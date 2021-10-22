Крафтовий, хрусткий, корисний: у «Галі Балуваній» тепер продають хліб місцевого виробника*

Місцеві виробники їжі, які вже заслужили однозначну любов серед волинян – мережа напівфабрикатівта ремісничедали старт співпраці. Тепер у декількох локаціях мережі «Галя Балувана», окрім продукції власного виробництва, можна купити ще й натуральний бездріжджовий хліб на заквасці – корисний, насичений вітамінами, мікроелементами та клітковиною.Про церозповів засновник торгової марки «Іван Хліб», який і запропонував «Галі Балуваній» «смачну» колаборацію.«Нашу пропозицію одразу сприйняли позитивно. Наразі «Галя Балувана» – це найуспішніша мережа напівфабрикатів в Україні – більше 330 магазинів по всій Україні, які працюють за франшизою. Це такий прорив за два роки! Їх знають скрізь! Але родом ідея і втілення – саме з Волині.Ця мережа імпонує мені підходом до виробництва свого продукту – ретельним підбором інгредієнтів, бажанням максимально задовольнити запит споживача. Цим вони і підкупили ринок. Нас об’єднують цінності: і «Галя Балувана», і «Іван Хліб» орієнтовані на якість», – розповідає засновник хлібного підприємства.Тож тепер усі різновиди хліба, які випікає «Іван Хліб», можна знайти на полицях«Галя Балувана». Одного – у Рожищі (на вулиці Незалежності, 5) та двох у Луцьку (на Дубнівській, 12 та на Дружби Народів, 7 (мікрорайон ДПЗ)).Щодня у ці три магазини привозять хліб одразу з печі, ще теплим, хрустким і дуже ароматним.Співзасновниця мережі «Галя Балувана»зауважує, що запит на якісну хлібну продукцію серед покупців був помітним. І додає, що і сама дуже любить продукцію від виробника «Іван Хліб»:«Раніше покупці приходили до нас і нерідко казали, щ обуло б добре, аби у наших магазинах був хліб. Тому що, наприклад, коли людина купує голубці з м’ясом, то продавець пропонує лише соус чи сметану, а нерідко людині потрібен ще й хліб, за яким вона йшла до іншого магазину.«Галя Балувана» є виробником напівфабрикатів з натуральної сировини, тому й виробник хліба повинен відповідати високим стандартам якості. Через те, що «Іван Хліб» - саме такий виробник, ми з радістю погодилися на пропозицію продавати випічку у себе».Продавчиня магазину на Дубнівській, 12розповідає: випічка від торгової марки «Іван Хліб» розкуповують дуже добре.«Покупці кажуть, що раніше їздили спеціально за цим хлібом у інші точки продажу, а тепер їм дуже зручно, що він з’явився у нашому магазині. Дуже люблять хліб із журавлиною. Діабетики цікавляться, наприклад, житнім і гречаним хлібом. Люди, які правильно харчуються, теж купують. Гарно продається цільнозерновий. Я і сама тепер купую продукцію від «Іван Хліб» додому, дівчата із цеху виготовлення нашої продукції – теж», – каже продавчиня «Галі Балуваної».У асортименті – пшеничний, цільнозерновий, житньо-пшеничний, з журавлиною, фітнес (цільнозерновий хліб з 4 видів борошна, кунжутом, льоном, насінням соняшника) та гречаний. У складі хліба – жодних шкідливих домішок, розпушувачів чи підсилювачів смаку. Закваску на виробництві створюють власноруч.«Невеликому нішевому виробникові дуже складно донести свою продукцію широкому колу споживачів. Особливо – якщо це крафтове, справжнє, не масове, хоча й таке, на яке заслуговує кожен. Саме тому ми вирішили об’єднувати свої зусилля у цьому напрямку з тими, чиї цінності нам близькі. Ми не даємо хліб всім абсолютно, хто хоче з нами працювати. Якщо це буде всюди доступно, то це втратить свою цінність, свою ідею. Ми хочемо, щоб наш хліб був у підприємців, які, як і ми, роблять щось концептуально», – пояснює ідею співпраці із мережею «Галя Балувана» Іван Пасічник.Як приклад успішної співпраці задля розвитку місцевого крафтового виробництва керівник «Іван Хліба» називає те, що вже майже 4 місяціЦе, каже, інноваційний підхід, адже великі мережі ритейлу рідко практикують таку співпрацю із крафтовими виробниками:«Ми у «Там Тамі» – під власною торговою маркою, хоч хліб для зручності і випікають на місці із привезеного нами тіста. Але наша продукція – на окремих полицях, окремо від масового виробника, бо це – зовсім про інше. За час співпраці ми вже можемо сказати, що покупці гіпермаркету оцінили нашу продукцію достойно. Хоч поруч – маса продукції виробників-гігантів,люди приходять і купують місцевий крафт.Зайти у великий ритейл маленькому виробнику – дуже складно. І ми раді, що «Там Там» пішов на цю співпрацю і створив для нас нормальні умови».Нещодавно, ділиться Іван Пасічник, випічка торгової марки «Іван Хліб» з’явилася і у супермаркеті «Там Там Експрес», що на проспекті Відродження.Днями засновник підприємства «Іван Хліб» Іван Пасічник взяв участь у концеренції «ХЛІБ.UA». Разом із найбільшими хлібовиробниками України його запросили говорити про реалії ринку, останні тренди візії майбутнього.«Було приємно, що мене запросили як спікера розповісти про свій досвід. Бо учасники – це всі топ виробники, включаючи «Нонцерн Хлібпром», «Хлібні інвестиції», великі харківські і одеські заводи. Це означає, що в країні вже розуміють значення таких виробників, як ми. Ми обговорювали те, чим відрізняється національна стратегія від локальної і значну увагу приділили трендам хлібного ринку», – розповідає Іван Пасічник.Додає, що під час конференції озвучили результати кампанії, під час якої вивчали якраз тренди. Згідно з ними, споживачеві нині цікаві свіжі і «здорові» хлібні вироби – цільнозернові, беззріжджові, на заквасках. А ще – людям важливо, щоб у бренду була історія і цінності.«Тобто те, чого нині хоче споживач, ми забезпечуємо вже четвертий рік поспіль, з моменту створення. Великі виробники цього не роблять. Навіть з огляду на вимоги до пакування: якщо покласти продукт в целофан, то важко донести до споживача кейс про цінності. Уся наша продукція – у паперових красивих пакетах. Ми – в тренді, ми робимо все те, чого хоче сучасний покупець хліба».У найближчих планах Івана Пасічника – вихід у світ продукції ще однієї торгової марки. Під нею пекар має намір створювати безглютеновий хліб та безглютенові кондитерські вироби. Таке виробництво – за крок до відкриття. Це, каже Іван Пасічник, не забаганка чи гонитва за трендами. «Я особисто зіткнувся з тим, що клієнти приходять і запитують про таку продукцію. Бо не можуть вживати продукти з глютеном через проблеми зі здоров’ям».