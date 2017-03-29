Резиденція Санта-Клауса біля Луцька. ФОТО





Волинським дітлахам не доведеться більше писати йому листи в далеку Лапландію. Від 22 грудня у молодіжному центрі Воротнів, що у Ківерцівському районі, запрацювала резиденція Санта-Клауса.



Це місце наповнене духом Нового року і пересвідчився в цьому фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost, який побував у резиденції та ділиться враженнями.



Село Воротнів розташоване на території Лищенської сільради. Дістатися до нього можна автобусами з луцької автостанції №1. Розклад руху опублікований на сайті АС.



Будівля резиденції відкривається лише для організованих груп дітей соціально вразливих категорій та вихованців учнівських лісництв.



Решта території доступна для всіх охочих. Зокрема тут встановлена скринька для листів Санта Клаусу. Автори найкращих листів отримають нагороди. Також в резиденції встановлена "Арка здійснення бажань".



Лісники просять гостей резиденції не заїжджати на її територію на автомобілях та не пошкоджувати майно резиденції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед мальовничих краєвидів Воротнівського лісництва неподалік Луцька за ініціативи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства запрацювала резиденція Санта-Клауса Волинським дітлахам не доведеться більше писати йому листи в далеку Лапландію. Від 22 грудня у молодіжному центрі Воротнів, що у Ківерцівському районі, запрацювала резиденція Санта-Клауса.Це місце наповнене духом Нового року і пересвідчився в цьому фотограф, який побував у резиденції та ділиться враженнями.Село Воротнів розташоване на території Лищенської сільради. Дістатися до нього можна автобусами з луцької автостанції №1. Розклад руху опублікований на сайті АС.Будівля резиденції відкривається лише для організованих груп дітей соціально вразливих категорій та вихованців учнівських лісництв.Решта території доступна для всіх охочих. Зокрема тут встановлена скринька для листів Санта Клаусу. Автори найкращих листів отримають нагороди. Також в резиденції встановлена "Арка здійснення бажань".Лісники просять гостей резиденції не заїжджати на її територію на автомобілях та не пошкоджувати майно резиденції.

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