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16 листопада на Волині: гортаючи календар

16 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня відзначає журналістка Ольга Андрієвська (на фото).

Родина вітає Ларису та бажає щасливої долі, радості стільки, як квітів у полі, усмішок глибоких, як дно океану, великого щастя, без зла й обману.

Також 16 листопада день народження святкують музикант Дмитро Лазарєв та директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

За православним календарем сьогодні іменини відзначають ті, кого назвали Георгій, Йосип.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

Також сьогодні – Міжнародний день терпимості (толерантності). Цей день був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-річного ювілею цієї організації і відзначається щорічно 16 листопада.

16 листопада 1895 року народилася українська письменниця Галина Орлівна. У 1931 році репресована. Наприкінці 1954 року переїхала на Волинь — у селище Голоби Ковельського району, де й похована на місцевому цвинтарі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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