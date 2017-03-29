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У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи

У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи
27 грудня у Луцьку відбудеться завершальна у цьому році "Файна гутірка".

Проведе її відомий український еколог, мандрівник, представник організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов, - повідомили організатори.

Поговоримо, звісно ж, про екологічну ситуацію в Україні, природно-заповідні фонди та екоактивізм, - додають вони.

Коли: середа, 27 грудня, о 17:00 год.
Де: Обласна бібліотека для юнацтва (проспект Волі, 2, Луцьк).

У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи

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Теги: Петро Тєстов
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