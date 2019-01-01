18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято 18 листопада святкує депутат Луцької міської ради Анна Мовяк (на фото), також день народження в археолога Михайла Вашети.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.
Інформаційне агентство ВолиньPostвітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні - День народження Діда Мороза. Ця подія хоч і вельми умовна, але цілком конкретна дата в календарі. На територію, де донині проживають нащадки давніх слов’янських племен, зима приходить, як і раніше - 18-го листопада, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудесної особистості не виникло.
На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.
А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.
Інформаційне агентство ВолиньPostвітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні - День народження Діда Мороза. Ця подія хоч і вельми умовна, але цілком конкретна дата в календарі. На територію, де донині проживають нащадки давніх слов’янських племен, зима приходить, як і раніше - 18-го листопада, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудесної особистості не виникло.
На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.
А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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