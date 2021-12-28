Англійська – це необхідність: мовна школа у Луцьку комфортно і ефективно навчає іноземної*





Одна із таких можливостей у Луцьку – навчання у школі «Простір англійської мови». Тут з радістю навчать розмовляти англійською кожного, хто виявить таке бажання, підготують до різноманітних тестів та іспитів, навчать діловому спілкуванню іноземною тощо. А головне – процес навчання буде легким та цікавим.



Засновниця «Простору англійської мови» Ірина Онопрійчук розповіла, чим особлива саме її школа й які методики та «фішки» тут використовують.



Головна особливість школи, запевняють як викладачі, так і учні, – абсолютно індивідуальний підхід до кожного. Саме під потребу конкретної людини тут оберуть форму навчання, складуть графік та план занять.



«Ми працюємо з людьми від 5 до 99 років. З радістю навчатимемо і старшу людину, аби тільки у неї було бажання вчити англійську», – каже, посміхаючись, Ірина Онопрійчук. У школі візьмуться і за людину з нульовим рівнем вивчення мови, і за того, хто прийшов удосконалити її до «перфект інгліш».



«Перед тим, як я заснувала цю школу, у мене вже була викладацька практика. Тому вже маю студентів, які поїхали вчитися або жити за кордон, поступили у ті виші, в які хотіли, успішно склавши ЗНО з англійської, є студенти, які успішно склали іспити з англійської, отримали сертифікати і нарешті змогли піти на омріяну роботу. Є програмісти, які завдяки тому, що вивчили мову, змогли працювати в англомовній компанії і перейти на новий рівень життя і забезпеченості.



Декілька років я викладала англійську для медиків, для працівників ІТ-сфери. Це був дуже цікавий досвід. Але мій улюблений курс – це бізнес-англійська. Без цього в наш час – теж нікуди.



Зараз англійська – це вже не примха чи просто бажання, це вже потреба. Навіть на рівні законодавства. У багатьох сферах люди не можуть працювати, якщо не мають сертифікатів про знання англійської мови. Щоб вступити до університету потрібно складати ЗНО з англійської, щоб вступити в магістратуру – знову треба англійська», – додає засновниця «Простору англійської мови».



Наразі у «Просторі англійської мови» – чотири викладачі. Кількість педагогів планують збільшити. Заклад – порівняно новий, запрацював минулоріч 1 вересня, а попит серед учнів – вже чималий, тож розглядають варіанти розширення.



«Ми – в активному пошуку нових членів нашої команди. Нам дуже бракує ще, як мінімум одного вчителя. Серед тих, хто вже працює, є дівчата, які ще навчаються, є вчителі з досвідом. Є викладачка, яка проживала і навчалася за кордоном. Я також маю досвід проживання у англомовній країні та викладацької діяльності. Але для мене при відборі людей в команду на першому місці – бажання навчити учня. З власного досвіду вже знаю, що часом переважає бачення власного «я» і бажання його висловити, але у нас – інший підхід. У нас – на першому місці учень і наше бажання його навчити», – розповідає про формування команди Ірина Онопрійчук.



Від англійської «для себе» – до підготовки до міжнародних іспитів

Нині серед учнів «Простору англійської мови» – приблизно 60% дітей та 40% дорослих. Їм пропонують навчання індивідуально або у міні-групах.



«Діти, для прикладу, частіше хочуть навчатися в компанії, у групі. Їм треба змагання – хто перший, хто краще, в кого гарніше виходить, у кого більше наліпок, кого вчителька похвалить тощо. Їм так цікавіше і ефективність є. Але коли приходить старша людина, то, зрозуміло, що форми зовсім інші. Тут – індивідуальні заняття, розмовні клуби», – каже Ірина. Натомість дітям потрібно більше інтерактиву, тому щоразу викладачі вигадують нові цікаві форми, розважальні елементи та докладають максимум зусиль для того, аби зробити процес вивчення нової мови нестандартним і водночас результативним. Для дітей влаштовують майстер-класи, пісні, ігри з англомовними елементами.



Кожен, каже Ірина Онопрійчук, приходить у «Простір англійської мови» зі своєю потребою: хтось – як до репетитора, щоб підтягнути шкільну програму, хтось – навчитися розмовляти для подорожей, комусь потрібно досконало вивчити професійну термінологію, ще комусь – спілкуватися із бізнес-партнерами, а комусь необхідне ділове спілкування іноземною. Але кожен знайде тут саме те, що потрібно, і буде задоволений результатом.



Поки спілкуємося з пані Іриною, у сусідньому кабінеті триває урок для міні-групи з трьох школярок. Аріна, Маргарита і Дана. Дівчата ходять у «Простір англійської мови» з моменту його відкриття. За декілька місяців, кажуть, вже відчувають добрий результат – оцінки з англійської у школі стати вищими, говорити іноземною тепер не страшно. А навчання, переконують, у просторі дуже цікаве – з іграми, кросвордами. «Нам тут подобається все», – каже Маргарита.



У «Просторі англійської мови» є можливість успішно підготуватись до державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), міжнародних іспитів TOEFL, IELTS, FCE тощо.



Рівень володіння учнів англійською визначають на першому пробному уроці. Він, до слова, – безкоштовний. Але головна його мета – навіть не визначення «левелу англомовності». Найперше – це можливість для людини зрозуміти, чи підходить їй викладач (це, кажуть у школі, – надважливо), розповісти про свій запит. Під час цього ж уроку викладач вже може визначити, скільки приблизно часу знадобиться учневі для задоволення запиту, з яким він прийшов у школу, та запропонувати варіанти періодичності та графіка.



Вчити англійську – з будь-якої точки планети

Періодичність і час занять також обирають відповідно до потреб учня. У «Просторі англійської мови» можуть запропонувати максимально зручний графік – можна займатися, для прикладу, після робочого дня або в обідню перерву чи з самого ранку.



Ще одна величезна перевага цієї школи – це те, що ви можете бути її учнем, перебуваючи в будь-якій точці планети. Головна умова – наявність інтернету, адже викладачі без проблем можуть проводити уроки онлайн за допомогою Skype-зв’язку.



«У мене от якраз з’явилася учениця, з якою ми будемо займатися о десятій вечора. Це, звісно, швидше – виняток, але ми з радістю допоможемо обрати максимально зручні для учня умови навчання і підемо назустріч людині», – каже Ірина Онопрійчук.



Ціна уроків онлайн чи офлайн не відрізнятиметься. Вона залежатиме від кількості занять та обраного навчання. Для прикладу, ціна інтенсивного курсу буде відрізнятися від вартості періодичних занять для підвищення загального рівня володіння англійською.



«Оплата залежить від запиту: є загальний курс, є інтенсивний курс для певного рівня, можна оплачувати, наприклад, по 8 занять (так зручно, коли людина їде за кордон і хоче повторити мову). У нас є передоплата. Використовуємо також і різноманітні заохочування. Наприклад, у абонементах позначаємо кількість занять і за певну відвідану кількість пропонуємо подарунок. Для дітей це може бути, для прикладу, безоплатний майстер-клас тощо», – розповідає засновниця школи.



Ціни у школі «Простір англійської мови» досить доступні, а якість навчання та результативність – на високому рівні.



Тож, якщо ви досі вагалися, чи вмістите у свій щільний графік заняття з англійської, але хотіли б підвищити власні розмовні та професійні можливості, – без вагань звертайтеся у «Простір англійської мови».



Школа розташована у Луцьку на вулиці Зацепи, 20. Телефон: +38 (068) 588-05-77. Сторінки у соцмережах: фейсбук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На щастя, часи, коли вивчення англійської було чимось ледь не каторжним – позаду. Нині є можливість робити це із задоволенням.Одна із таких можливостей у Луцьку – навчання у школі. Тут з радістю навчать розмовляти англійською кожного, хто виявить таке бажання, підготують до різноманітних тестів та іспитів, навчать діловому спілкуванню іноземною тощо. А головне – процес навчання буде легким та цікавим.Засновниця «Простору англійської мови»розповіла, чим особлива саме її школа й які методики та «фішки» тут використовують.Головна особливість школи, запевняють як викладачі, так і учні, – абсолютно індивідуальний підхід до кожного. Саме під потребу конкретної людини тут оберуть форму навчання, складуть графік та план занять.«Ми працюємо з людьми від 5 до 99 років. З радістю навчатимемо і старшу людину, аби тільки у неї було бажання вчити англійську», – каже, посміхаючись, Ірина Онопрійчук. У школі візьмуться і за людину з нульовим рівнем вивчення мови, і за того, хто прийшов удосконалити її до «перфект інгліш».«Перед тим, як я заснувала цю школу, у мене вже була викладацька практика. Тому вже маю студентів, які поїхали вчитися або жити за кордон, поступили у ті виші, в які хотіли, успішно склавши ЗНО з англійської, є студенти, які успішно склали іспити з англійської, отримали сертифікати і нарешті змогли піти на омріяну роботу. Є програмісти, які завдяки тому, що вивчили мову, змогли працювати в англомовній компанії і перейти на новий рівень життя і забезпеченості.Декілька років я викладала англійську для медиків, для працівників ІТ-сфери. Це був дуже цікавий досвід. Але мій улюблений курс – це бізнес-англійська. Без цього в наш час – теж нікуди.Зараз англійська – це вже не примха чи просто бажання, це вже потреба. Навіть на рівні законодавства. У багатьох сферах люди не можуть працювати, якщо не мають сертифікатів про знання англійської мови. Щоб вступити до університету потрібно складати ЗНО з англійської, щоб вступити в магістратуру – знову треба англійська», – додає засновниця «Простору англійської мови».Наразі у «Просторі англійської мови» – чотири викладачі. Кількість педагогів планують збільшити. Заклад – порівняно новий, запрацював минулоріч 1 вересня, а попит серед учнів – вже чималий, тож розглядають варіанти розширення.«Ми – в активному пошуку нових членів нашої команди. Нам дуже бракує ще, як мінімум одного вчителя. Серед тих, хто вже працює, є дівчата, які ще навчаються, є вчителі з досвідом. Є викладачка, яка проживала і навчалася за кордоном. Я також маю досвід проживання у англомовній країні та викладацької діяльності. Але для мене при відборі людей в команду на першому місці – бажання навчити учня. З власного досвіду вже знаю, що часом переважає бачення власного «я» і бажання його висловити, але у нас – інший підхід. У нас – на першому місці учень і наше бажання його навчити», – розповідає про формування команди Ірина Онопрійчук.Нині серед учнів «Простору англійської мови» – приблизно 60% дітей та 40% дорослих. Їм пропонують навчання індивідуально або у міні-групах.«Діти, для прикладу, частіше хочуть навчатися в компанії, у групі. Їм треба змагання – хто перший, хто краще, в кого гарніше виходить, у кого більше наліпок, кого вчителька похвалить тощо. Їм так цікавіше і ефективність є. Але коли приходить старша людина, то, зрозуміло, що форми зовсім інші. Тут – індивідуальні заняття, розмовні клуби», – каже Ірина. Натомість дітям потрібно більше інтерактиву, тому щоразу викладачі вигадують нові цікаві форми, розважальні елементи та докладають максимум зусиль для того, аби зробити процес вивчення нової мови нестандартним і водночас результативним. Для дітей влаштовують майстер-класи, пісні, ігри з англомовними елементами.Кожен, каже Ірина Онопрійчук, приходить у «Простір англійської мови» зі своєю потребою: хтось – як до репетитора, щоб підтягнути шкільну програму, хтось – навчитися розмовляти для подорожей, комусь потрібно досконало вивчити професійну термінологію, ще комусь – спілкуватися із бізнес-партнерами, а комусь необхідне ділове спілкування іноземною. Але кожен знайде тут саме те, що потрібно, і буде задоволений результатом.Поки спілкуємося з пані Іриною, у сусідньому кабінеті триває урок для міні-групи з трьох школярок.. Дівчата ходять у «Простір англійської мови» з моменту його відкриття. За декілька місяців, кажуть, вже відчувають добрий результат – оцінки з англійської у школі стати вищими, говорити іноземною тепер не страшно. А навчання, переконують, у просторі дуже цікаве – з іграми, кросвордами. «Нам тут подобається все», – каже Маргарита.У «Просторі англійської мови» є можливість успішно підготуватись до державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), міжнародних іспитів TOEFL, IELTS, FCE тощо.Рівень володіння учнів англійською визначають на першому пробному уроці. Він, до слова, – безкоштовний. Але головна його мета – навіть не визначення «левелу англомовності». Найперше – це можливість для людини зрозуміти, чи підходить їй викладач (це, кажуть у школі, – надважливо), розповісти про свій запит. Під час цього ж уроку викладач вже може визначити, скільки приблизно часу знадобиться учневі для задоволення запиту, з яким він прийшов у школу, та запропонувати варіанти періодичності та графіка.Періодичність і час занять також обирають відповідно до потреб учня. У «Просторі англійської мови» можуть запропонувати максимально зручний графік – можна займатися, для прикладу, після робочого дня або в обідню перерву чи з самого ранку.Ще одна величезна перевага цієї школи – це те, що ви можете бути її учнем, перебуваючи в будь-якій точці планети. Головна умова – наявність інтернету, адже викладачі без проблем можуть проводити уроки онлайн за допомогою Skype-зв’язку.«У мене от якраз з’явилася учениця, з якою ми будемо займатися о десятій вечора. Це, звісно, швидше – виняток, але ми з радістю допоможемо обрати максимально зручні для учня умови навчання і підемо назустріч людині», – каже Ірина Онопрійчук.Ціна уроків онлайн чи офлайн не відрізнятиметься. Вона залежатиме від кількості занять та обраного навчання. Для прикладу, ціна інтенсивного курсу буде відрізнятися від вартості періодичних занять для підвищення загального рівня володіння англійською.«Оплата залежить від запиту: є загальний курс, є інтенсивний курс для певного рівня, можна оплачувати, наприклад, по 8 занять (так зручно, коли людина їде за кордон і хоче повторити мову). У нас є передоплата. Використовуємо також і різноманітні заохочування. Наприклад, у абонементах позначаємо кількість занять і за певну відвідану кількість пропонуємо подарунок. Для дітей це може бути, для прикладу, безоплатний майстер-клас тощо», – розповідає засновниця школи.Ціни у школі «Простір англійської мови» досить доступні, а якість навчання та результативність – на високому рівні.Тож, якщо ви досі вагалися, чи вмістите у свій щільний графік заняття з англійської, але хотіли б підвищити власні розмовні та професійні можливості, – без вагань звертайтеся у «Простір англійської мови».Школа розташована у Луцьку на вулиці Зацепи, 20. Телефон: +38 (068) 588-05-77. Сторінки у соцмережах: інстаграм

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