«Наша фракція не йде на конфронтацію і завжди голосує за правильні рішення», – депутат Волиньради Олександр Сачук

Депутатство у Волинській обласній раді для– це його перший політичний досвід. Каже, погодився на це, бо поділяє погляди членів партії «Слуга Народу» й відчув, що має вже достатньо досвіду для вирішення важливих для області питань.Раніше Олександр Сачук навчав дітей інформатики, працював у торгівлі, був системним адміністратором й фінансовим директором на підприємстві. Тепер же він – один з восьми членів фракції «Слуга Народу» у Волинській обласній раді.Про те, чи почувається Олександр Сачук у «своїй тарілці», якими досягненнями пишається та як оцінює політику лідера партії Володимира Зеленського, – у інтерв’ю.Дійсно, це мій перший політичний досвід. На початках я справді почувався «не в своїй тарілці». Але впродовж року я здобув певні вміння і навички. Було багато тренінгів, на яких ми разом з іншими депутатами усіх рівнів з партії «Слуга Народу» ділилися досвідом та напрацьовували шляхи розв’язання проблем у різних напрямках. Зі сторони, як пересічний громадянин, я вважав, що в роботі депутата немає нічого складного.Вникнувши в роботу, зрозумів, що в цій роботі є своя специфіка, як і в будь-якій іншій. Не можу сказати, що за цей рік виникали великі труднощі, але докласти певних зусиль, щоб якісно виконувати обов’язки, було необхідно. Бути депутатом – це відповідальність, у першу чергу, – перед людьми, які нас обрали.Як депутат облради я взяв участь у більшості засідань чергових та позачергових сесій, взяв участь у 98,5% голосувань. Як член постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Волинської обласної ради брав активну участь у роботі комісії.За моєї ініціативи з обласного бюджету допомогли у співфінансуванні для капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини Литовезької територіальної громади.Фракція ініціювала виділення коштів для встановлення вентиляції у Луцькому геріатричному пансіонаті. Як депутат облради і як помічник народного депутата постійно під час робочих поїздок оцінюю стан доріг та інших об’єктів соціально-економічної сфери та сприяю включенню цих об’єктів у перелік тих, де запланований капітальний ремонт, реконструкція чи виготовлення проектно-кошторисної документації.У нас дійсно хороша команда. Ми подавали і намагались приймати всі звернення, які ініціювала партія, більшість з них були підтримані нашими колегами. Зокрема, щодо підтримки законопроектів: про малу приватизацію, деолігархізацію, ринок землі, місцевий референдум. Також ми фракцією не йдемо на конфронтацію у сесійній залі і підтримували всі правильні рішення, які спрямовані на користь області, незалежно від того, яка політична сила була ініціатором.Одностайність – це не дуже вдале слово, щоб охарактеризувати роботу нашої фракції. У нас є порозуміння і партійна дисципліна. Але фракція, обговоривши порядок денний засідань, голосує таки одностайно, навіть якщо цьому передували дискусії. Я вважаю, що це правильно. Адже ми – команда, і голос кожного може стати вирішальним для ухвалення рішення.Наразі я працюю секретарем Волинської обласної організації політичної партії «Слуга Народу». Також на громадських засадах я є помічником народного депутата України. Одна з важливих для мене моїх ролей – сім’янин: чоловік і тато. У нас із дружиною двоє синів.Роботи – завжди багато, але я намагаюся знаходити час для сім’ї та друзів. Загалом я товариський, люблю проводити вільний час з близькими людьми. Дуже люблю риболовлю і тихе полювання.Звичайно, пов’язані, адже це прямий контакт, який дозволяє в найкоротші терміни отримувати інформацію щодо проблематики, потреб, подій, що відбуваються в області. Зокрема, за моєї участі та за ініціативи народного депутата України Валерія Олександровича Стернійчука низка територіальних громад Волині отримали субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі майже 10 мільйонів гривень. Це командна робота, яка вже має позитивні результати. Перелік громад можна побачити на сторінці «Слуга Народу – Волинь» у фейсбуці.Однозначно я підтримую політику президента України. Завдячуючи президенту України, я і є в політиці. Знаю, що Володимир Олександрович тримає правильний курс розвитку нашої держави, попри критику опонентів, і буду підтримувати його й надалі. Я вже мав нагоду поспілкуватися з Володимиром Зеленським особисто та поставити йому запитання.Я люблю своє місто. Вважаю, що місто розвивається у правильному напрямку. Але ж все ж таки проблем вистачає. Зупинюсь на головних. Однією з проблем не тільки Луцька, а й усієї області є проблема зі сміттям, а точніше – відсутність сміттєпереробного заводу. Вважаю, що вирішенням проблеми є залучення інвестора. Я особисто, як і уся фракція «Слуга Народу», будемо підтримувати та сприяти цьому. Також проблемою Луцька є зношеність і необхідність модернізації тепломереж, але ця проблема – в компетенції моїх колег з міської ради, а ми в свою чергу готові їх підтримувати.