11 листопада на Волині: гортаючи календар

11 листопада відзначається щорічно національне свято Польщі на честь проголошення незалежності держави від панування Російської імперії, Королівства Прусії та Австрійської імперії в 1918 році.Також 11 листопада день народження відзначає головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок»Також особисте свято сьогодні у директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»Крім того, день народження — у журналісткита директора КП «Луцькводоканал»Цього дня іменини у тих, кого нарекли Анна, Марія.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦУ 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.