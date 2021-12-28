Прокат авто у Луцьку: скільки це коштує і з чого вибрати*





Інформаційному агентству ВолиньPost адміністратор сервісу Федір Лук’янюк розповів про характеристики кожного із доступних для оренди авто, умови та ціни.



Ідеєю створення сервісу прокату керівники надихнулися через любов до подорожей. І от уже в жовтні минулого року Prokat.City розпочав свою роботу. Як каже пан Федір: команда молода. І складається, до речі, із чотирьох людей. Хоч базуються у Луцьку, послугами оренди їхніх автівок користується чи не вся Волинь, мають також клієнтів із Рівненщини.



До слова, Prokat.City - найбільший сервіс оренди авто на Волині.







«Це доволі складний бізнес насправді. Кожен автомобіль потребує значних вкладень. Ми хочемо, аби кожен автомобіль був в абсолютно ідеальному технічному стані. Всі машини нові та дорогі, відповідно й дорого їх обслуговувати», - зазначає представник компанії.



І додає: хотілося відкрити щось нове, надати людям цікавий і потрібний сервіс, адже це інвестиція в престиж міста, яка зробить його для жителів і гостей комфортнішим та ближчим до Європи.



«Ми робимо ставку на якість, у нас немає машин, яким більше 5 років. У нас немає машин із більше, ніж 100 тисячами кілометрів прокату», - запевняє Федір Лук'янюк. Автомобілі клієнтам, каже, віддають зі спокійною душею, бо вони в ідеальному технічному стані. Окремі – ще із плівками з салону.







Клієнти – з різними потребами. Хтось орендує транспорт довгостроково, а комусь авто треба лише на годину. Щодо співвідношення кількості чоловіків та жінок, то перших таки суттєво більше, але і жінок серед клієнтів – приблизно 30%



«У мене був стереотип, що за кермом – 90% чоловіків. Але як відкрили справу, то приємно здивувалися, скільки жінок за кермом! Приємно вражений стилем їхнього водіння і тим, у якому стані жінки повертають автомобілі», - розповідає адміністратор сервісу оренди авто.



Які машини та за яку ціну доступні для прокату



У Prokat.City чи не найбільший на Волині автопарк. Наразі скористатися можна 11-ма машинами сервісу: здебільшого – «седани» і кілька кросоверів. Але в майбутньому автопарк планують значно розширити. Федір Лук'янюк додає: мають намір придбати щонайменше одного «мінівена». Тож невдовзі клієнтам стане зручніше подорожувати, наприклад, в Карпати усією сім’єю.











Ціни різні, бо все залежить від авто. До прикладу, оренда автомобіля економ-класу Volkswagen Jetta 2017 вартуватиме від 28$ за добу. Чим довготриваліша оренда, тим дешевшою буде вартість одного дня.



VOLKSWAGEN Passat B8 2017

від 35 USD /добу

Бензин 1.8

7 л/100 км

Автомат











VOLKSWAGEN Passat B7 2014

від 30 USD /добу

Дизель 2.0

5 л/100 км

Автомат



















Hyundai Elantra 2016

від 30 USD /добу

Бензин 2.0

6 л/100 км

Автомат







Mazda 3 2021

від 37 USD /добу

Бензин 2.0

7 л/100 км

Автомат







Toyota Corolla 2019

від 28 USD /добу

Бензин 1.8

4 л/100 км

Автомат



VOLKSWAGEN Jetta 2019

від 30 USD /добу

Бензин 1.4

5 л/100 км

Автомат



VOLKSWAGEN Jetta 2017

від 28 USD /добу

Бензин 1.4

5 л/100 км

Автомат



















Skoda Kamiq 2021

від 40 USD /добу

Бензин 1.6

5 л/100 км

Автомат



















VOLKSWAGEN Tiguan 2017

від 35 USD /добу

Бензин 2.0

8 л/100 км

Автомат



Audi Q5 2014

від 35 USD /добу

Бензин 2.0

8 л/100 км

Автомат



















Умови оренди



Умови прокату у Prokat.City – стандартні для сервісів оренди авто. Вік орендаря – від 21 року, а стаж водіння має становити щонайменше три роки.



Застава за авто становить 300-500 $. Чим дорожча автівка – тим більший розмір застави. Цю суму клієнт залишає під час підписання акту отримання автомобіля, її повертають орендатору при дотриманні умов договору після повернення автівки.



«Оформлення договору займає не більше 10 хвилин. Ви скидаєте фотографії паспорта, ідентифікаційного коду, водійського посвідчення. Під’їжджаєте в район ПортCity або ми приганяємо авто до вас», - зазначає адміністратор Prokat.City.



Їздити орендованим у Prokat.City автомобілем можна на території України.



Якщо раптом трапиться нещастя і машина втрапить у ДТП – хвилюватися через відшкодування не варто, адже всі транспортні засоби зареєстровані на повне КАСКО. Що б не сталося - страховка «покриє» всі витрати.



До слова, страховий депозит - це максимальна сума, в межах якої клієнт відповідає перед компанією у разі пошкодження автомобіля.



«Головне діяти за протоколом, ми завжди на цьому наголошуємо. Відразу телефонувати нам, у поліцію та на гарячу лінію страхової компанії. Тобто основний момент – зафіксувати, а решту – ми беремо на себе», - запевняє пан Федір.



Заплатить клієнт лише в тому випадку, якщо порушував закон (був під дією алкоголю чи наркотиків).



Повертати авто слід у належному стані – після мийки. Технічний стан та комплектація повинні бути такі ж, як і на момент взяття автомобіля в оренду.







Як забронювати авто?



Якщо вам знадобиться автівка, то сміливо телефонуйте за номером +38 (098) 101-00-07 або +38 (093) 101-00-08

Забронювати авто можна також на сайті prokat.city за кілька кроків:

• перейти на сайт у розділ "Забронювати авто онлайн"

• вибрати місце, дату та час оренди

• вибрати автомобіль та заповнити особисті дані

• забрати свій автомобіль в зазначений термін.



Години роботи: ПН-ПТ: 10:00 - 18:00

СБ: 10:00 - 16:00

НД: За домовленістю

Електронна адреса: [email protected]



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оренда автівки тепер і в Луцьку – явище добре відоме, бо послуга прокату неабияк полегшує життя, а інколи навіть дозволяє зекономити. Якщо вам терміново треба автомобіль, варто скористатися сервісом подобової оренди Prokat.City . Працівники компанії доставлять обране авто просто таки до клієнта.адміністратор сервісурозповів про характеристики кожного із доступних для оренди авто, умови та ціни.Ідеєю створення сервісу прокату керівники надихнулися через любов до подорожей. І от уже в жовтні минулого року Prokat.City розпочав свою роботу. Як каже пан Федір: команда молода. І складається, до речі, із чотирьох людей. Хоч базуються у Луцьку, послугами оренди їхніх автівок користується чи не вся Волинь, мають також клієнтів із Рівненщини.До слова, Prokat.City - найбільший сервіс оренди авто на Волині.«Це доволі складний бізнес насправді. Кожен автомобіль потребує значних вкладень. Ми хочемо, аби кожен автомобіль був в абсолютно ідеальному технічному стані. Всі машини нові та дорогі, відповідно й дорого їх обслуговувати», - зазначає представник компанії.І додає: хотілося відкрити щось нове, надати людям цікавий і потрібний сервіс, адже це інвестиція в престиж міста, яка зробить його для жителів і гостей комфортнішим та ближчим до Європи.«Ми робимо ставку на якість, у нас немає машин, яким більше 5 років. У нас немає машин із більше, ніж 100 тисячами кілометрів прокату», - запевняє Федір Лук'янюк. Автомобілі клієнтам, каже, віддають зі спокійною душею, бо вони в ідеальному технічному стані. Окремі – ще із плівками з салону.Клієнти – з різними потребами. Хтось орендує транспорт довгостроково, а комусь авто треба лише на годину. Щодо співвідношення кількості чоловіків та жінок, то перших таки суттєво більше, але і жінок серед клієнтів – приблизно 30%«У мене був стереотип, що за кермом – 90% чоловіків. Але як відкрили справу, то приємно здивувалися, скільки жінок за кермом! Приємно вражений стилем їхнього водіння і тим, у якому стані жінки повертають автомобілі», - розповідає адміністратор сервісу оренди авто.У Prokat.City чи не найбільший на Волині автопарк. Наразі скористатися можна 11-ма машинами сервісу: здебільшого – «седани» і кілька кросоверів. Але в майбутньому автопарк планують значно розширити. Федір Лук'янюк додає: мають намір придбати щонайменше одного «мінівена». Тож невдовзі клієнтам стане зручніше подорожувати, наприклад, в Карпати усією сім’єю.Ціни різні, бо все залежить від авто. До прикладу, оренда автомобіля економ-класу Volkswagen Jetta 2017 вартуватиме від. Чим довготриваліша оренда, тим дешевшою буде вартість одного дня.Бензин 1.87 л/100 кмАвтоматДизель 2.05 л/100 кмАвтоматБензин 2.06 л/100 кмАвтоматБензин 2.07 л/100 кмАвтоматБензин 1.84 л/100 кмАвтоматБензин 1.45 л/100 кмАвтоматБензин 1.45 л/100 кмАвтоматБензин 1.65 л/100 кмАвтоматБензин 2.08 л/100 кмАвтоматБензин 2.08 л/100 кмАвтоматУмови прокату у Prokat.City – стандартні для сервісів оренди авто. Вік орендаря –, амає становитиЗастава за авто становить. Чим дорожча автівка – тим більший розмір застави. Цю суму клієнт залишає під час підписання акту отримання автомобіля, її повертають орендатору при дотриманні умов договору після повернення автівки.«Оформлення договору займає не більше 10 хвилин. Ви скидаєте фотографії паспорта, ідентифікаційного коду, водійського посвідчення. Під’їжджаєте в район ПортCity або ми приганяємо авто до вас», - зазначає адміністратор Prokat.City.Їздити орендованим у Prokat.City автомобілем можна на території України.Якщо раптом трапиться нещастя і машина втрапить у ДТП – хвилюватися через відшкодування не варто, адже всі транспортні засоби зареєстровані на повне КАСКО. Що б не сталося - страховка «покриє» всі витрати.До слова, страховий депозит - це максимальна сума, в межах якої клієнт відповідає перед компанією у разі пошкодження автомобіля.«Головне діяти за протоколом, ми завжди на цьому наголошуємо. Відразу телефонувати нам, у поліцію та на гарячу лінію страхової компанії. Тобто основний момент – зафіксувати, а решту – ми беремо на себе», - запевняє пан Федір.Заплатить клієнт лише в тому випадку, якщо порушував закон (був під дією алкоголю чи наркотиків).Повертати авто слід у належному стані – після мийки. Технічний стан та комплектація повинні бути такі ж, як і на момент взяття автомобіля в оренду.Якщо вам знадобиться автівка, то сміливо телефонуйте за номеромабоЗабронювати авто можна також на сайті prokat.city за кілька кроків:• перейти на сайт у розділ "Забронювати авто онлайн"• вибрати місце, дату та час оренди• вибрати автомобіль та заповнити особисті дані• забрати свій автомобіль в зазначений термін.Години роботи:Електронна адреса:

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