Під Луцьком відкрили найбільший у Західній Україні Renault Store*
Сьогодні, 11:41
У Гаразджі відкрили найбільший дилерський центр Renault Store. Це не просто салон, у якому можна придбати авто та отримати належне обслуговування, а справжній бутик, який транслює історію та цінності. Поціновувачі автівок французького бренду будуть приємно вражені вже на території центру.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost побували на пресконференції з нагоди відкриття центру, тож про новенький Renault Store – читайте в матеріалі.
Центр у Гаразджі важко не помітити. Будівля відповідає сучасним тенденціям комерційного дизайну. Корпоративний колір бренду – жовтий. Яскрава смуга на фасаді відразу зорієнтує клієнта на головний вхід. Поруч розташовані зручна парковка та зона для тест-драйву автівок. До слова, загальна площа території новітнього автосалону сягає 5Га.
Переступивши поріг центру, оцінюємо інтер’єр. Всередині будівля має вишуканий, але доволі стриманий вигляд.
З нагоди відкриття дилерського центру влаштували пресконференцію за участю гендиректора «Renault Ukraine» Даніеля Філліпа. Керівник розповів про досягнення бренду та відзвітувався про виконану минулоріч роботу.
«Минулий рік для нас був дуже успішним. Ми сьомий рік поспіль займаємо перше місце на ринку України. Нашою метою було розширити гаму – модельний ряд, привести в Україну найкращі моделі Renault для наших клієнтів. За минулий рік ми випустили шість нових моделей. Ми привезли, показали і почали продавати нові моделі Captur, EXPRESS, запустили нову версію Renault Duster, Renault Koleos, а також кілька версій комерційної гами», - розповів гендиректор.
Говорили й про перспективу та значення партнерства «Renault Ukraine» та «Луцьк-Експо» - офіційного дилера з продажу та обслуговування автомобілів Renault у Луцьку та Волинській області.
«Я дуже вдячний за наше партнерство, за те, що сьогодні ми святкуємо гарну інвестицію в бренд. Я хотів би подякувати за той рівень якості та результатів, які досягає компанія «Луцьк-Експо», і впевнений у подальшій плідній співпраці», - зазначив Даніель Філліп.
Привітали Луцьк з відкриттям директорка з продажу та розвитку дилерської мережі Renault Store Ірина Гон та гендиректор ГК «АВТОГРАД» Віктор Пасічник.
Директор ТОВ «Луцьк-Експо» Олександр Крижанівський зазначив, що незважаючи на усі перепони, які траплялися на шляху 2021 року, зокрема пандемія та недостача автівок на складах, компанія стала першою у Волинській області.
Варто зазначити, на Волині компанія ТОВ «Луцьк-Експо» стала офіційним дилером Renault ще у 2008 році. Нині ж, 2022 року, відкрила найбільший у Західному регіоні центр, а відповідно збільшила кількість робочих місць та прибуток для громади.
З вітальним словом виступили й почесні гості дійства, зокрема начальник управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Анатолій Банера та голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
Зрештою, після пресконференції усіх учасників заходу запросили на невеличку екскурсію салоном.
Центр поділений на кілька частин: зона продажу, сервісу, аксесуарів та фінансових послуг. Окрім того, тут облаштована зона відпочинку.
Зона сервісу налічує аж 12 постів, які забезпечуватимуть підтримку та якісне технічне обслуговування. Renault Store дбає про своїх клієнтів, а отже надає максимально комфортні умови для експлуатації придбаних авто.
Відкриття дилерського центру відкриває волинянам можливість не лише придбати стильне авто, а й більше дізнатися про всі переваги та тонкощі французького бренду.
До слова, «Renault Ukraine» зауважує неабиякий інтерес клієнтів до електрокарів, тож посилено готується, аби незабаром офіційно та належним чином їх обслуговувати.
Довідково:
Renault Store розташований за адресою:
Луцький район, с. Гаразджа, вул. Київська, 121
Контакти
Тел. 067 332 88 40, 0332 280 333
Більше інформації про салон та новинки - на сайті:
https://www.renault-lutsk.com/
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost побували на пресконференції з нагоди відкриття центру, тож про новенький Renault Store – читайте в матеріалі.
Центр у Гаразджі важко не помітити. Будівля відповідає сучасним тенденціям комерційного дизайну. Корпоративний колір бренду – жовтий. Яскрава смуга на фасаді відразу зорієнтує клієнта на головний вхід. Поруч розташовані зручна парковка та зона для тест-драйву автівок. До слова, загальна площа території новітнього автосалону сягає 5Га.
Переступивши поріг центру, оцінюємо інтер’єр. Всередині будівля має вишуканий, але доволі стриманий вигляд.
З нагоди відкриття дилерського центру влаштували пресконференцію за участю гендиректора «Renault Ukraine» Даніеля Філліпа. Керівник розповів про досягнення бренду та відзвітувався про виконану минулоріч роботу.
«Минулий рік для нас був дуже успішним. Ми сьомий рік поспіль займаємо перше місце на ринку України. Нашою метою було розширити гаму – модельний ряд, привести в Україну найкращі моделі Renault для наших клієнтів. За минулий рік ми випустили шість нових моделей. Ми привезли, показали і почали продавати нові моделі Captur, EXPRESS, запустили нову версію Renault Duster, Renault Koleos, а також кілька версій комерційної гами», - розповів гендиректор.
Говорили й про перспективу та значення партнерства «Renault Ukraine» та «Луцьк-Експо» - офіційного дилера з продажу та обслуговування автомобілів Renault у Луцьку та Волинській області.
«Я дуже вдячний за наше партнерство, за те, що сьогодні ми святкуємо гарну інвестицію в бренд. Я хотів би подякувати за той рівень якості та результатів, які досягає компанія «Луцьк-Експо», і впевнений у подальшій плідній співпраці», - зазначив Даніель Філліп.
Привітали Луцьк з відкриттям директорка з продажу та розвитку дилерської мережі Renault Store Ірина Гон та гендиректор ГК «АВТОГРАД» Віктор Пасічник.
Директор ТОВ «Луцьк-Експо» Олександр Крижанівський зазначив, що незважаючи на усі перепони, які траплялися на шляху 2021 року, зокрема пандемія та недостача автівок на складах, компанія стала першою у Волинській області.
Варто зазначити, на Волині компанія ТОВ «Луцьк-Експо» стала офіційним дилером Renault ще у 2008 році. Нині ж, 2022 року, відкрила найбільший у Західному регіоні центр, а відповідно збільшила кількість робочих місць та прибуток для громади.
З вітальним словом виступили й почесні гості дійства, зокрема начальник управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА Анатолій Банера та голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
Зрештою, після пресконференції усіх учасників заходу запросили на невеличку екскурсію салоном.
Центр поділений на кілька частин: зона продажу, сервісу, аксесуарів та фінансових послуг. Окрім того, тут облаштована зона відпочинку.
Зона сервісу налічує аж 12 постів, які забезпечуватимуть підтримку та якісне технічне обслуговування. Renault Store дбає про своїх клієнтів, а отже надає максимально комфортні умови для експлуатації придбаних авто.
Відкриття дилерського центру відкриває волинянам можливість не лише придбати стильне авто, а й більше дізнатися про всі переваги та тонкощі французького бренду.
До слова, «Renault Ukraine» зауважує неабиякий інтерес клієнтів до електрокарів, тож посилено готується, аби незабаром офіційно та належним чином їх обслуговувати.
Довідково:
Renault Store розташований за адресою:
Луцький район, с. Гаразджа, вул. Київська, 121
Контакти
Тел. 067 332 88 40, 0332 280 333
Більше інформації про салон та новинки - на сайті:
https://www.renault-lutsk.com/
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