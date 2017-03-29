У Москві стюардеса випала з літака





В авіакомпанії заявили, що після падіння стюардеса була госпіталізована, повідомляє ТАСС.



Інцидент стався під час закриття задніх дверей літака: бортпровідниця посковзнулася і впала на перон.



Авіакомпанія з'ясовує причини того, що сталося і надасть своїй співробітниці максимальну підтримку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У московському аеропорту Внуково стюардеса компанії Utair випала з літака на перон аеропорту.В авіакомпанії заявили, що після падіння стюардеса була госпіталізована, повідомляє ТАСС.Інцидент стався під час закриття задніх дверей літака: бортпровідниця посковзнулася і впала на перон.Авіакомпанія з'ясовує причини того, що сталося і надасть своїй співробітниці максимальну підтримку.

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