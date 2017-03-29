У Луцьку сталася бійка з різаниною

Учасники бійки з різаниною

Учасники бійки з різаниною

Затримання крадіїв

Затримання крадіїв

Затримання крадіїв

Затримання крадіїв

Затримання крадіїв

У ніч на 21 грудня екіпаж патрульних отримав виклик про бійку на проспекті Відродження.На місці події виявили 32-річного потерпілого з різаною раною плеча, якого шпиталізували, - повідомили в управлінні патрульної поліції у місті Луцьк.Неподалік затримали 31-річного чоловіка, підозрюваного у нанесенні ножового поранення. Його доставили до відділу поліції.Також уночі отримали завдання про крадіжку з підвалу по вулиці Мазепи. На місці події затримали двох осіб, яким по 45 років. Для з’ясування деталей викликали слідчо-оперативну групу.Так, завдяки вчасному інформуванню на службу 102, підозрюваним не вдалось втекти.