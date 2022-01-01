Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
Сьогодні, 11:30
Наближається весна і у зв’язку з цим виникає питання – чи не урізноманітнити раціон вітамінами? Оскільки у цей період особливо відчутно брак зелені і фруктів, то чому не зайти до найближчої аптеки чи заглянути в інтернет-магазин і не накупити «чарівних» вітамінних комплексів?
Від різноманіття вітамінів розбігаються очі: у таблетках, мультикомплекси, шипучі напої у красивих упаковках так і притягують погляд… Як розібратися, що дійсно переможе авітаміноз, якому ми приписуємо весняні болячки, слабкість і нездужання та чи не зашкодить таке різноманіття?
Справді, без достатньої кількості деяких вітамінів людина може захворіти, відчувати слабкість та погіршення самопочуття. Проте, не все так однозначно. При повноцінному й збалансованому харчуванні та при відсутності надмірних стресових навантажень, дефіцит вітамінів людині не загрожує.
Попри доступність та різноманіття вітамінів, слід пам’ятати, що це в першу чергу лікувально-профілактичний засіб, який застосовують у випадку певних проблем зі здоров'ям. Надлишок вітамінів має медичний термін – гіпервітаміноз. Передозування вітамінів може зашкодити людині навіть більше, ніж їх нестача.
До прикладу, вітамін А в надмірних дозах негативно впливає на зір, спричиняючи втому і дратівливість, призводить до втрати апетиту, викликає нудоту, блювання та головний біль, провокує випадання волосся, негативно впливає на шкіру, кістки, серце, нирки, печінку та на центральну нервову систему.
Надлишок вітаміну Д може призвести до нудоти, блювоти, болю голови, діареї, накопичення зайвого кальцію в організмі. Передозування вітаміном Е призведе до слабкості, сонливості, втоми, спровокує розлад шлунково-кишкового тракту.
Передозування вітаміном K може призвести до анемії, а надлишок вітаміну С призводить до утворення каменів в нирках, негативно впливає на стан шлунково-кишкового тракту і нервової системи.
Деякі препарати містять збільшену у декілька разів добову дозу вітамінів, тому приймати їх просто так не можна. Парадокс, але лікарі набагато частіше мають справу з випадками гіпервітамінозу і майже ніколи не діагностують авітаміноз.
Натомість, показів до прийому вітамінів є декілька. Їх потрібно приймати під час планування і на етапі вагітності або у випадку лабораторно доведеної нестачі того чи іншого вітаміну.
А щоб визначити, чи дійсно організм потерпає від авітамінозу, потрібно пройти повноцінне медичне обстеження разом із лабораторним аналізом.
Достеменно дізнатися про потребу організму у вітамінах допоможуть спеціалізовані дослідження. До прикладу, медичні експерти медичної лабораторії «Ескулаб» розробили пакетну пропозицію «Вітаміни та мінерали». За допомогою результатів аналізу можна визначити вміст вітамінів D і В12, кальцію, калію, натрію, магнію, заліза, феритину і фосфору. Знаючи достеменно кількість вітамінів та мінералів в організмі, лікар зможе правильно підібрати схему лікування і при необхідності призначити додатково вітаміни і їх дозування.
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Від різноманіття вітамінів розбігаються очі: у таблетках, мультикомплекси, шипучі напої у красивих упаковках так і притягують погляд… Як розібратися, що дійсно переможе авітаміноз, якому ми приписуємо весняні болячки, слабкість і нездужання та чи не зашкодить таке різноманіття?
Справді, без достатньої кількості деяких вітамінів людина може захворіти, відчувати слабкість та погіршення самопочуття. Проте, не все так однозначно. При повноцінному й збалансованому харчуванні та при відсутності надмірних стресових навантажень, дефіцит вітамінів людині не загрожує.
Попри доступність та різноманіття вітамінів, слід пам’ятати, що це в першу чергу лікувально-профілактичний засіб, який застосовують у випадку певних проблем зі здоров'ям. Надлишок вітамінів має медичний термін – гіпервітаміноз. Передозування вітамінів може зашкодити людині навіть більше, ніж їх нестача.
До прикладу, вітамін А в надмірних дозах негативно впливає на зір, спричиняючи втому і дратівливість, призводить до втрати апетиту, викликає нудоту, блювання та головний біль, провокує випадання волосся, негативно впливає на шкіру, кістки, серце, нирки, печінку та на центральну нервову систему.
Надлишок вітаміну Д може призвести до нудоти, блювоти, болю голови, діареї, накопичення зайвого кальцію в організмі. Передозування вітаміном Е призведе до слабкості, сонливості, втоми, спровокує розлад шлунково-кишкового тракту.
Передозування вітаміном K може призвести до анемії, а надлишок вітаміну С призводить до утворення каменів в нирках, негативно впливає на стан шлунково-кишкового тракту і нервової системи.
Деякі препарати містять збільшену у декілька разів добову дозу вітамінів, тому приймати їх просто так не можна. Парадокс, але лікарі набагато частіше мають справу з випадками гіпервітамінозу і майже ніколи не діагностують авітаміноз.
Натомість, показів до прийому вітамінів є декілька. Їх потрібно приймати під час планування і на етапі вагітності або у випадку лабораторно доведеної нестачі того чи іншого вітаміну.
А щоб визначити, чи дійсно організм потерпає від авітамінозу, потрібно пройти повноцінне медичне обстеження разом із лабораторним аналізом.
Достеменно дізнатися про потребу організму у вітамінах допоможуть спеціалізовані дослідження. До прикладу, медичні експерти медичної лабораторії «Ескулаб» розробили пакетну пропозицію «Вітаміни та мінерали». За допомогою результатів аналізу можна визначити вміст вітамінів D і В12, кальцію, калію, натрію, магнію, заліза, феритину і фосфору. Знаючи достеменно кількість вітамінів та мінералів в організмі, лікар зможе правильно підібрати схему лікування і при необхідності призначити додатково вітаміни і їх дозування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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