У Луцьку відкрили професійний малярний цех, де якісно фарбують автомобілі*
Сьогодні, 14:00
Професійний малярний цех відкрила компанія «Intertrade», яка займається купівлею, пригоном та розмитненням авто з Америки, а також виконує ремонтні роботи, аби віддати власникові справну автівку. Тепер ще й всі бажаючі можуть професійно та якісно пофарбувати тут свій автомобіль.
Власник компанії Тарас Карвіна розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що малярний цех відкрили для того, аби мати можливість надавати послугу «під ключ» – від вибору автомобіля для клієнта на аукціоні до того моменту, поки задоволений покупкою водій сяде за кермо й одразу зможе їхати автомобілем без дефектів та несправностей. А також для того, щоб усі бажаючі у місті Луцьку хто має проблеми з автомобілями( потрапили в ДТП, тощо) або якісь локальні пошкодження можуть якісно пофарбувати автомобіль
Керівник компанії наголошує, що послугу фарбування у малярному цеху надають для усіх клієнтів – для тих, кому фірма пригнала авто з аукціону, та для усіх власників авто, які її потребують.
Тарас Карвіна запевняє: відкрити цех з фарбувальною камерою спонукало ще й те, що на Волині й у Луцьку зокрема – наразі дуже мало місць, де можуть надати якісну послугу повного або локального фарбування автомобіля. Натомість клієнти, яким «Intertrade» приганяє придбані з аукціону авто, майже завжди її потребують. Тож, вирішили відкрити новий напрям діяльності, аби могти гарантувати своїм клієнтам якість. Тепер компанія «Intertrade» може надавати повний спектр послуг щодо відновлення автомобіля після аварії чи інших пошкоджень.
«Раніше ми виконували лише рихтування і мали чимало проблем з фарбуванням, коли клієнт хотів повний послуг робіт, а ми залучали підрядника. Тому вирішили, щоб не псувати ім’я фірми, почати виконувати цю роботу самостійно. Таким чином ми можемо нести відповідальність за свою роботу і давати гарантію якості», – каже керівник компанії «Intertrade».
Тож закупили дороговартісне професійне обладнання та за допомогою фахівців з Києва облаштували малярний цех.
Наразі тут – чотири працівники. Одночасно можуть фарбувати 4 автомобілі.
Автомобіль фарбується у камері при температурі 25–30 градусів, а сушиться при – температурі 80 градусів. Для оптимізації процессу і якнайбільш швидкого завершення процессу у малярному цеху компанії «Intertrade» є сушильні інфрачервоні камери. Через це замовникові не треба чекати декілька днів, поки фарба висохне.
«Коли ми додали до переліку своїх послуг фарбування авто, нашому клієнтові залишається хіба лише за потреби змінити масло у пригнанному автомобілі (сміється – ред.), незважаючи на те, якого рівня складності були пошкодження. Ми можемо надати і ремонтні послуги на своїх станції технічного обслуговування, і виконати хімчистку та полірування, тому тепер маємо послугу «під ключ», – каже Тарас Карвіна.
У малярному цеху компанії працюють з усіма можливими кольорами авто. Колір підбирають колористи.
Важливо, що, окрім повного фарбування кузова, є можливість також і локального ремонту та підфарбовування.
«Якщо є глибока подряпина, яку неможливо заполірувати, ми не робимо так званий повний перекрас, а можемо зробити локальне фартування. Це теж мало хто робить у Луцьку», - зауважує Тарас Карвіна.
Керівник копманії наголошує, що у малярному цеху взяли за принцип використовувати лише дуже високоякісні матеріали. Тож це впливає на вартість фарбування, але, відповідно, - і на результат та термін експлуатації.
«Нерідко власники авто скаржаться, що через пів року після фарбування фарба почала сходити з кузова. Це якраз і є результатом здешевлення процесу або неправильно підібраних матеріалів. Ми ж до підбору матеріалів і їхньої якості ставимося дуже відповідально.
Мета кожного працівника малярного цеху – при кожному замовленні зробити все можливе, аби наблизити якість фарбування до заводських параметрів», – додає Тарас Карвіна.
Адреса малярного цеху: місто Луцьк, вул. Зв'язківців, 5.
Контакти:
096 866 66 40 (Тарас)
066 950 90 25 (Олександр)
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Власник компанії Тарас Карвіна розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що малярний цех відкрили для того, аби мати можливість надавати послугу «під ключ» – від вибору автомобіля для клієнта на аукціоні до того моменту, поки задоволений покупкою водій сяде за кермо й одразу зможе їхати автомобілем без дефектів та несправностей. А також для того, щоб усі бажаючі у місті Луцьку хто має проблеми з автомобілями( потрапили в ДТП, тощо) або якісь локальні пошкодження можуть якісно пофарбувати автомобіль
Керівник компанії наголошує, що послугу фарбування у малярному цеху надають для усіх клієнтів – для тих, кому фірма пригнала авто з аукціону, та для усіх власників авто, які її потребують.
Тарас Карвіна запевняє: відкрити цех з фарбувальною камерою спонукало ще й те, що на Волині й у Луцьку зокрема – наразі дуже мало місць, де можуть надати якісну послугу повного або локального фарбування автомобіля. Натомість клієнти, яким «Intertrade» приганяє придбані з аукціону авто, майже завжди її потребують. Тож, вирішили відкрити новий напрям діяльності, аби могти гарантувати своїм клієнтам якість. Тепер компанія «Intertrade» може надавати повний спектр послуг щодо відновлення автомобіля після аварії чи інших пошкоджень.
«Раніше ми виконували лише рихтування і мали чимало проблем з фарбуванням, коли клієнт хотів повний послуг робіт, а ми залучали підрядника. Тому вирішили, щоб не псувати ім’я фірми, почати виконувати цю роботу самостійно. Таким чином ми можемо нести відповідальність за свою роботу і давати гарантію якості», – каже керівник компанії «Intertrade».
Тож закупили дороговартісне професійне обладнання та за допомогою фахівців з Києва облаштували малярний цех.
Наразі тут – чотири працівники. Одночасно можуть фарбувати 4 автомобілі.
Автомобіль фарбується у камері при температурі 25–30 градусів, а сушиться при – температурі 80 градусів. Для оптимізації процессу і якнайбільш швидкого завершення процессу у малярному цеху компанії «Intertrade» є сушильні інфрачервоні камери. Через це замовникові не треба чекати декілька днів, поки фарба висохне.
«Коли ми додали до переліку своїх послуг фарбування авто, нашому клієнтові залишається хіба лише за потреби змінити масло у пригнанному автомобілі (сміється – ред.), незважаючи на те, якого рівня складності були пошкодження. Ми можемо надати і ремонтні послуги на своїх станції технічного обслуговування, і виконати хімчистку та полірування, тому тепер маємо послугу «під ключ», – каже Тарас Карвіна.
У малярному цеху компанії працюють з усіма можливими кольорами авто. Колір підбирають колористи.
Важливо, що, окрім повного фарбування кузова, є можливість також і локального ремонту та підфарбовування.
«Якщо є глибока подряпина, яку неможливо заполірувати, ми не робимо так званий повний перекрас, а можемо зробити локальне фартування. Це теж мало хто робить у Луцьку», - зауважує Тарас Карвіна.
Керівник копманії наголошує, що у малярному цеху взяли за принцип використовувати лише дуже високоякісні матеріали. Тож це впливає на вартість фарбування, але, відповідно, - і на результат та термін експлуатації.
«Нерідко власники авто скаржаться, що через пів року після фарбування фарба почала сходити з кузова. Це якраз і є результатом здешевлення процесу або неправильно підібраних матеріалів. Ми ж до підбору матеріалів і їхньої якості ставимося дуже відповідально.
Мета кожного працівника малярного цеху – при кожному замовленні зробити все можливе, аби наблизити якість фарбування до заводських параметрів», – додає Тарас Карвіна.
Адреса малярного цеху: місто Луцьк, вул. Зв'язківців, 5.
Контакти:
096 866 66 40 (Тарас)
066 950 90 25 (Олександр)
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