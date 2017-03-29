У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи





Проведе її відомий український еколог, мандрівник, представник організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов, - повідомили організатори.



Поговоримо, звісно ж, про екологічну ситуацію в Україні, природно-заповідні фонди та екоактивізм, - додають вони.



Коли: середа, 27 грудня, о 17:00 год.

Де: Обласна бібліотека для юнацтва (проспект Волі, 2, Луцьк).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня у Луцьку відбудеться завершальна у цьому році "Файна гутірка".Проведе її відомий український еколог, мандрівник, представник організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов, - повідомили організатори.Поговоримо, звісно ж, про екологічну ситуацію в Україні, природно-заповідні фонди та екоактивізм, - додають вони.Коли: середа, 27 грудня, о 17:00 год.Де: Обласна бібліотека для юнацтва (проспект Волі, 2, Луцьк).

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