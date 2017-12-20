Програма святкування Нового року та Різдва у Луцьку
Сьогодні, 10:11
Лучан та гостей міста запрошують до святкування Нового 2018 року та Різдва Христового.
Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Для відпочинку пропонують такі заходи:
Починаючи з 19 грудня по 19 січня
Різдвяний ярмарок
Театральний майдан
Творчий проект «Різдвяна майстерня»
Палац культури міста Луцька, корпус 2
З 25 грудня по 20 січня
Різдвяна виставка творчих робіт учнів художньої школи
Луцька художня школа
2 січня
12.00 Поетична година «Зими чарівна круговерть» (Центральна бібліотека для дорослих)
16.00 Виставка малюнків «Зимові візерунки» (Будинок культури м-ну Вересневе)
4 січня
18.00 Різдвяний концерт Академічної хорової капели «Орея» (Житомир) (Палац культури міста Луцька)
5 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
8 січня
16.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» (Палац культури міста Луцька)
9 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
18.00 Різдвяна містерія «Чужих дітей не буває» (Палац культури міста Луцька)
10 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
12.00 «Різдвяні вечорниці на Волині» (Луцька музична школа № 3)
17.00 Різдвяна вистава (Палац культури міста Луцька)
11 січня
08.00 Турнір з хокею з шайбою серед дітей (команд) за місцем проживання до новорічно-різдвяних свят (Льодовий майданчик «Снігова королева»)
18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)
12 січня
12.00 Фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим» (Палац культури міста Луцька)
18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)
13-14 січня
12.00 Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» (Театральний майдан)
14 січня
11.00 Концерт фіналістів пісенного конкурсу «Зимова казка» (Палац культури міста Луцька)
13.00 Різдвяно-обрядове дійство «Три празники в гості…» (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)
15 січня
18.00 Різдвяний фестиваль хорів храмів міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
16 січня
16.00 Різдвяні зустрічі в Музеї Волинської ікони (Музей Волинської ікони)
18.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» (Палац культури міста Луцька)
17 січня
16.00 Різдвяний концерт «Різдво у вишиванці» (Луцька музична школа № 1 імені Ф.Шопена)
18 січня
17.00 Концерт духовної музики «Щедрик» (Кафедральний костел святих Петра і Павла)
19 січня
12.00 Фестиваль «Різдвяні піснеспіви» (Палац культури міста Луцька)
12.00 Свято «Йордан - вода студенна» (Теремнівський будинок культури)
21 січня
16.00 «Новорічний коктейль» - концерт за участі народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
27 січня
10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018» (Палац культури міста Луцька)
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Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Для відпочинку пропонують такі заходи:
Починаючи з 19 грудня по 19 січня
Різдвяний ярмарок
Театральний майдан
Творчий проект «Різдвяна майстерня»
Палац культури міста Луцька, корпус 2
З 25 грудня по 20 січня
Різдвяна виставка творчих робіт учнів художньої школи
Луцька художня школа
2 січня
12.00 Поетична година «Зими чарівна круговерть» (Центральна бібліотека для дорослих)
16.00 Виставка малюнків «Зимові візерунки» (Будинок культури м-ну Вересневе)
4 січня
18.00 Різдвяний концерт Академічної хорової капели «Орея» (Житомир) (Палац культури міста Луцька)
5 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
8 січня
16.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» (Палац культури міста Луцька)
9 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
18.00 Різдвяна містерія «Чужих дітей не буває» (Палац культури міста Луцька)
10 січня
12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)
12.00 «Різдвяні вечорниці на Волині» (Луцька музична школа № 3)
17.00 Різдвяна вистава (Палац культури міста Луцька)
11 січня
08.00 Турнір з хокею з шайбою серед дітей (команд) за місцем проживання до новорічно-різдвяних свят (Льодовий майданчик «Снігова королева»)
18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)
12 січня
12.00 Фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим» (Палац культури міста Луцька)
18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)
13-14 січня
12.00 Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» (Театральний майдан)
14 січня
11.00 Концерт фіналістів пісенного конкурсу «Зимова казка» (Палац культури міста Луцька)
13.00 Різдвяно-обрядове дійство «Три празники в гості…» (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)
15 січня
18.00 Різдвяний фестиваль хорів храмів міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
16 січня
16.00 Різдвяні зустрічі в Музеї Волинської ікони (Музей Волинської ікони)
18.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» (Палац культури міста Луцька)
17 січня
16.00 Різдвяний концерт «Різдво у вишиванці» (Луцька музична школа № 1 імені Ф.Шопена)
18 січня
17.00 Концерт духовної музики «Щедрик» (Кафедральний костел святих Петра і Павла)
19 січня
12.00 Фестиваль «Різдвяні піснеспіви» (Палац культури міста Луцька)
12.00 Свято «Йордан - вода студенна» (Теремнівський будинок культури)
21 січня
16.00 «Новорічний коктейль» - концерт за участі народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)
27 січня
10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018» (Палац культури міста Луцька)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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Хто всім цим керує? Бедарність просто пре.
порівняйте, що було в 2016 році, скільки подій, і що зараз! А зараз "крєатів від Гнатів" - що самостійно художні, музикальні школи та аматорські коликтиви зроблять, то собі припише і гроші вкраде. Подивіться на той " Різдвяний ярмарок
Театральний майдан".....Де ярмарок??? Де він? Словами класика, ЦЕ ФІАСКО, Таня, це фіаско!