У Москві стюардеса випала з літака
Сьогодні, 10:34
У московському аеропорту Внуково стюардеса компанії Utair випала з літака на перон аеропорту.
В авіакомпанії заявили, що після падіння стюардеса була госпіталізована, повідомляє ТАСС.
Інцидент стався під час закриття задніх дверей літака: бортпровідниця посковзнулася і впала на перон.
Авіакомпанія з'ясовує причини того, що сталося і надасть своїй співробітниці максимальну підтримку.
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В авіакомпанії заявили, що після падіння стюардеса була госпіталізована, повідомляє ТАСС.
Інцидент стався під час закриття задніх дверей літака: бортпровідниця посковзнулася і впала на перон.
Авіакомпанія з'ясовує причини того, що сталося і надасть своїй співробітниці максимальну підтримку.
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