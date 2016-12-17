Під Луцьком продається/здається в оренду земельна ділянка з двома приміщеннями*
Сьогодні, 18:00
У селі Кульчин Ківерцівського району продається земельна ділянка з двома приміщеннями. Також можливий обмін або здача в оренду.
Територія, яку пропонують, має площу 1,543 га та розташована на об'їзній дорозі м. Луцька, яка є частиною автодороги міжнародного значення Чернівці-Брест.
Поруч – мальовничий сосновий ліс. Сама ж ділянка огороджена залізобетонними плитами. В паркані є двоє в'їзних металевих воріт, а під’їзд до території – асфальтованою дорогою.
Окрім того, що вся територія знаходиться під відеонаглядом, до неї уже проведені всі необхідні комунікації, такі як вода, газ та електроенергія.
На цій земельній ділянці розміщено дві будівлі – офісне та складське приміщення.
Двохповерхові адміністративно-побутові приміщення мають загальну площу 317.3 м2. Розміри офісів 15.10м на 12.50м. На кожному поверсі є санвузли та навіть душова.
Крім цього, є стаціонарне складське приміщення зведене зі збірних залізобетонних конструкцій загальною площею 1609.2 м2. Розмір приміщення 21.7м на 72.32м.
Також на території розміщене приміщення кузні загальною площею 56 м2 і свердловина питної води.
Зауважимо, що до адміністративних приміщень можливе підключення телефону, мережі Інтернет, а також проведене супутникове телебачення, що дозволить його власникам безперешкодно працювати чи здійснювати свою господарську діяльність.
Вся територія освітлюється.
Деталі за телефоном: +38(050) 876 33 25 Сергій Сергійович
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Територія, яку пропонують, має площу 1,543 га та розташована на об'їзній дорозі м. Луцька, яка є частиною автодороги міжнародного значення Чернівці-Брест.
Поруч – мальовничий сосновий ліс. Сама ж ділянка огороджена залізобетонними плитами. В паркані є двоє в'їзних металевих воріт, а під’їзд до території – асфальтованою дорогою.
Окрім того, що вся територія знаходиться під відеонаглядом, до неї уже проведені всі необхідні комунікації, такі як вода, газ та електроенергія.
На цій земельній ділянці розміщено дві будівлі – офісне та складське приміщення.
Двохповерхові адміністративно-побутові приміщення мають загальну площу 317.3 м2. Розміри офісів 15.10м на 12.50м. На кожному поверсі є санвузли та навіть душова.
Крім цього, є стаціонарне складське приміщення зведене зі збірних залізобетонних конструкцій загальною площею 1609.2 м2. Розмір приміщення 21.7м на 72.32м.
Також на території розміщене приміщення кузні загальною площею 56 м2 і свердловина питної води.
Зауважимо, що до адміністративних приміщень можливе підключення телефону, мережі Інтернет, а також проведене супутникове телебачення, що дозволить його власникам безперешкодно працювати чи здійснювати свою господарську діяльність.
Вся територія освітлюється.
Деталі за телефоном: +38(050) 876 33 25 Сергій Сергійович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ха-ха ВолиньПост, про продаж чайного сервізу за 50 гривень-також до ВАС....ростете-уже приватні оголошення...
Не під Луцьком, а біля Луцька.
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