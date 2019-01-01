12 листопада на Волині: гортаючи календар

Віра Біжук та волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).



За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.



Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні день народження відзначають керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35та волонтер ГО "Автомайдан України"(на фото).За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію