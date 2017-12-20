Програма святкування Нового року та Різдва у Луцьку

Лучан та гостей міста запрошують до святкування Нового 2018 року та Різдва Христового.Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.Для відпочинку пропонують такі заходи:Різдвяний ярмарокТеатральний майданТворчий проект «Різдвяна майстерня»Палац культури міста Луцька, корпус 2Різдвяна виставка творчих робіт учнів художньої школиЛуцька художня школа12.00 Поетична година «Зими чарівна круговерть» (Центральна бібліотека для дорослих)16.00 Виставка малюнків «Зимові візерунки» (Будинок культури м-ну Вересневе)18.00 Різдвяний концерт Академічної хорової капели «Орея» (Житомир) (Палац культури міста Луцька)12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)16.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» (Палац культури міста Луцька)12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)18.00 Різдвяна містерія «Чужих дітей не буває» (Палац культури міста Луцька)12.00 Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури міста Луцька)12.00 «Різдвяні вечорниці на Волині» (Луцька музична школа № 3)17.00 Різдвяна вистава (Палац культури міста Луцька)08.00 Турнір з хокею з шайбою серед дітей (команд) за місцем проживання до новорічно-різдвяних свят (Льодовий майданчик «Снігова королева»)18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)12.00 Фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим» (Палац культури міста Луцька)18.30 Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору (Палац культури міста Луцька)12.00 Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» (Театральний майдан)11.00 Концерт фіналістів пісенного конкурсу «Зимова казка» (Палац культури міста Луцька)13.00 Різдвяно-обрядове дійство «Три празники в гості…» (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка)18.00 Різдвяний фестиваль хорів храмів міста Луцька (Палац культури міста Луцька)16.00 Різдвяні зустрічі в Музеї Волинської ікони (Музей Волинської ікони)18.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» (Палац культури міста Луцька)16.00 Різдвяний концерт «Різдво у вишиванці» (Луцька музична школа № 1 імені Ф.Шопена)17.00 Концерт духовної музики «Щедрик» (Кафедральний костел святих Петра і Павла)12.00 Фестиваль «Різдвяні піснеспіви» (Палац культури міста Луцька)12.00 Свято «Йордан - вода студенна» (Теремнівський будинок культури)16.00 «Новорічний коктейль» - концерт за участі народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька (Палац культури міста Луцька)10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки - 2018» (Палац культури міста Луцька)