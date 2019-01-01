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11 листопада на Волині: гортаючи календар

11 листопада на Волині: гортаючи календар
11 листопада відзначається щорічно національне свято Польщі на честь проголошення незалежності держави від панування Російської імперії, Королівства Прусії та Австрійської імперії в 1918 році.

Також 11 листопада день народження відзначає головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» Михайло Токарчук.

Також особисте свято сьогодні у директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Янко.

Крім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та директора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.

Цього дня іменини у тих, кого нарекли Анна, Марія.

ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.

У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.

У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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