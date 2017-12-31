Як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
31 грудень, 2017, 18:04
У ніч із 31 грудня на 1 січня Луцьком курсуватиме громадський транспорт.
Про це йдеться в розпорядженні за підписом Григорія Пустовіта.
Так, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» повинне організувати рух тролейбусів в ніч із 23:00 год. 31.12.2017 до 03:00 год. 01.01.2018 за маршрутами:
– № 1 «Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані» – 1 од.;
– № 4 «АС-2 – Драмтеатр – АС-2» – 1 од.;
– № 8 «ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ» – 1 од.;
– № 9 «ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ» – 1 од.;
– № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.;
– № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.
Перевізникам КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ТзОВ «Санрайз», ПП «АТП №1», ПрАТ «Луцьке АТП 10701» рекомендують організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23:00 год. 31.12.2017 до 06:00 год. 01.01.2018 за маршрутами:
– № 1 «Завод «Мотор» – Надрічна» – 3 од.;
– № 2 «Залізничний вокзал – Конякіна» – 4 од.;
– № 9 «Теремнівська – с.Рованці» – 4 од.;
– № 10 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 од.;
– № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 од.;
– № 22 «Карбишева – с.Милуші» – 3 од.;
– № 23 «Вересневе – Єршова» – 3 од.;
– № 25 «Карбишева – Володимирська»– 3 од.;
– № 26 «Окружна – Вишків»– 2 од.;
– № 47 «Карбишева – с.Боголюби»– 3 од.
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Про це йдеться в розпорядженні за підписом Григорія Пустовіта.
Так, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» повинне організувати рух тролейбусів в ніч із 23:00 год. 31.12.2017 до 03:00 год. 01.01.2018 за маршрутами:
– № 1 «Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані» – 1 од.;
– № 4 «АС-2 – Драмтеатр – АС-2» – 1 од.;
– № 8 «ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ» – 1 од.;
– № 9 «ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ» – 1 од.;
– № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.;
– № 15а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» – 2 од.
Перевізникам КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ТзОВ «Санрайз», ПП «АТП №1», ПрАТ «Луцьке АТП 10701» рекомендують організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23:00 год. 31.12.2017 до 06:00 год. 01.01.2018 за маршрутами:
– № 1 «Завод «Мотор» – Надрічна» – 3 од.;
– № 2 «Залізничний вокзал – Конякіна» – 4 од.;
– № 9 «Теремнівська – с.Рованці» – 4 од.;
– № 10 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 од.;
– № 11 «Шота Руставелі – Карбишева» – 3 од.;
– № 22 «Карбишева – с.Милуші» – 3 од.;
– № 23 «Вересневе – Єршова» – 3 од.;
– № 25 «Карбишева – Володимирська»– 3 од.;
– № 26 «Окружна – Вишків»– 2 од.;
– № 47 «Карбишева – с.Боголюби»– 3 од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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