у наш час є можливість звернутись до професіоналів, які за короткий час зроблять ваше помешкання бездоганно чистим.Волинська клінінгова компанія «CLEAN Service» надає повний спектр клінінгових послуг: підтримуюче, генеральне прибирання квартир та офісів, післяремонтне, контактне періодичне прибирання, хімчистка меблів та килимів, миття вікон, вітрин, фасадів будівель та прибирання території.Власник компанії «CLEAN Service»розповів для, що сервіс працює вже 3 роки. Розпочинали свою діяльність у Володимирі-Волинському як франшиза іншої компанії, останні два роки працюють як самостійна фірма. За цей час компанія зуміла завоювати довіру вибагливих клієнтів у Волинській області і не тільки.«Зараз ми вже працюємо по всій області. Наші послуги замовляють і в інших регіонах. Минулого тижня клінери прибирали у мережі супермаркетів у Тернополі. Часто замовляють у Львівській області», - говорить керівник компанії.Чоловік пригадує, що одного разу побачив, як працює клінінгова компанія, який виходить результат. Ігор Прогонюк зацікавився цією сферою. Він побачив, що на Волині ця, на його думку, перспективна сфера зовсім не розвинута, тому вирішив створити власний бізнес.«Чомусь клінінг не настільки популярний у нас. Я хочу, аби ця сфера розвивалась, ми робимо все для цього. Це дуже класно, коли клієнти бачать результат і залишаються ним задоволені», - додає він.У «CLEAN Service» працює досвідчена команда клінерів. Усі працівники мають досвід роботи понад 2 роки, пройшли навчання у Київській школі клінінгу і є майстрами своєї справи. Вони прибирають максимально швидко, якісно та безпечно.«Дівчата, які працюють у компанії «CLEAN Service» - справжні професіонали своєї справи. Вони досконало знають усю технологію, як правильно користуватись технікою та мийними засобами. У них позаду навчання та великий досвід роботи у цій сфері», - каже Ігор Прогонюк.У роботі колектив «CLEAN Service» використовує професійну німецьку техніку, яка впорається з будь-якими типами забруднень, - німецькі пароочисники Kärcher. Вони здатні навести лад без хімії. У тих зонах, де пароочисник не впорається (стільниці, столи, плитка, підвіконня, сантехніка тощо), застосовують екозасоби, які не псують шкіру, не виділяють токсичних випарів і не забруднюють навколишнє середовище, не шкодять дітям та домашнім тваринам.Нерідко люди хвилюються, що клінінгові компанії працюють із шкідливими засобами. Проте, це не так. Команда «CLEAN Service» використовує лише нешкідливі мийні засоби і гіпоалергенні, зокрема.Ігор Прогонюк запевняє, що клінінг безпечно замовляти навіть тоді, коли у домі є діти. Навпаки, професійна техніка здатна прибрати 99,99% бруду та бактерій. Самостійно, без сертифікованих засобів та відповідних навичок, цього не зможе зробити навіть найкраща господиня.Керівник компанії «CLEAN Service» зазначає, що клінери беруться навіть за надскладні замовлення. До прикладу, приміщення після пожеж.За словами Ігоря Прогонюка, у компанії є два авто, тому сервіс може одночасно обслуговувати двох замовників, навіть у різних областях.Клієнт може бути присутнім під час прибирання. Може віддати ключ клінерам, піти у своїх справах і приїхати вже, наприклад, за 30 хвилин до кінця прибирання. Є випадки, коли люди хочуть винести з приміщення усі меблі. Тоді компанія наймає людей, які виносять меблі у вантажні авто. Після цього клінери починають прибирання.Ігор Прогонює відзначає, що йому важлива хороша атмосфера у робочому колективі, тому він як керівник всіляко старається для своїх працівників, аби їм було комфортно, цікаво, адже, за його словами, це неабияк впливає на результат. Він каже, що колектив залишається незмінним усі ці роки.Власник сервісу зауважує, що працюють здебільшого із комеріційними об’єктами: мережами супермаркетів, магазинів, салонами краси, фітнес-центрами тощо.«Нам цікава співпраця із великими комерційними об’єктами на постійній основі. Зараз ми активно працюємо над тим, аби розпочати підписання договорів із ними на довготривалий термін», - ділиться планами Ігор Прогонюк.