У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи
Сьогодні, 10:36
27 грудня у Луцьку відбудеться завершальна у цьому році "Файна гутірка".
Проведе її відомий український еколог, мандрівник, представник організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов, - повідомили організатори.
Поговоримо, звісно ж, про екологічну ситуацію в Україні, природно-заповідні фонди та екоактивізм, - додають вони.
Коли: середа, 27 грудня, о 17:00 год.
Де: Обласна бібліотека для юнацтва (проспект Волі, 2, Луцьк).
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Проведе її відомий український еколог, мандрівник, представник організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов, - повідомили організатори.
Поговоримо, звісно ж, про екологічну ситуацію в Україні, природно-заповідні фонди та екоактивізм, - додають вони.
Коли: середа, 27 грудня, о 17:00 год.
Де: Обласна бібліотека для юнацтва (проспект Волі, 2, Луцьк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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